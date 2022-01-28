Горячие отставки остывают быстро. Что мы узнали из интервью Виктора Ганчаренко

Экс-главный тренер пяти российских клубов пришел на «Коммент.Шоу». И ушел, соответственно. Вопросы остались.

Экс-главный тренер пяти российских клубов пришел на «Коммент.Шоу». И ушел, соответственно. Вопросы остались.

Поганое дело — цепляться к словам, поэтому не хочется разбирать выступление Ганчаренко побуквенно. Оно было — уже хорошо. Но в сюжет вплетен не только тренер: многое касается его бывших команд, игроков, руководителей. Сказанное влияет на репутацию. Несказанное тоже. В этом смысле интервью белорусского специалиста вышло ярким. Его позиция по ряду тем, однако, осталась в тени.

В начале программы Ганчаренко рассказал про чернобыльскую тучу, от которой он пытался убежать в детстве. Соседка накрутила: «Мы все умрем». Подхватился, рванул домой в панике, бросив велосипед. Потом вернулся: велосипед все же надо забрать. Мама дома успокоила, дальше ситуация развивалась в более спокойном ключе.

Невозможно сравнивать детские страхи, а у кого их не было, перед лицом поистине смертельной опасности, и что-либо еще, все равно что. Но так вышло, что дальше тренер заговорил про свое недельное отсутствие в ЦСКА, и родились невольные аналогии. Кто-то накрутил, паника, ядерный пепел, но за велосипедом надо вернуться, имущество все-таки. Команда не выполнила установку — ну ее к лешему. Потом быстрое остывание малопривлекательной субстанции, выписанное слишком натуралистично. Стыд перед игроками. Фраза: «Вернулся, потому что понимал: в ЦСКА грядут перемены». А не угадывалось бы перемен, случилось бы возвращение? Насколько сложен выбор между тучей и велосипедом?

Ганчаренко пожалел о срыве и признал это публично, спасибо ему. Потому что на языке вертелся вопрос: команда не выполнила установку специально, нарочно, назло? Исключено. Если так, на кого неделю злиться, кроме самого себя? Тренер готовит игроков, определяет состав, вкладывает в головы. Не дошел месседж — виноват пасующий.

И вот так, из кусочков и оттенков, формируются портреты. Дополнительные штрихи которым придает краснодарская сага Ганчаренко.

Никто до сих пор не знает, что там было. На момент появления тренера в эфире была известна позиция лишь одной из сторон: «Перестал выходить на связь». От второй хотелось подтверждения, либо опровержения. Не судьба.

Сергей Галицкий — хороший. Ганчаренко был на связи по двум телефонам. Об увольнении узнал из интернета. Помощника уволили в коридоре. Вопрос: кто уволил? И кто во всем этом плохой?

Сложно представить, что в «Краснодаре» выгоняют тренеров без ведома Галицкого. Так же сложно поверить в образцовую штабную культуру приведенного в пример ЦСКА, зная, что начальника команды Сергея Якунчикова уволили фактически по телефону, причем произошло это после игры в Краснодаре, и находился он в момент разговора, возможно, в том же коридоре.

За Якунчикова, кстати, Ганчаренко замолвил в клубе доброе слово, но все уже было решено. А спрашивал ли тренер о причинах увольнения Руслана Зубика? По его словам, ему они неизвестны. По информации из Краснодара, Ганчаренко знал о недовольстве Зубиком за два месяца до декабрьских событий. Этого срока достаточно, чтобы понять суть претензий, изменить подход Зубика к работе, побиться за многолетнего ассистента в кабинетах или сделать хоть что-нибудь, что позволило бы не говорить про увольнение помощника «не знаю»?

В интервью ничего такого не прозвучало. Кроме того, что Ганчаренко планомерно готовился к новому сезону, переступив через Зубика, пока 5 января не нырнул в интернет и не узнал о собственной отставке. Жизнь-то продолжается, за что они меня так? Вот список звонков с номеров руководства, опция есть в любом смартфоне, видите, с 13 декабря по 5 января ни одного пропущенного?

Но нет списка. Нет понимания, достаточный Зубик повод, чтобы заостриться, либо неизбежный рабочий момент, один из тех, которыми можно пренебречь.

«Человек как таракан, ко всему привыкает», — фраза Ганчаренко из «Коммент.Шоу». К чему он не смог привыкнуть в «Краснодаре»? Или это «Краснодар» не смог привыкнуть к нему? Интересовался ли тренер в таком случае причиной непривыкания, ведь это самое естественное, что можно сделать в его ситуации?! Снова вопросы без ответов. И за работу с командой, результаты которой не включались руководством в топ тренерских задач, ему не стыдно.

Про стыд перед игроками, как было в ЦСКА, спрашивать бессмысленно, Ганчаренко ведь не сам себя убрал — его убрали. Но если в этом есть часть тренерской вины, намек на покаяние перед командой был бы не лишним. Про покаяние сказано не было. Вина, вероятно, тоже отсутствует.

При всем уважении, такой набор обстоятельств рождает недоверие. Бывает, люди даже разговаривать друг с другом не хотят, тогда уж не до узнавания причин, наступает полный разрыв. Но с «быками», по версии Ганчаренко, сохранились клочки цивилизованных отношений. О причинах своей громкой отставки, однако, он по-прежнему не знает и не пытался узнать. Ну как так-то?

У каждого из нас свой характер. Сформировался давно, переделывать поздно. Каждый подвержен импульсам, за которые потом неловко. Каждому лучше не судить, чтобы не быть судимым. Поэтому мораль, в сущности, одна. Отправляясь в народ, лучше выстроить линию поведения заранее, возможно, с кем-то медийно грамотным. Просто для того, чтобы не получить отрицательный резонанс, а по крайней мере сохранить ситуацию такой, как есть.

Кажется, Ганчаренко это не удалось.

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