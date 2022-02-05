Судья дает свисток раньше времени, полевой — в воротах, форвард убегает от удаления. Главная жесть Кубка Африки-2022

Удивительный турнир.

Удивительный турнир.

На Кубке Африки пришла пора решающих матчей — игра за бронзу и финал, в котором сойдутся сборные Камеруна и Египта.

Увы, поводов поговорить непосредственно о футболе было не так много. Зато предостаточно — о том, что происходило за пределами поля, и почему этот турнир по качеству организации находится в световых годах от Евро.

Мы не будем размениваться на мелочи вроде случая, когда организаторы турнира трижды включили вместо гимна Мавритании что-то другое, затем сдались и просто включили гимн их соперника — Гамбии. И так сойдет.

Судья матча Тунис — Мали дважды давал финальный свисток. Оба раза — раньше положенного времени

В первом тайме матча Тунис — Мали не происходило практически ничего интересного, поэтому судья из Замбии Дженни Сиказве решил добавить остроты происходящему.

На 85-й минуте, при счете 1:0 в пользу Мали, арбитр сверился со своими часами и подал свисток об окончании матча. На самом стадионе время не показывается нигде. Тунисцы окружили судью и сумели его убедить возобновить игру.

На 89-й минуте арбитр подает второй финальный свисток. При этом на бровке все видят четвертого судью, который показывает, что к основному времени матча добавлено четыре минуты (и это еще скромно, учитывая два пенальти, два просмотра VAR, кучу замен и перерыв на водопой).

Судья покинул поле, тренер победившей сборной Мали отправился на пресс-конференцию, а прямо оттуда его позвали обратно — доигрывать матч через 40 минут после его окончания. В итоге от возобновления игры отказались уже проигравшие тунисцы.

Через несколько дней арбитр объяснил свои действия плохим самочувствием:

«Было очень жарко, уровень влажности около 85%. Во втором тайме я начал терять ориентацию, никого не слышал. Мне повезло, что я не впал в кому. Врачи сказали мне, что тело всё не остывало. Думаю, Бог сказал мне закончить игру. Он меня спас», — заявил Сиказве.

Форвард Ганы вышел на замену на 91-й минуте, ударил соперника по лицу и сбежал, чтобы не получить красную карточку

Концовка матча Габон — Гана получилась очень горячей: на 88-й минуте габонцы сравняли счет, после чего эмоции игроков обеих команд стали бить через край. После финального свистка вспыхнула потасовка.

Главным героем потасовки стал форвард Ганы Бенджамин Тетте. Он вышел на замену на первой добавленной минуте и успел запомниться только тем, что по окончании матча ударил в лицо Аарона Бупендза. Когда судья пошел смотреть повтор, Тетте сбежал в раздевалку — видимо, полагал, что если ему не покажут красную карточку, то следующий матч он не пропустит.

Тем не менее, арбитр показал карточку пустому месту, занеся фамилию хулигана в протокол.

Страшные сутки вратаря Кот-д’Ивуара: привез гол, получил травму, потерял отца

Вратарь сборной Кот-д’Ивуара Бадра Сангаре в концовке матча против команды Сьерра-Леоне на ровном месте подарил сопернику гол. На 93-й минуте голкипер не смог удержать мяч в руках, пойдя на перехват, и выкатил его оппонентам, забившим в пустые ворота.

В этом же эпизоде Сангаре получил травму. Поскольку все пять замен уже были сделаны, в ворота стал полевой игрок — капитан национальной сборной и бывший футболист «ПСЖ» Серж Орье. Матч в итоге завершился вничью к счастью для сьерра-леонцев, находящихся на 108-м месте в рейтинге ФИФА.

На следующее утро вратарь Кот-д’Ивуара узнал о смерти своего отца Тумани.

Обамеянг и Лемина покинули сборную прямо по ходу турнира. Возможно, они приехали в расположение команды пьяными

Уже по ходу группового этапа сборная Габона отчислила двух лидеров — полузащитника «Ниццы» Марио Лемина и нападающего тогда еще «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Формально они пропускали первый матч на турнире из-за коронавируса, но издание RMC Sport опубликовало информацию о том, что оба футболисты приехали в расположение команд в нетрезвом виде. Лемина так обиделся на обвинения, что объявил о завершении карьеры в сборной.

Провал фаворитов. Гана мимо плей-офф впервые за 16 лет, Алжир опозорился в статусе чемпионов

В плане результатов на поле тоже были аномалии. Например, Гана набрала всего одно очко в трех матчах группового этапа, уступив в решающем матче сборной Коморских островов (132-е место в рейтинге ФИФА). Команда, которая 10 лет назад играла в четвертьфинале чемпионата мира, вылетела с Кубка Африки еще до стадии плей-офф — впервые с 2006 года.

У Алжира еще хуже — команда в статусе действующего обладателя Кубка Африки за весь групповой этап забила лишь один мяч и набрала одно очко (в матче со Сьерра-Леоне). Что характерно, до этого турнира алжирцы не проигрывали на протяжении 34 матчей подряд.

Еще одна аномалия турнира — число удалений. До финала в матчах Кубка Африки–2022 были удалены 14 футболистов — это больше, чем на предыдущих четырех турнирах вместе взятых.

За Коморские острова весь матч вместо вратаря отыграл полевой игрок. Ему просто переклеили номер на футболке

Плей-офф тоже начался ярко. Выступая против хозяев турнира, сборной Камеруна, команда Коморских островов вынуждена была поставить в ворота 172-сантиметрового левого защитника Шакера Аль-Хадура. С первых минут.

Основной вратарь национальной команды получил травму в матче со сборной Ганы, а два его дублера сдали положительные тесты на коронавирус незадолго до матча с Камеруном. Аль-Хадур пропустил всего два мяча, но Коморам это не помогло — дальше пошел Камерун. Больше всего зрители запомнили переклеенный вручную номер на футболке вратаря.

Малавийцы жаловались на условия. Они сами стирали себе одежду и травились едой

Сборная Малави сенсационным образом пробралась в плей-офф. Перед матчем ⅛ финала с Марокко главный тренер команды Марио Мариника на пресс-конференции выдал огненный монолог про условия, в которых живут его подопечные.

«Садио Мане небось не стирает свои трусы и не вешает их сушиться на куст. Здесь разные стандарты, к командам относятся по-разному. Почему такое происходит только с маленькими командами: с нами, с Коморами, с Гамбией? Мне не дали молока к кофе, сказали, что оно закончилось. С нами обращаются как с людьми второго сорта. Игроков рвало до и во время матчей. Я был в шоке, нам не хватало еды. На нее жаловались», — заявил Мариника.

Главный кошмар: смертельная давка перед матчем Камерун — Коморы. Погибло восемь человек

Камерунские болельщики пытались попасть на стадион, чтобы посмотреть игру плей-офф против Коморских островов. Возникла давка, в результате которой погибли восемь человек, еще 38 пострадали.

В какой-то момент стюарды закрыли ворота и перестали пускать зрителей, якобы из-за того, что на руках у болельщиков оказалось слишком много билетов. Люди стали прорываться внутрь, перелезать через забор, из-за чего произошла давка.

Президент Федерации футбола Камеруна позже привел семьи погибших на тренировку национальной команды, а игроки сборной пообещали перевести им призовые за выход в позднюю стадию плей-офф.

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