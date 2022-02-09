«В перерыве Слуцкий сказал: «Если они продолжат так играть, уйду сразу после матча». Генич — о кризисе «Рубина»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич разбирает сложную ситуацию казанского клуба.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич разбирает сложную ситуацию казанского клуба.

После 18 туров РПЛ «Рубин» идет на 10-м месте

В последних 11 матчах у клуба 7 поражений

О провале в осенней части чемпионата

— Надо начать с того, что в прошлом сезоне «Рубин» реально прыгнул выше головы. То место, которое он занял, не соответствовало уровню команды и составу. Мне кажется, это признал и сам Леонид Слуцкий. Об этом мы говорили и с гендиректором Рустемом Саймановым, когда команда «Матч ТВ» ездила на товарищеский матч с тренерским составом казанцев. Я сказал, что им будет тяжело повторить то выступление. Он мне ответил: «Да, мы это прекрасно понимаем и так этот результат и оцениваем».

Не сказал бы, что «Рубин» стал сильнее по сравнению с прошлым чемпионатом. Первый этап Слуцкого в «Рубине» получился таким конфетно-букетным: хорошая атмосфера, великолепная работа СММ-отдела, прогресс игроков и результатов. Все как в первый год семейной пары после замужества. Но потом пошли проблемы. Начиная с истории Хвичи, которого то продадут, то не продадут. Он все время находился в подвешенном состоянии, эта нервозность на нем, мне кажется, сильно отразилась.

Плюс ушли некоторые игроки, делавшие разницу. Не было того же Макарова, отданного за хорошие деньги в «Динамо». Много лечился Деспотович, от которого «Рубин» в атаке зависел максимально. Йевтич стал заложником лимита на легионеров, его пришлось отдать. Хотя мы помним, например, матчи против «Ростова» и «Урала», где в равных играх Йевтич дальними ударами приносил «Рубину» победу. А это шесть очков. Старфельта пришлось отдавать, потому что «Селтик» сделал предложение, от которого тяжело отказаться. Он был оплотом обороны. Также из-за лимита отдали в аренду Бегича, он надежную игру показывал. Вот так все трудности сошлись воедино.

И если в прошлом чемпионате «Рубин» в равных матчах регулярно набирал очки, то в этом сезоне были и провальные 1:5 от «Ростова». И в каких-то случаях откровенно недобрал, как в игре с «Нижним Новгородом», когда «Рубин» владел колоссальным преимуществом. Поэтому да, 10-е место — не по амбициям клуба, но если построить логическую цепочку, можно объяснить, почему «Рубин» сбавил обороты.

О конфликтах в «Рубине»

— Как у Льва Толстого в «Анне Каренине»: все семьи счастливы одинаково, а несчастливы по-своему. Конфликты есть в каждой команде — это ни для кого не секрет. Вопрос — как быстро это конфликты гасятся, как быстро команда приходит в правильное и стабильное состояние. В «Рубине», к сожалению, из-за результатов сложные ситуации тоже стали всплывать.

Это и конфликт с Деспотовичем, с аналитиком Васюхиным, и, так скажем, непростые отношения с Хвичей. Насколько знаю, Слуцкий даже готов был психануть и уйти из команды в перерыве матча с «Уфой», когда «Рубин» проигрывал и у него вообще ничего не получилось. Насколько слышал, Слуцкий сказал близким людям в клубе, что если команда продолжит так играть, то он сразу после матча уйдет. Но тогда «Рубину» удалось выправить ситуацию: сравняли счет, могли победить. Какие-то шаги и слова были найдены в раздевалке. Такая рефлексия естественна после конфетно-букетного периода. Думаю, поражение от «Ракува» сильно эмоционально подкосило «Рубин».

В нынешней ситуации хочется подержать Слуцкого. Не потому, что он мой большой друг и друг многих журналистов. Но такое испытание тоже надо пройти. Одно дело, когда тебя все расхваливают, гладят по головке и все хорошо. Другое, когда идет испытание и по результату, и по давлению на команду, по внутренним отношениям с игроками. Думаю, все стабилизуется. В «Рубине» отличный тренерский штаб. Клуб заслуживают большего, чем имеет сейчас.

О карьере Слуцкого

— Никакого спада нет, абсолютно. Слуцкий — один из лучших тренеров в России, никаких сомнений. У него высочайшие квалификация и умение педагогически выстраивать отношения внутри коллектива. Пусть и не со всеми это получается, с тем же Игнатьевым не удалось. Но, думаю, если вы зададите вопрос остальным игрокам, как им работалось со Слуцким, будут положительно отзываться об этом периоде.

Поэтому не сказал бы, что его карьера пошла на спад. Он попробовал себя в Европе, причем в очень непростом чемпионате. За это ему вообще надо выразить огромный респект. Не побоялся, поехал, выучил язык. А после возвращения в Россию сразу добился хорошего результата.

Просто у нас так настроены люди, что когда кто-то не только тренирует, но еще себя показывает в других ипостасях — будь то пение, участие в юмористическим шоу, в которых Слуцкий органично смотрится, — то считается, что это мешает его непосредственной работе.

Много негатива, достаточно тех, кто ждет провала. Любого тренера. Ну, может, Валерия Карпина сейчас многие поддерживают. Но по Слуцкому особенно заметна обратная реакция. Пара неудач, вылет из еврокубков, тяжелый сезон — и все. Можно почитать, что Слуцкий спекся, что Слуцкий не тренер, уже не элита. Но эту болельщицкую истерию я совершенно не поддерживаю. Как был высокого мнения о его тренерском таланте и умении выстраивать отношения в коллективе, так и остаюсь с этим мнением.

О зимних трансферах «Рубина»

— Все пришедшие ребята говорят на русском. И что немаловажно, они пришли работать именно со Слуцким. Помним, что при переходе Макарова из «Нефтехимика» у него был вариант еще и в ЦСКА, но игрок хотел поработать с Леонидом Викторовичем. И посмотрите в итоге, как Макаров и другие игрока прогрессировали в «Рубине».

Лисакович — хороший футболист, но ему нужен особый подход. В «Локо» не всем это удавалось сделать. Кучаев почти не играл в ЦСКА, но Слуцкий знает его потенциал, его возможности. Ломовицкого взяли на позицию крайнего защитника, при этом может и в полузащите подменить Хвичу в каких-то матчах. Плюс еще Бегич вернулся из аренды, и сейчас у «Рубина» нет проблем с лимитом. Это тоже полезно для команды.

Важный момент — кто подменит Деспотовича. Его уход может ударить по «Рубину». Говорят, что в семье пить должен кто-то один, а у казанцев так получается, что забивает голы только кто-то один. И чаще это был именно Деспотович. Зависимость от него была очень большой.

Посмотрим, что из этого выйдет. Появился Лисакович, есть Онугха, про которого, кстати, Яровинский в интервью положительно отзывался. Говорил, что у него есть громадный бомбардирский потенциал. Вообще, Онугха более подвижный, готов много работать, это принесет свои плюсы. Но, конечно, как Деспотович, он забивать не будет, поэтому суперзабивалы в «Рубине» сейчас нет.

О возможном трансфере Дзюбы в «Рубин»

— Я верю в это. У Артема осталось полгода контракта. Знаем, что ему надо сыграть определенное количество матчей, чтобы соглашение было пролонгировано. Думаю, этого не произойдет. Но даже если он сыграет все же эти матчи, то стороны все равно пожмут друг другу руки и расстанутся.

Думаю, это последние полгода Дзюбы в «Зените». Не знаю, секрет это или нет, но, по-моему, любовь здесь прошла. Артем все, что мог, дал «Зениту», и большего клуб получить не хочет. Поэтому трансфер в «Рубин» летом (как свободный агент) не кажется невозможным. Дзюба и Слуцкий уже работали в сборной, могут оказаться теперь и в одном клубе.

Тут даже если логически посмотреть — в какие еще команды может пойти Дзюба? «Локомотив» пошел другой дорогой, в «Спартак» Артем не вернется, в «Краснодаре» есть Кордоба, который восстановится, Ильин, Ботхейм. В ЦСКА — Заболотный. Ну куда еще? Не пойдет же он в «Крылья» или «Уфу»? За границу на те деньги, какие хочет Дзюба, он вряд ли уедет. Остается только «Рубин» Слуцкого.

Об Иване Игнатьеве

— Я вижу в нем хорошие качества. Понятно, сложный характер. Но кто из нас в 19-20 лет, когда кажется, что весь мир перед тобой, не допускал ошибок? В «Краснодаре» он очень хорошо себя проявлял. Его даже сравнивали с Агуэро — по умению открыться, по чувству мяча в штрафной. Все это было. Игнатьев классно находил варианты за спинами защитников, у него была хорошая скорость. Не могло все это раствориться к 23 годам.

Да, в «Рубине» не пошло. Даже с таким тренером, как Слуцкий, который умеет раскрепостить, найти правильные слова. Но это не значит, что в «Крыльях» не получится. Это только начало его карьеры. В Самаре есть Осинькин, который здорово работает с молодыми. Не зря Сергеев ушел в «Зенит», Зиньковский и Ежов попадали в расширенный список сборной, Пруцева забрал «Спартак». Наверняка там тоже были ребята с непростыми характерами, но это не мешало им хорошо играть.

Для Игнатьева сейчас даже нет вопроса денег. Нужно спасать карьеру, доказывать. Если у него не пойдет в «Крыльях», с тренером, умеющим работать с молодыми, то кто вообще позарится на Игнатьева дальше? Это лифт вниз — ФНЛ, ПФЛ. Так что это его шанс. Думаю, игровое время он будет получать.

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