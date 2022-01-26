«Смолов — лучший трансфер, «Локо» затеял непонятный ремонт». Генич — о зимних сделках РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» анализирует переходы в ведущих клубах премьер-лиги.

Комментатор «Матч ТВ» анализирует переходы в ведущих клубах премьер-лиги.

Пять бразильцев — не проблема для «Зенита»

Два зимних трансфера «Зенита», который подписал Ивана Сергеева и Арсена Адамова, несколько удивили. С одной стороны, приятно, что клуб делает ставку на российских игроков, но у клуба же есть своя академия. После прихода Андрея Аршавина была выстроена система подготовки футболистов, но они, видимо, пока не тянут уровень главной команды. Можно вспомнить примеры Прохина и Мусаева, которые подпускались к основе, однако в итоге не смогли закрепиться. Приходится брать игроков со стороны.

На мой взгляд, Адамов по уровню не совсем соответствует нынешним амбициям «Зенита». Он неплохо проявлял себя в «Урале», перерос уровень этой команды, но достаточно ли его качеств для того, чтобы заиграть в лучшей команде страны — большой вопрос. Возможно, это креатура лично Сергея Семака, выполняющего не только роль главного тренера, но и менеджера: он ищет игроков, подходящих под его футбол. Насколько я знаю, Сергеев также был подписан по настоянию Семака. Думаю, Адамова взяли на перспективу, потому что прямо сейчас ему сложно будет вытеснить из состава Ловрена, Ракицкого или Чистякова. Это если говорить о схеме с тремя центральными защитниками, при двух центральных (так чаще всего Семак действует в РПЛ) шансы Адамова становятся еще меньше. Он может сыграть справа в обороне, но там у «Зенита» есть Караваев, плюс Сутормин может действовать на этой позиции. Посмотрим, что будет летом, когда может уйти Ракицкий, у которого истекает контракт, тогда Адамов как раз пригодится.

Адамова очень хотел «Локомотив» и даже предлагал больше денег «Уралу». Видимо, тут решающими стали отношения между руководителями «Урала» и «Зенита»: Григорий Иванов и Александр Медведев сумели быстро договориться. Сделает ли Адамов нынешний «Зенит» сильнее? У меня скептическое отношение, но буду рад ошибиться. «Зенит» столько вкладывает в свою академию, что можно было больше доверять своим воспитанникам.

Для клуба с финансовыми возможностями «Зенита» — трансферы Адамова и Сергеева весьма скромные. Сергеев много забивал за «Торпедо» и «Крылья», но теперь он перешел в команду совсем другого уровня. Неизвестно, как он будет налаживать взаимодействия с теми же бразильцами. Прямо сейчас «Зениту» он не совсем нужен. Возможно, это тоже трансфер на будущее. За российских ребят можно только порадоваться: они стали побогаче, теперь будут играть за лучший российских клуб. Укрепят ли они «Зенит»? Вот тут есть сомнения.

Думаю, под Лигу чемпионов клуб еще оформит несколько переходов, тем более деньги есть. Только от УЕФА за участие в прошедшем и будущем розыгрышах ЛЧ должны прийти по 20 млн евро за каждый сезон. Уже известно, что уходит Азмун, вполне вероятно расставание с Дзюбой. Поэтому атаку нужно усиливать. Вот-вот должны договориться о переходе Юри Альберто из «Интернасьонала», это интересный трансфер.

Что касается ситуации с Азмуном, то мне кажется, что «Зениту» не стоит отпускать его в «Байер» зимой, а такие разговоры ведутся. Сердар — профессионал, он отработает свой контракт до конца и может принести много пользы весной. За его трансфер сейчас можно получить совсем немного, это несравнимо с выгодой, которую Азмун способен принести на поле в оставшихся матчах в ЛЕ и РПЛ. В свое время Азмун отказывался тренироваться с «Рубином», вынуждая отпустить его в «Ростов», но не думаю, что сейчас возможно повторение той истории. Полагаю, форвард и клуб спокойно договорятся и Азмун доиграет сезон в «Зените», а потом ему на смену придет тот же Юри Альберто.

