Хави начал в «Барсе» с победы в дерби. Но по игре есть много вопросов

Выпустил молодежь, в концовке откровенно тянул время.

Выпустил молодежь, в концовке откровенно тянул время.

«Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 1:0. Это был первый матч для Хави в качестве главного тренера каталонской команды.

После этой победы «Барса» поднялась на шестое место в таблице чемпионата Испании. Отставание от первого составляет восемь очков.

Команда Хави провела очень качественный первый тайм, но во втором была переиграна «Эспаньолом» и выиграла благодаря неоднозначному решению судьи.

«Барселона» победила в каталонском дерби, но настолько неубедительно, что я бы не удивился, увидев Хави на днях в «Коммент.Шоу».

— Даже когда мы у «Эспаньола» выиграли, двоякого впечатления не было никакого: результат — да, а игры нет, — сказал бы Хави. — Я не предполагал, что у футболистов такое количество фобий. В этом и заключается проблема моей головы сейчас. Я предполагал, что эту фобию мы побороли. Видимо, я ошибался.

К концу матча болельщики на «Камп Ноу» (все 74 тысячи — их было в два раза больше, чем на прошлой домашней игре) аплодировали и поддерживали игроков, которые откровенно тянули время. Жорди Альба, находясь с мячом на половине поля соперника, развернулся и отдал мяч вратарю тер Штегену.

Если бы на бровке стоял голландский специалист, с трибун доносился бы свист. Но Куман заехал с командой в тупик и вышел из машины. Хави еще только предстоит найти дорогу обратно, и для начала он врубил задний ход.

Первый тайм в исполнении «Барселоны» был неплохой. Как и ожидалось, команда выстроилась в 4–3–3 с одним опорным хавбеком. Справа хорошо комбинировали два тинейджера — Нико и Ильяс Ахомаш. Френки де Йонг и Гави на левом фланге выглядели хуже — частенько оказывались в одной и той же точке поля.

Многовато новых фамилий? Привыкайте — Хави с первого же матча обозначил, что готов делать ставку на выпускников Ла Масии, как когда-то Пеп Гвардиола. В основном составе вышло восемь воспитанников «Барсы», а за 90 минут в игре приняли участие девять футболистов не старше 22 лет. Пробивший по воротам Гави, например, родился через год после того, как вратарь «Эспаньола» Диего Лопес впервые попал в заявку мадридского «Реала».

По итогам первого тайма «Барселона» нанесла 11 ударов по воротам соперника — это был их максимум за все матчи сезона во всех соревнованиях. Казалось, всего лишь надо добавить в реализации.

Затем судья откровенно подарил хозяевам поля пенальти. И если в динамике еще могло показаться, что Мемфиса Депая зацепили, то повтор должен был убедить, что даже в Испании такие «мягкие» одиннадцатиметровые не дают. Депай открыл счет в матче, но подспорьем для улучшения игры «Барселоны» это не стало.

Во втором тайме «Эспаньол» действовал лучше и не использовал верные моменты. Тут стоило вспомнить о том, что Хави вообще везунчик. Каковы были шансы, что в Катаре он примет участие в лотерее и выиграет ее? Злые языки говорили о подтасовках и неуемном желании шейхов угодить молодому специалисту. Что они понимают! В каталонском дерби никаких шейхов нет (во всяком случае пока), но Хави опять круто повезло.

В последней четверти матча футболисты «Барселоны» выглядели уставшими. Но новый тренер, хоть и выражал беспокойство по поводу физических кондиций игроков на первой пресс-конференции, сейчас на это ссылаться не стал. «Это не проблемы «физики», это проблемы нашей интерпретации игры. Это футбольные проблемы», — высказался он.

В каком-то смысле дебют Хави сводился не только к результату, но и к объявлению новых принципов не через слова, а через действия. Про доверие к 17-летним воспитанникам мы уже сказали. Хави готов предоставить второй шанс игрокам, которые были забракованы его предшественником (можно и во множественном числе), — на поле появились Коутинью и Рики Пуч, а Усмана Дембеле 41-летний специалист нахваливал в последние недели так, как никого другого.

В отличие от Кумана, Хави озабочен тактикой и микроменеджментом во время матча. Он подзывал к бровке бывших одноклубников Жерара Пике и Серхи Бускетса и через них передавал инструкции молодым футболистам. Оба ветерана, кстати, смотрелись более уверенно, чем в предыдущие месяцы. Особенно Бускетс, которому доминирующий стиль игры на половине поля соперника подходит больше всего.

В общем, проект возрождения «Барселоны» на бумаге выглядит интригующе и логично. И роспись на этом документе у Хави красивая. Следующий этап строительства — во вторник в матче с «Бенфикой».

Трансляцию матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика» смотрите на сайте matchtv.ru 23 ноября начиная с 22:45.

Лига чемпионов. Барселона — Бенфика

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