Лига Европы. «Барселона» — «Наполи». Онлайн!

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- «Барселона» попала в Лигу Европы из ЛЧ, заняв третье место в группе с «Баварией», «Бенфикой», киевским «Динамо»
- «Наполи» стартовал в этом евросезоне с Лиги Европы, став вторым в группе со «Спартаком», «Лестером» и «Легией»
- В последних 10 матчах у Хави в «Барсе» — 5 побед и 2 поражения
Прямая трансляцияЛига Европы. Плей-офф. Барселона - Наполи. 1-й матч
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Лига Европы. 1/16 финала
«Барселона» (Барселона) — «Наполи» (Неаполь) — 0:0. LIVE
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Мингеса, Гарсия, Траоре, де Йонг, Торрес, Гонсалес, Педри, Обамеянг
«Наполи»: Мерет, Жуан Жезуш, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Ангуисса, Руис, Элмас, Инсинье, Осимхен