«Сити» безупречен, у «Реала» проблемы, «Интер» поплыл. В каком состоянии клубы подходят к плей-офф Лиги чемпионов

Главный футбольный турнир возвращается!

Главный футбольный турнир возвращается!

Групповой этап Лиги чемпионов завершился чуть более двух месяцев назад. За это время некоторые команды успели серьезно преобразиться. Рассказываем о тех участниках, что вступают в борьбу на этой неделе.

Результаты команд в национальных чемпионатах после окончания группового этапа

«ПСЖ»

Выступления парижской команды оценивать труднее всего — преимущество «ПСЖ» над другими французскими клубами настолько велико, что периодические осечки случаются только из-за недооценки соперников. А главное, непонятно, как это соотнести с уровнем соперников в Лиге чемпионов — особенно калибра мадридского «Реала».

У «ПСЖ» отрыв 13 очков от второго места в Лиге 1, при этом вокруг рождественских и новогодних праздников команда Маурисио Почеттино дважды потеряла очки — с «Лорьяном» и «Лионом». Две недели назад «ПСЖ» вылетел из Кубка французской лиги, проиграв по пенальти «Ницце». Это неудача встряхнула команду, и «ПСЖ» разгромил пока еще действующих чемпионов «Лилль» со счетом 5:1.

В зимнее трансферное окно Париж больше избавлялся от балласта, чем усиливал и без того тесную команду. По арендам были распиханы центральный полузащитник Рафинья, вратарь Серхио Рико, форвард Кенни Нагера и левый защитник Тедди Алло. Из-за травмы Неймара в первую команду поднялся перспективный атакующий полузащитник Хави Симонс.

«Реал Мадрид»

За «Реал» тревожнее всего — команда явно входила в новый год в эконом-режиме и несколько раз на этом обжигалась. Очень плотный график — 10 матчей за 41 день из-за участия в Кубке Короля и Суперкубке Испании — сказался на физических кондициях возрастной команды.

«Реал» выиграл лишь один матч из последних четырех. «Вильярреал» и «Эльче» отобрали у команды Карло Анчелотти очки в чемпионате, а «Атлетик» выбил из розыгрыша Кубка страны. Даже в тех играх, где «Реал» побеждал, он делал это малой кровью — только «Валенсия» за все это время уступила более, чем в два мяча.

Мадридская команда здорово смотрелась в первой половине сезона, особенно на фоне проблем «Барселоны» и «Атлетико», но у Анчелотти уже была история, когда его «Реал» на второй сезон работы просел именно после Нового года.

Игру «ПСЖ» — «Реал Мадрид» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 22:50 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ - Реал. 1-й матч

«Спортинг»

Португальцы после изнуряющего группового этапа Лиги чемпионов тоже захромали. И хотя три осечки (поражения от «Санта-Клары» и «Браги», а также ничья с «Порту») нельзя назвать полноценной катастрофой, но в чемпионской гонке «Спортинг» отстал от «Порту» на 6 очков.

Куда больше интересно другое — в матчах «Спортинга» творится какая-то жесть в плане удалений игроков. Только представьте: с момента окончания группового этапа ЛЧ «Спортинг» сыграл 14 матчей во всех соревнованиях, так в них красную карточку увидели перед собой 12 футболистов (семь из них игроки «Спортинга»)! Игрокам «Сити» лучше поосторожнее лезть в единоборства.

Получил «Спортинг» и точечное усиление — за 7,7 миллиона евро из «Витории» был выкуплен 23-летний правый вингер Маркус Эдвардс, а из «Лиона» бесплатно перешел опытный нападающий Ислам Слимани.

«Манчестер Сити»

«Сити» прямо сейчас — самый стабильный клуб Европы в плане результатов. Их статистику побед хочется разглядывать с разных сторон. Например, 11 побед в последних 12 матчах во всех соревнованиях. Или так: только одно поражение в последних 20 матчах во всех соревнованиях. Девять очков преимущества над «Ливерпулем» в таблице АПЛ (правда у команды Клоппа игра в запасе).

