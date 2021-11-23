Визит Тедеско в Москву должен остаться сугубо частным. Хотя вакансий в России хватает

Предрождественская встреча — хороший повод вывесить на елку ярко-красную фигуру далеко не бесполезного Щелкунчика.

Предрождественская встреча — хороший повод вывесить на елку ярко-красную фигуру далеко не бесполезного Щелкунчика.

Новость о скором приезде Доменико Тедеско в Москву на матчи Лиги Европы становится новым поворотом сюжета, потому что такие ходы безотказно работают в сериалах: на фоне томительного ожидания в «семье» чего-то нового в город возвращается один бывший персонаж. По приглашению другого бывшего, который однажды стал членом другой, конкурирующей «семьи». Все должно выглядеть просто роковым совпадением.

Сторона Тедеско подчеркивает, что это исключительно частный визит, в ходе которого не будет сказано ни слова о контрактах. Само собой. Именно это и выглядит правдоподобным в ситуации, когда один клуб, почти не скрываясь, подыскивает себе нового тренера, а в его город как бы невзначай приезжает все еще любимый многими и до сих пор безработный специалист.

Но приезд Тедеско по понятиям человеческого общения, принятого у нас, и вправду должен стать просто актом платонической любви к футболу, за которым московской зимой так уютно следить из ложи, обеспеченной закусками и напитками, в компании старых друзей.

В этом визите, похоже, есть неуловимый признак собственной игры, которую «правая рука» Томас Цорн может вести, должен хотеть вести, — чтобы не остаться в «Локомотиве» всего лишь конечностью, которая выполняет команды «мозгового центра» — Ральфа Рангника. Предрождественская встреча в сказочной снежной Москве — хороший повод еще раз «подсветить» одного прекрасного принца, заколдованного легким забвением и его прошлыми семейными неурядицами. Вывесить на елку, на самое видное место, ярко-красную фигуру далеко не бесполезного Щелкунчика.

Это может пригодиться и Цорну на его нынешнем месте работы, и Цорну в его перспективе; этого, возможно, хочет и Тедеско, потому что в хорошо знакомой ему России не перестают открываться интригующие вакансии.

Нынешний «Локомотив» трудоустроил в командах разного уровня уже немало достойных и добродетельных соотечественников Доменико, и вряд ли он может в ближайшее время поселиться в этой современной немецкой слободе.

Когда мы видим, что в Москву приезжает Тедеско, мы в первую очередь вспоминаем, конечно, о «Спартаке». Кажется: вот же он, легкий вариант быстро откатить ситуацию на год назад. Подарить себе на столетний юбилей любимца: вернули Промеса — вернем и Тедди!

Но так не ведутся дела. Так их никогда не вел Леонид Федун — в отношении тренеров. Потому что в отличие от взаимодействия с футболистами работа в клубе тренера всегда содержит не раскрытые для широкой публики тайны. Там всегда остается то, о чем стороны условливаются благоразумно умалчивать впредь. Короче говоря, когда Леонид Федун расстается с тренерами — он с ними действительно прощается. Не возвращался еще никто и никогда. На рынке — десятки тренеров, они меняются в «Спартаке» примерно раз в год. Так зачем же возвращаться к старому, не попробовав в деле новенького?

К тому же совсем неуместно сейчас было бы хозяину «Спартака» хвататься за такую странную оказию, когда бывший гендиректор приглашает в город бывшего тренера, для устройства собственных дел: хозяин «Спартака» имеет достаточно средств к тому, чтобы нужные ему встречи устраивать без неловкостей.

Даже если допустить, что «Спартак» ищет тренера взамен Витории, что «Спартак» вновь нацелился на итальянца из гнезда Антонио Конте, и ждать, чем же закончится «проверка на стрессоустойчивость» кандидата Ваноли, то Доменико Тедеско тем более не вписывается в картину.

Его собственной устойчивости к стрессу хватило только на то, чтобы до последнего дня отработать свой контракт. Хотя и здесь без терпения и умиротворяющего настроя работодателя вряд ли что-то получилось бы. Сам же Тедеско никогда не знал покоя у кромки поля, увез из России целую колоду желтых карт, изнемогал от разлуки с семьей. Притом, что работал в таких условиях, которых в «Спартаке» со времен Валерия Карпина не создавали ни одному тренеру: получил футболистов под свою модель игры, когда не сработался с Газизовом — был избавлен от его общества, а свое мнение о комплектовании команды мог высказывать, как показал один вскрытый архив личной переписки, даже после увольнения из клуба.

Но с учетом этого самого архива нельзя исключать, что Доменико после футбольного вечера в Тушине будет зван на приятный и ненавязчивый ужин, за которым он с собеседниками мог бы лично обсудить те фразы из скриншотов, в которых появлялось его имя. Чтобы все было проговорено до конца. Чтобы Тедеско твердо запомнил, что в гостеприимной Москве есть такие дома, где его искренне любят и всегда ждут в гости.

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