В России всем нужен забивной нападающий. Но никто не берет лучшего бомбардира из «Уфы»

Расставание с форвардами — главный тренд зимнего окна.

Расставание с форвардами — главный тренд зимнего окна.

Трансферное окно в чемпионате России официально открывается 26 января, но первый месяц года был так насыщен звучными переходами, что кажется, будто главное уже произошло. Основной мотив: клубы расстаются с нападающими, без которых еще недавно невозможно было представить себе их основные составы.

«Рубин» внезапно отпускает Деспотовича; «Зенит» теряет возможность продать Азмуна и не может помешать иранцу сфотографироваться с футболкой «Байера» в руках; «Крылья Советов» продают Сергеева, но нападающий остается в лиге, как и Смолов, которого «Локомотив» уступает «Динамо».

Железнодорожники вообще пошли на тотальное обновление атакующей линии, расставшись сразу с тремя форвардами: контракт с Зе Луишем расторгнут, а Лисакович продан в Казань, очевидно, на место Деспотовича.

Почему расставания с нападающими стали зимним трендом? Это нельзя объяснить желанием заработать на фоне свежей рекламной кампании, ведь никто из тех, кого клубы отпускают, не поразил осенью воображение количеством пораженных ворот. Да, всем известно, что Азмун или Сергеев — забивные ребята, но на первом отрезке сезона эта истина не получила явного подтверждения.

Это скорее похоже на расчистку пространства для тех, кто только будет забивать в дальнейшем. Четче всего это намерение проявляется в трансферной кампании «Локомотива», который к Керку и Анджорину, толком не заигравшим по осени, берет в «Монако» еще одного неочевидного бомбардира Изидора. Вектор этой работы настолько явно устремлен в будущее, что становится страшновато за настоящее. Кто будет забивать за «Локомотив» в этом сезоне, кроме Жемалетдинова?

В истории с Изидором чувствуется подвох. «Локомотив» стал позиционировать себя как лидирующий российский инкубатор талантов, но свое последнее приобретение он сделал в клубе, который уже не первый сезон играет точно такую же роль в футболе французском и, шире, — общеевропейском. Получается, что Изидор, потенциал которого не увидел тренер Ковач, а также, видимо, и новый тренер Клеман, из проверенного клуба-инкубатора переходит в другой, который только сам себя пока таковым считает. Довольно самонадеянный поступок. Но Жемалетдинов, похоже, от него только выиграет.

Косвенную тень на точность решений «Локомотива» бросает и переход Смолова. Получается, что один передовой немецкий тренер видит, какую пользу может принести Федор команде, где уже есть и Тюкавин, и Грулев, и Нжи. А другой немецкий тренер смотрит в будущее поверх настоящего.

Новых готовых приобретений в переднюю линию у нашей лиги пока немного. Интересными вариантами кажутся спартаковец Николсон и Ботхейм из «Краснодара», но эти трансферы на «вход» пока не могут уравновесить систему, которая столь многих отпустила. Понятно, что не все имена, которые находятся у клубов в разработке, уже объявлены. Но, учитывая невысокую покупательную способность наших и слабоватую привлекательность турнира для именитых новичков, трендом весны должна быть ставка на своих молодых нападающих.

Это самый естественный путь для российских команд: на внешних рынках зимой хороших нападающих купить тяжело. Тот же «Зенит» Азмуна зимой покупал у другого российского клуба, все уже было понятно со способностями иранца, который прошел в Казани период адаптации и уверенно забивал.

Если «старые» форварды уходят, на их место должны прийти новые. Если за рубежом новых брать трудно, придется наигрывать собственную молодежь. Если «Уфа» сумела за полсезона раскрыть талант Агаларова, то почему другим командам не поверить в тех, кого они сами вырастили?

Кстати, при всей горячке спроса на нападающих на самого Агаларова пока ни одного явного претендента нет. В конце прошлого года промелькнул вариант с «Базелем», но где же внутренний спрос? Почему он никак не выражен? Возможно, не все верят в то, что с Агаларовым стоит связывать будущее, и потенциальным покупателям нужна для контрольной оценки вторая половина этого сезона. А возможно, на их настроение влияет фигура гендиректора «Уфы» Газизова. Его драматичная, с множеством поворотов тяжба с владельцем «Спартака» навевает на контрагентов боязнь связываться со слишком цепким продавцом.

Но Агаларов — действительно типовой пример для остальных. С нападающим всегда приходится угадывать. И если сейчас в тройке лучших бомбардиров лиги двое лучших — доморощенные игроки, это ли не указатель на тот выбор, который сопряжен с меньшим риском? Весна должна стать временем молодых российских нападающих. Нам предстоит узнать еще не известные нам имена.

Читайте также: