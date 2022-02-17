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20:00 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания). Прямая трансляция.
Футбол

Лига Европы. «Барселона» — «Наполи». Онлайн!

20:23
Лига Европы. «Барселона» — «Наполи». Онлайн!
Фото: © REUTERS / Albert Gea
Прямая трансляция на сайте «Матч ТВ».
  • «Барселона» попала в Лигу Европы из ЛЧ, заняв третье место в группе с «Баварией», «Бенфикой», киевским «Динамо»
  • «Наполи» стартовал в этом евросезоне с Лиги Европы, став вторым в группе со «Спартаком», «Лестером» и «Легией»
  • В последних 10 матчах у Хави в «Барсе» — 5 побед и 2 поражения

Прямая трансляция

Лига Европы. Плей-офф. Барселона - Наполи. 1-й матч

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Лига Европы. 1/16 финала

«Барселона» (Барселона) — «Наполи» (Неаполь) — 0:0. LIVE

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Мингеса, Гарсия, Траоре, де Йонг, Торрес, Гонсалес, Педри, Обамеянг

«Наполи»: Мерет, Жуан Жезуш, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Ангуисса, Руис, Элмас, Инсинье, Осимхен

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