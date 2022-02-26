Этой весной мы увидим новые «Зенит» и «Динамо». Чемпионская гонка жива

Жаль, что большая часть сезона позади.

Жаль, что большая часть сезона позади.

Победа «Зенита» над «Динамо» в узловом декабрьском матче была достигнута настолько убедительно, что итог сезона стал похож на финиш биатлонной гонки, когда оба претендента на золото отстрелялись на последнем рубеже без штрафа, но один из них настолько сильнее «ногами», что исход предрешен.

Как будто.

«Динамо» в субботу вернулось в Химки, где прожило на съемном жилье десяток лет. Где тяжелые воспоминания о вылете до сих пор не выветрились до конца. В разговорах болельщиков проскальзывала эта болезненная ностальгия по местам временного пребывания, но в разговорах о декабрьском матче ощущалась надежда. Люди говорят, что проиграть тогда было даже полезно. Поражение подлечило от эйфории, в которую некоторые врезались с разбега своей победной серии, и образцового стиля, который минувшей осенью очаровал полстраны.

«Бело-голубые» поменялись. Их тяжеловатый дебют в игре против последней команды лиги можно было отчасти оправдать выходом из режима тренировок в игровой или газоном, несколько пересушенным мелким песком. Но игру просто следовало смотреть до конца и со звуком: Сандро Шварц, казалось, опустошенный отсутствием ассистента Воронина и ключевого защитника Ордеца, справлялся у бровки сам. Игроков в прессинге расставлял будто невидимым манипулятором, особенно когда красные карточки регулировали их количество на поле: у «Динамо» больше, ровно, снова больше…

Но главное изменение — в том, что «Динамо», похоже, научилось длинному дыханию. Оно больше не задыхается в спринтовом прессинге за первый тайм. Напротив, спринты у них начинаются тогда, когда соперник уже вывешивает язык набок. Важно, что «бело-голубые» провели качественную рокировку в нападении. Вместо резервного форварда Игбуна получили еще одного основного — Смолова, и Федор спустя почти 12 лет снова забил за «Динамо». Когда он в такой сильной форме и когда в порядке его конкурент-товарищ Тюкавин, не слишком бросается в глаза чуть просевшая позиция правого нападающего. У Захаряна игра не получилась, и Макаров не успел себя показать.

Русская зимняя пауза имеет то редкое преимущество перед краткими европейскими, что позволяет экономить в трансферное окно: надолго травмированные игроки успевают поправиться, необязательно покупать им на замену кого-то. И вот еще одно важное событие для «Динамо»: в протокол уже вносятся и Лесовой, и Лаксальт. «Бело-голубые» перегруппировались и обещают быть очень близко к «Зениту», продолжая гонку.

Но и чемпион провел зиму деятельно, хотя его к переменам подстегивала не только динамовская погоня, но и главным образом планы на Лигу Европы. Кажется, менялся «Зенит» именно и сознательно в своем еврокубковом облике: от на многое способной, но рациональной и надежной команды — к команде по-настоящему агрессивной, предпочитающей действовать за границей своей половины поля.

Играть в другой футбол помогает не только самая крупная для зимней России покупка Юри Алберто. Но она, кстати, гальванизировала весь бразильский подотдел. Клаудиньо, кажется, «чистые» мячи теперь интересуют не так, как те, за которые приходится сражаться в опорной зоне. Где уже оперирует Вендел, и его маневренность образцово-показательна. Но главное — это Малком. Он больше не украшение игры «Зенита». Он ее кочегар. Малком ведет себя как лидер, охотно бежит в борьбу и жарко спорит с судьями и соперниками.

Похоже, очень непросто будет перевести Дзюбу в разряд даже «работающих пенсионеров». Игру в скидки и отскоки, а также лобовые атаки с постоянным физическим контактом со стороны центральных защитников он по-прежнему ведет лучше всех в «Зените». Уехал напарник Азмун, но Дзюба отлично взаимодействует с бразильцами. Он это, кстати, умел еще при Халке. А опыт игры в центре обороны, приобретенный Дзюбой на сборах, в чемпионате России можно и нужно развивать.

Да, только они, эти матчи в чемпионате России, покажут, насколько серьезны изменения в игре зенитовских бразильцев. Лига Европы для этой заметно осмелевшей и посвежевшей команды закончилась до обидного скоро, и могут быть сомнения в том, что у легионеров Петербурга сохранится то же похвальное рвение во внутрироссийских соревнованиях. Но именно поэтому очень кстати, что «Динамо» продолжает быть для «Зенита» достойным раздражителем.

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