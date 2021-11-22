Сульшер ушел из «Манчестер Юнайтед». А что дальше? 10 кандидатов на замену

В списке несколько бывших игроков команды.

В списке несколько бывших игроков команды.

В воскресенье стало официально известно об отставке Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

с поста главного тренера «МЮ» находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Кэррик

Сульшер проработал в Манчестере без малого три года, но не выиграл ни одного трофея

По сведениям издания The Athletic, в руководстве «Манчестер Юнайтед» решать вопрос со следующим главным тренером собираются в два этапа. Сначала нужно назначить специалиста, который доработает с командой до конца нынешнего сезона, а уже летом выбирать из топ-кандидатов и подписывать контракт на несколько лет.

Сейчас на рынке не так уж много свободных наставников, подходящих по амбициям «Манчестер Юнайтед». К тому же топ-тренеры предпочитают давать рекомендации по летним трансферам и самостоятельно проводить предсезонку. Начнем с временных кандидатур.

Майкл Кэррик

У Кэррика неплохие шансы повторить то, что сделал сам Сульшер в 2018 году, а именно отцепить приставку «и.о.» от своего текущего статуса. Во-первых, руководство «Юнайтед» так долго оттягивало вопрос с увольнением норвежского тренера, что у него наверняка нет готового кандидата здесь и сейчас. В отличие от всех потенциальных конкурентов Кэррик уже начал проходить собеседование и может предложить то, что не способен никто другой — реальные результаты в ближайшее время.

Кэррик — клубная легенда, он знает состояние команды и всю ее внутреннюю кухню. Они играли вместе с Криштиану Роналду (это немаловажно). Другое дело, что после Моуринью, как обычно, оставалась выжженная земля и Сульшеру не составило труда улучшить атмосферу в раздевалке. А вот самого Сульшера провожают с грустью — да, не получилось, да, нужны изменения, но мужик-то он хороший! Ситуация «хороший полицейский пришел на место плохого полицейского» не повторится.

Стив Брюс

Кстати, о хороших мужиках. В октябре Стив Брюс покинул пост главного тренера «Ньюкасла», а в интервью изданию The Telegraph даже говорил, что может больше не возглавить ни одну команду в своей карьере. Но спасти тонущее судно «МЮ» — соблазнительная задача для человека, отыгравшего в составе этой команды более 400 матчей, часть из них — с капитанской повязкой.

Брюс получил бы большой кредит доверия от болельщиков, это харизматичная фигура и он обладает колоссальным опытом в Английской премьер-лиге. Да, сложно представить, как Брюс управляется с Роналду или Погба, как он пытается тактически перехитрить Гвардиолу с Клоппом, но зато с мотивацией у этого человека проблем не будет.

Лоран Блан

Еще один бывший игрок «Юнайтед». Блан заканчивал свою футбольную карьеру именно на «Олд Траффорд», но если он и не такой в доску свой, как Кэррик или Брюс, зато по части тренерской карьеры заткнет за пояс обоих. Блан с переменным успехом работал в сборной Франции и «ПСЖ», после чего взял перерыв на несколько лет, а сейчас трудится в Катаре.

Блана не смутишь звездами или большими задачами, но далеко не факт, что он согласится на статус всего лишь временщика до конца сезона. Скорее всего, он попросит составить контракт таким образом, чтобы в случае достижения определенных задач (финиш в топ-4 плюс любой титул?) контракт автоматически продлевался на несколько лет.

Эрнесто Вальверде

Болельщики «Барселоны» сначала требовали отставки испанского специалиста, а затем с ностальгией вспоминали его эпоху. Вальверде успешно работал в Испании (не в Лиге чемпионов) с «Барсой», «Вильярреалом» и «Атлетиком», а также выигрывал титулы с греческим «Олимпиакосом». Он не знает английского, но половина раздевалки «МЮ» говорит на испанском, французском и португальском.

Главная добродетель Вальверде — выстраивание хороших отношений с игроками. Ветераны «Барселоны» негодовали из-за того, что Эрнесто уволили. И если для руководства «Юнайтед» до летнего трансферного окна важно, чтобы их главные звезды были счастливы, то Вальверде действительно хорошая кандидатура. Ну, и как тактик он тоже недооценен.

Руди Гарсия

А вот и специалист по тому, как выжимать позитивный результат из нестабильных команд. Гарсия хорош по трем направлениям: успехи в кубковых встречах, атакующий футбол и развитие молодежи. Его «Лион» выбивал «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, «Лилль» делал дубль во Франции, «Рома» забирала серебро Серии А, а «Марсель» доходил до финала Лиги Европы. Под его руководством выросли Мемфис Депай и Эден Азар.

Может быть, на дистанции у Руди Гарсии получается хуже, но именно поэтому мы и поставили его в первую колонку. Да, он аутсайдер, но если в Манчестере считают, что кадры команды способны на большее, то Гарсия сможет реализовать все имеющиеся ресурсы.

А теперь кандидатуры более внушительные, которым могут предложить контракт уже следующим летом.

Зинедин Зидан

В квалификации Зидана сомневаться не приходится — он не просто выигрывал титулы в мадридском «Реале», но и вернулся в разобранную команду, вновь сделав ее хорошей. Зидан прекрасно знает, как решить проблему Роналду, и давно хотел поработать с соотечественником Полем Погба. Для «Юнайтед» это идеальный кандидат, которого реально можно противопоставить Гвардиоле, Клоппу и Тухелю.

Идеальный ли это вариант для самого Зидана? Проблемами его не испугать, как и незнанием языка или отсутствием опыта в АПЛ (пока не приедешь поработать в АПЛ, у тебя его и не будет). Больше настораживают слухи о том, что жена Зидана не очень хочет переезжать в Манчестер. Понятное дело, когда светит Париж, какой уж тут Манчестер.

Маурисио Почеттино

Пока союз Почеттино и «ПСЖ» выглядит не очень успешным браком по расчету. Аргентинец, если верить СМИ, хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу, а в Париже не станут его удерживать. Разумеется, после «Тоттенхэма» с его ограниченными ресурсами роскошь «Юнайтед» выглядит просто как голубая мечта Почеттино.

Маурисио найдет общий язык как с англоязычной половиной раздевалки, так и с легионерами. Успешный опыт работы в чемпионате в прошлом делает его одним из самых интересных и одновременно безопасных вариантов.

Эрик тен Хаг

Один из самых популярных кандидатов на пост главного тренера большого клуба в Европе. Тен Хаг построил успешный «Аякс» в 2018 году и довел его до полуфинала Лиги чемпионов, затем потерял почти всех лидеров, едва не был уволен, а сейчас опять на коне — амстердамцы лидируют в своем чемпионате и выносят всех в группе ЛЧ.

Тен Хаг очевидно дорос до чего-то большого и серьезного, но похож ли «Юнайтед» на экспериментальную площадку? Успешная работа с молодежью — это замечательно, но на «Олд Траффорд» всегда будут готовые суперзвезды, опыта работы с которыми у голландца нет. Вряд ли он будет авторитетом для Роналду, Погба или болельщиков.

Брендан Роджерс

За последние 10 лет каждая команда, в которой работал Роджерс, оставляла приятное впечатление. «Суонси» демонстрировал невероятно зрелищный футбол с учетом скромных возможностей. «Ливерпуль» был очень близок к первому чемпионству за десятилетия. «Селтик» не видел конкурентов в Шотландии и был конкурентоспособен в Европе. Наконец, «Лестер» стал лучшей командой АПЛ из числа простых смертных плюс вновь начал собирать титулы.

Роджерс знают лигу, работал в топ-клубе, проходил через множество кризисов — его практически нечем удивить или напугать. Примут ли трибуны «Олд Траффорда» североирландца, работавшего на «Энфилде»? Ну, выбирать-то особо не приходится.

Луис Энрике

Последний тренер, при котором «Барселона» играла в выдающийся футбол, а ныне человек, делающий сборную Испании снова великой. Правда, по этой же причине его будет сложно заманить в Англию — вряд ли Лучо захочет уходить из национальной команды до чемпионата мира. Сам он публично заявил, что «уже тренирует сильнейшую команду Испании и может выбирать из пяти тысяч футболистов».

Энрике работал с суперзвездами в разных чемпионатах и при этом не реализовал все амбиции на уровне клубов. После Испании и Италии его явно ждет АПЛ.

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