Разгромные победы (4:0 над «Норвичем», 4:1 над «Фулхэмом», 6:3 над «Лестером», 7:0 над «Лидсом» — это за последние два месяца) случаются куда чаще осечек. «Сити» явно нацелен минимум на золотой дубль в этом сезоне. И для этого команде даже не нужно дополнительно усиливаться в январе — приобретенный у «Ривер Плейта» нападающий Хулио Альварес был тут же сдан клубу обратно в аренду, а Феррана Торреса и вовсе продали «Барселоне».

Матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22:45 по московскому времени.

«Зальцбург»

«Зальцбург» — единственный клуб, который мы не включили в общую таблицу. Все дело в том, что австрийцы с момента окончания группового этапа ЛЧ сыграли всего три официальных матча — против «Тироля» и венского «Рапида» в Бундеслиге и против ЛАСК в Кубке страны. Все три «Зальцбург» выиграл.

В чемпионате Австрии выступает всего 12 команд, поэтому здесь длинные рождественские каникулы. «Зальцбург», конечно, играл товарищеские матчи, но не строить же на их основании догадки, в какой форме подходит команда к матчу против «Баварии».

В январе австрийцы усилились 19-летним защитником «Брюгге» Игнасом ван дер Бремптом.

«Бавария»

В прошлые годы в аналогичных обзорах мы фиксировали, как «Бавария» катком проходит по всем соперникам в национальном чемпионате. Но не в этот раз — мюнхенцы в 2022 году уже дважды проиграли. Сначала было домашнее поражение от исторически неудобной менхенгладбахской «Боруссии» (1:2), а затем фантастический матч в Бохуме, где «Бавария» пропустила четыре мяча.

Конечно, всерьез беспокоиться не о чем — «Бавария» все еще лидер Бундеслиги с шестиочковым отрывом, а гимн Лиги чемпионов прекрасно мотивирует команду. И все же обратите внимание, что в последних трех матчах «Бавария» пропустила семь мячей. Хорошо, что на первой стадии плей-офф предстоит сыграть с «Зальцбургом», а не с кем-то посолиднее.

Первый матч в противостоянии «Зальцбург» — «Бавария» покажет в среду телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22:45 по московскому времени.

«Интер»

А «Интер»-то поплыл! Всего одна победа в последних четырех матчах чемпионата Италии. Правда и соперники были под стать: «Аталанта» (0:0), «Милан» (1:2) и «Наполи» (1:1). А теперь, после такого бронебойного набора, еще и «Ливерпуль» приедет на «Сан-Сиро», где миланцы выиграли лишь три из последних 11 матчей Лиги чемпионов.

«Интер» впервые за несколько месяцев уступил первую строчку в Серии А, хотя и имеет матч в запасе по сравнению с «Миланом». Но из всех лидеров чемпионата Италии только у «Интера» открыт тяжелейший второй фронт в Лиге чемпионов — «Наполи» играет в турнире ниже классом, а «Милан» и вовсе освобожден от этой обязанности.

Денег у «Интера» по-прежнему нет, поэтому зимнее усиление получилось бюджетным: в аренду были взяты Робин Гозенс из «Аталанты» и центрфорвард Фелипе Кайседо из «Дженоа».

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» был свой мини-кризис в боксинг-дэй, когда команда Юргена Клоппа на отрезке из шести матчей выиграла только два. Как и в случае с «Интером», речь шла о топ-оппонентах: «Тоттенхэм» (2:2), «Лестер» (0:1), «Челси» (2:2) и «Арсенал» (0:0).

Но сейчас уже все в порядке — «Ливерпуль» выиграл последние шесть матчей во всех соревнованиях. Именно английский клуб совершил главную покупку среди всех участников Лиги чемпионов, вступающих в дело на этой неделе — за 45 миллионов евро из «Порту» был выписан левый вингер Луис Диас. Впрочем, окончание Кубка Африки обрадовало Клоппа ничуть не меньше.

Игру «Интера» и «Ливерпуля» покажет в среду федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 22:50 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Интер - Ливерпуль. 1-й матч

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