Не станет ли перебором пятый бразилец в команде? Не вижу в этом проблемы — в «Шахтере», например, уже много лет играют гораздо больше игроков из Бразилии, а команда постоянно выступает в еврокубках и берет золото в чемпионате. Не так давно в «Зените» было пять аргентинцев, но только трансфер Дриусси по большому счету себя оправдал. Бразильцы же приносят гораздо больше пользы. Летом пришел Клаудиньо и с ходу стал одним из лидеров атаки. Дуглас Сантос, Малком и Вендел тоже регулярно приносят пользу. Я как-то играл в команде, где было пять грузинских футболистов, — вот это была проблема. В «Зените» бразильский вектор в трансферной политике себя оправдывает, так что приход еще одного игрока из этой страны не должен пугать. Да и Юри Альберто будет легче адаптироваться, что уже было видно на примере Клаудиньо.

«Спартак» ориентируется на молодых россиян, но места в основе им пока не видно

Новый вектор «Спартака» понятен — молодые российские игроки. Под эту категорию попадают сразу четверо зимних новичков — Хлусевич, Пруцев, Классен и Свинов. В команде не наблюдалось дефицита нападающих, но клуб все равно подписал еще одного форварда — Шамара Николсона из «Шарлеруа». Как я понимаю, новый спортивный директор команды Лука Каттани вел этого игрока. Николсон много забивал в Бельгии, обладает отличными антропометрическими данными, но опять же в команде и без него хватало нападающих. Другой вопрос, что Ларссон был совсем не заметен в первой части сезона, а Понсе получил травму.

Пруцев — молодой интересный футболист, который хорошо знаком с Умяровым по «Чертаново». Конечно, после «Крыльев» для него «Спартак» — это шаг наверх, но давление после перехода в такой клуб уже погубило не одного футболиста. Пруцев умеет классно двигать мяч, у него большой объем работы, однако станет ли он основным игроком? В центре могут сыграть Зобнин, Умяров и Литвинов. Это интересный трансфер с точки зрения развития молодого парня, но с точки зрения заметного усиления состава есть вопросы.

Хлусевич — боец, способный сыграть на разных позициях. Каждый трансфер нужно рассматривать с такой точки зрения: делает ли он команду сильнее? Для самого Хлусевича это хороший вызов. А вот для «Спартака» выгода неочевидна. Было много примеров, когда «Спартак» брал перспективного россиянина, платил ему хорошие деньги, а в итоге ничего не получал. Можно вспомнить, Александра Ташаева или Аяза Гулиева. Они очень быстро сникали в «Спартаке» и спускались вниз по эскалатору. Хлусевич в Туле заложил хороший базис, круто проявлял себя, но как будет на новом уровне, трудно сказать. У «Спартака» специфичные и очень нетерпеливые болельщики: если будешь играть хорошо — станут носить на руках, стоит чуть сбавить — сразу начнется жесткий прессинг. Осенью мы это видели на примере Соболева.

Фото: © Алексей Ковалев / Матч ТВ

С учетом того что «Спартак», скорее всего, будет играть в три центральных защитника, Хлусевичу будет сложно рассчитывать на место в старте, ведь тогда правая бровка будет отдана на откуп Виктору Мозесу. При игре в четыре защитника, Даниила можно будет использовать справа в обороне, чтобы разгрузить того же Мозеса. Хлусевич в Туле выходил и слева, но там у «Спартака» есть Айртон. Вероятнее всего, Хлусевичу будет уготована роль игрока подмены.

Логику трансфера Свинова я не понял. У «Спартака» есть Селихов и Максименко, плюс вратари из своей академии. Зачем подписывать еще одного голкипера со стороны?

Смолов в «Динамо» — пока лучший трансфер зимы

Шварц и Бувач сделали сильный ход, подписав Смолова. На мой взгляд, это пока лучший зимний трансфер. «Локомотив» разгружает зарплатную ведомость и продолжает обновлять состав. Новые управленцы клуба развернули бурную деятельность, многие болельщики считают, что они творят дичь. Удивительно, что при этом в команде остается Дмитрий Баринов, хотя его предлагали другим клубам. Смолова отдали из-за высокой зарплаты, плюс до конца контракта оставалось совсем мало времени. Для Федора этот переход — еще одна перезагрузка. Он будет играть в молодой бегущей команде. В «Локо» форвард начал закисать, а теперь у него есть новый стимул. От этого трансфера выиграли все: «Локо» разгрузил ведомость, «Динамо» получило классного российского нападающего, а сам Смолов — возможность перезагрузиться.

По поводу Кухты, которого взяли вместо Смолова, выводы будем делать, когда увидим его игру за «Локо». Ранее клуб приобрел других легионеров в атаку — Керка и Камано, не сказать, что это нападающие, делающие разницу. Не уверен, что Кухта станет выделяться на их фоне.

