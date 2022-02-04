Виллиан — последний по-настоящему удачный трансфер из РПЛ в топ-лигу. Провалы Влашича и Крала в АПЛ — уже тенденция

С момента ухода звездного бразильца из «Анжи» в «Челси» прошло уже восемь с половиной лет.

С момента ухода звездного бразильца из «Анжи» в «Челси» прошло уже восемь с половиной лет.

Прошлым летом ЦСКА продал в «Вест Хэм» атакующего полузащитника Николу Влашича . По данным transfermarkt, сумма сделки составила 30 млн евро — самый дорогой исходящий трансфер РПЛ в текущем сезоне.

. По данным transfermarkt, сумма сделки составила 30 млн евро — самый дорогой исходящий трансфер РПЛ в текущем сезоне. «Спартак» в тот же период отдал «Вест Хэму» в аренду опорника Алекса Крала . Ориентировочно за сделку англичане заплатили 5 млн евро — арендный рекорд РПЛ в текущем сезоне.

. Ориентировочно за сделку англичане заплатили 5 млн евро — арендный рекорд РПЛ в текущем сезоне. Пока для армейца и спартаковца все складывается неудачно — ни один не стал ключевым игроком в новой команде.

Влашич и Крал играют в «Вест Хэме» от случая к случаю

Хорват и чех не оправдывают ожиданий в Лондоне.

Влашич: сыграл в 20 матчах, в них проводил на поле в среднем 49 минут, достижения скромные — 1 гол + 2 паса.

Крал: сыграл в 5 матчах, в них проводил на поле в среднем 42 минуты, результативных действий в активе нет.

При этом в РПЛ оба были ключевыми игроками своих команд. Чех в прошлом сезоне даже помог «Спартаку» заскочить на второе место и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Влашич: самый результативный игрок ЦСКА трех последних сезонов — 33 гола + 21 пас в 108 матчах.

Крал: самый результативный центральный полузащитник «Спартака» в прошлом сезоне РПЛ (5 ассистов) и лидер средней линии по перехватам (1,8 за игру).

Такой сценарий был ожидаемым: за последнюю десятилетку после РПЛ в Европе зажег только Виллиан

В обозначенном периоде есть только один трансферный топ-пример — бразилец Виллиан, уехавший из «Анжи» в «Челси» за 30 млн евро.

В 339 матчах за «Челси» у Виллиана 63 гола и 62 ассиста.

В 2016-м был признан лучшим игроком «Челси» по двум версиям — болельщиков и футболистов.

С «Челси» южноамериканец выиграл чемпионат Англии (дважды), Кубок страны и Кубок лиги, покорил Лигу Европы. Когда лондонцы взяли еврокубок, Виллиан сделал 7 голевых передач и стал лучшим ассистентом турнира.

Больше так не выстреливал никто. В лучшем случае игрок становился середнячком — не проваливался и играл достойно или очень достойно, но незаменимым лидером не был.

Легче воскресить в памяти неудачные трансферы. Сразу на ум приходят Квинси Промес и Ахмед Муса. Голландец смог пробиться в состав «Севильи», но использовался на непрофильной для себя позиции латераля, после чего вскоре уехал в «Аякс». Нигериец потерялся в «Лестере».

В «Лестере» Муса забил 5 мячей в 33 матчах.

У Промеса в «Севилье» 3+9 в 49 играх.

Почему так происходит?

Главная причина — падение уровня РПЛ. Сейчас гораздо меньше шансов привести в лигу иностранных талантов и развить их, чем в нулевые (Видич, Олич, Иванович, Шкртел). Скорее это сразу сделают европейские клубы. Поэтому уровень приезжающих футболистов упал, а вместе с тем и качество соревнования. Отсюда меньше удачных трансферов на выход.

Главное изменение относительно нулевых — ухудшение экономической ситуации. Из-за происходящего на валютном рынке наши клубы не в силах угнаться за европейцами — элементарно меньше возможностей. Показательны примеры «Зенита» и ЦСКА.

«Зенит»:

Когда «Зенит» в 2008-м выиграл Кубок УЕФА, стоимость состава составляла 125 млн евро. Это примерно в три раза меньше, чем у победителя Лиги чемпионов «МЮ» — на тот момент 354 млн.

С тех пор «Зенит» не совершил скачок вверх. На сегодня стоимость его состава оценивается в 169 млн евро. Это уже примерно в пять раз меньше, чем у того же «МЮ» — 794. Стоимость состава действующего победителя Лиги чемпионов «Челси» еще выше — 883 млн.

ЦСКА:

Когда ЦСКА в 2005 году выиграл Кубок УЕФА, стоимость состава составляла 44 млн евро. В пять раз меньше, чем у победителя ЛЧ «Ливерпуля» — 222.

На сегодняшний день далеко вперед армейцы тоже не продвинулись — 88 млн евро. А «Ливерпуль» наоборот — 889. Увы, уже десятикратная разница.

Остальные наши клубы тоже отстали от европейских. При таком раскладе у наших команд нет ни единого шанса завлечь иностранных талантов без минусов и развить их — заберут другие. Приезжие всегда будут в чем-то ограничены. Преимущественно в футбольных возможностях.

Заслуга наших тренеров в сегодняшней ситуации в том, что они к этому адаптировались и научились вытаскивать максимум из футболистов, выстраивая игру на их сильных качествах и маскируя недостатки. Тех же Влашича, Промеса, Крала и Мусы это точно касается. Вы же помните, как в ЦСКА Слуцкого были наиграны передачи на ускорения Мусы? Бежать — лучшее из его умений. Если не брать это в расчет и не адаптировать игру команды под его навык, то будет провал. Но одно дело — подстраиваться в РПЛ, где для местного чемпионата класс игроков высок, другое — в топ-лигах, где они всего лишь одни из многих. Поэтому успешные у нас легионеры так часто угасают в Европе.

Европа реагирует: топ-клубы проявляют к игрокам из РПЛ все меньше интереса

Показательно, что относительно нулевых годов у топ-клубов Европы резко снизился интерес к легионерам из нашего чемпионата. Тогда «Челси» брал Ивановича, «МЮ» — Видича, «Ливерпуль» — Шкртела, а «Ювентус» — Красича. В последнюю же десятилетку есть только история «Челси» и Виллиана.

Самое печальное, что параллельно снизился и интерес к российским игрокам. Но события взаимосвязаны: в более низкой конкурентной среди труднее прогрессировать. Уезжать в молодом возрасте в такой ситуации — не самый плохой вариант. Доказывает тот же Александр Головин, у которого в «Монако» 16 голов и 22 ассиста в 115 матчах. Возможно, однажды дорастет до европейского топ-клуба. Оказаться в нем напрямую из РПЛ с каждым годом все сложнее.

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