Кроме того, «Локо» взял Марка Мампасси из «Шахтера» и Вилсона Изидора из «Монако». Мой друг Тимур Гурцкая сказал, что в «Монако», наверное, сильно удивились, когда получили предложение из «Локо». Возможно, там не знали, что у них вообще есть такой игрок. В итоге они с удовольствием отпустили Изидора за 3,5 млн евро. Я про этого футболиста ничего не знаю. Но в «Локомотиве» же работают профессионалы, они мониторят трансферный рынок и, наверное, в курсе, кого покупают. Это же касаются и Мампасси, которого, видимо, взяли по чьей-то рекомендации.

Есть ощущение, что «Локомотив» совершает трансферы ради трансферов. Вот отдали Сильянова в «Ростов» — чем он был плох? При Николиче и Семине он играл. Все это напоминает ремонт квартиры, где и так все было в порядке. Приходили гости, отмечали уют и обстановку, но новые хозяева решили все разрушить и переделать по-новому. Посмотрим, что выйдет из этого ремонта.

Представить Языджи в ЦСКА полтора года назад было невозможно

Подписание Юсуфа Языджи в ЦСКА — любопытный трансфер. Эльвину Керимову, который дал лестную оценку турку, можно верить. Он внимательно следит за всеми турецкими игроками, даже из пятого немецкого дивизиона. Не могу ставить под сомнение его рецензию по Языджи, но в этом сезоне в «Лилле» у него были большие проблемы. Языджи образца чемпионского сезона и нынешнего — два разных игрока. В 2020-м он делал хет-трики в ворота «Милана» и «Спарты» в Лиге Европы, был важным фактором успеха «Лилля» в чемпионате Франции. После смены тренера турок потух. Представить Языджи в ЦСКА полтора года назад было невозможно, тогда он демонстрировал топ-уровень.

Армейцы молодцы, что воспользовались ситуацией и взяли очень интересного футболиста. Он должен добавить вариативности атаке ЦСКА. В первой части сезона у команды было все неплохо с обороной, меньше всех пропущенных голов, а вот впереди очень не хватало креатива. Дзагоев играл ограниченное количество времени, Чалов выглядит потерянным, как и Кучаев. На одном Эджуке далеко не уедешь, Заболотный — зависимый нападающий. Приход Языджи и еще одного игрока в группу атаки Медины должен поменять ситуацию.

ЦСКА осталось найти качественного опорника. В чемпионские сезоны у команды всегда был яркий представитель этого амплуа: в нулевых годах — Рахимич, в десятых — Вернблум. Вот такого классического опорника очень не хватает сейчас. Нужен игрок, который в середине поля будет подчищать и останавливать соперников на грани фола или даже за гранью. Мухин не совсем для этого подходит — он много двигается, но для классического качественного опорника ему далековато. Ахметов и Обляков тоже не соответствует требованиям на этой позиции. В идеале команде нужен футболист стиля и уровня Вильмара Барриоса. Если удастся его найти, это будет идеальная трансферная кампания для ЦСКА.

«Краснодар» нашел очень качественного защитника, которого так долго искал

«Краснодар» расстался с двумя легионерами — Спайичем и Вильеной. Их точно не отнесешь к потерям. Много надежд связывали со Спайичем после возвращения из «Фейенорда», но оправдать их сербу не удалось. «Краснодар» уже долго искал качественного центрального защитника, потому что Кайо, Сорокин, Мартынович и тот же Спайич надежностью не отличались. В свое время клуб упустил Жиго, который в итоге оказался в «Спартаке». Зато теперь удалось подписать Хуниора Алонсо, выигравшего с «Атлетико Минейро» чемпионат Бразилии.

Знаю, что по Алонсо клуб вел титаническую работу, долго вел этого игрока. Я уже успел увидеть его в контрольных матчах за «Краснодар», и он произвел приятное впечатление. Крепкий цепкий защитник с хорошей передачей, как говорят тренеры, умеет работать на мяче. Это очень качественное приобретение.

Нападающий Эрик Ботхейм — это такой молодой Ильин, не жадный игрок, уже отметился голевой передачей в матче с «Жилиной». «Краснодар» неплохо работает на скандинавском рынке, раньше брали шведов, теперь пришел норвежец. Думаю, проблем с адаптацией у Бутхейма быть не должно. Во-первых, ему не нужно привыкать к климату. Во-вторых, «Буде-Глимт» играл в похожий футбол.

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