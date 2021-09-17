Все говорят: надо начинать с детского футбола. Почему никто не начинает?! Спросили у директора псковской ДЮСШ Андрея Аленичева

Тезис насчет слабой системы подготовки молодых российских футболистов давно стал общим местом. Валится сборная, забываем, каковы на вкус победы в еврокубках, а решение проблемы, о которой знают все, не приближается ни на дюйм.

Тезис насчет слабой системы подготовки молодых российских футболистов давно стал общим местом. Валится сборная, забываем, каковы на вкус победы в еврокубках, а решение проблемы, о которой знают все, не приближается ни на дюйм.

Старший брат Дмитрия Аленичева — идеальный эксперт по теме: экс-игрок, причем региональная звезда, экс-тренер, экс-депутат Псковской городской думы, действующий глава городской федерации футбола и директор футбольной школы, в которой занимаются почти полтысячи детей.

Поговорили с Аленичевым-старшим:

Андрей Аленичев / Фото: © Евгений Дзичковский / Матч ТВ

Богатых людей хватает. В футбол вкладываться не хотят

— Есть устоявшееся выражение «багаж Аленичева». Что в вашем багаже?

— Семья, дети. Работа, конечно, — развитие футбола в городе.

— Как развиваете?

— Руковожу футбольной школой «Стрела», являюсь президентом федерации футбола Пскова.

— Много воспитанников в школе?

— 450 детей.

— Государственная или частная?

— Муниципальная.

— Обучение для детей бесплатное?

— Разумеется. Город выделяет средства на зарплату сотрудников, аренду залов, налоги, коммуналку.

— Есть воспитанники с перспективами?

— А как же?! Детей-то много. Лучшие после 12 лет пробуют свои силы в Санкт-Петербурге, он, считайте, неподалеку, и в Москве. В академиях «Зенита», «Чертаново», «Локомотива», «Строгино» и других.

— Не жалко отдавать?

— А что делать? От нас не зависит, родителям не запретишь, выбирают, где условия лучше.

— Контракты разрешены только после 16?

— У нас нет договорных отношений, просто обучаем детей.

— Компенсации за воспитанников поступают?

— Если кто-то подписывает первый профессиональный контракт, пусть даже в ПФЛ, клуб перечисляет в РФС миллион, кажется. Из этих денег тренерам что-то достается.

— Есть намеки на возрождение в Пскове профессионального клуба?

— Пока нет. Хочется, чтобы власти повернулись лицом к этой теме. Скоро откроется новый стадион «Машиностроитель», вы сами видели — красивый, уютный, хотя и небольшой, на четыре с лишним тысячи зрителей. А профессиональной команды в городе нет. На всю область — команда «Луки-Энергия» из Великих Лук, выступающая в ФНЛ-2.

— Хотя традиции в Пскове долгие. Эдуард Малофеев здесь работал.

— Замечательный человек и тренер! Не только он, многие заметные специалисты у нас побывали. Мы с Димой на стадионе «Машиностроитель» начинали в 1990-м свою профессиональную карьеру. Тренер Владимир Косогов заприметил в Великих Луках, пригласил в Псков, во вторую лигу.

— Если государство уйдет из футбола, частники, готовые содержать клуб, в Пскове найдутся?

— Сомневаюсь. На данный момент потому и нет команды, что нет инвесторов. Богатых людей хватает, владельцев компаний и производств. Не хотят.

Одно поле на 700 детей

— Спрошу как человека, имеющего прямое отношение к проблеме. Все говорят: «Надо начинать с детского футбола». А что значит — начинать? Кто должен прийти и что конкретно сделать? Кто обязан это оплатить?

— Во-первых, нужно строить больше спортивных объектов. В Пскове, областном центре, на данный момент единственный стадион, «Локомотив». Скоро после реконструкции откроется «Машиностроитель». Представьте, что такое — одно искусственное поле для 200-тысячного города.

— Где же ваши дети тренируются?

— Как раз на «Локомотиве», где есть стандартное поле и еще два маленьких, 20 на 40.

— На четыреста с лишним детей всех возрастов?

— На 700 детей, на две школы — нашу «Стрелу» и АНО «Псков». Тренировки расписаны по дням и часам, проходят на четверти поля. Причем на этом же стадионе необходимо еще различные турниры и официальные соревнования проводить.А мы потом говорим: нет техничных, индивидуально сильных игроков в стране. Ну так и условий для их роста тоже не густо.

Андрей Аленичев на новом псковском стадионе «Машиностроитель» / Фото: © Евгений Дзичковский / Матч ТВ

— В окрестностях Пскова есть другие футбольные школы?

— В районах потяжелее ситуация. Школы работают, но маленькие совсем. Про инфраструктуру лучше не буду.

— Еще одна устоявшаяся сентенция: детские тренеры мало получают. Беседа с вами отличный повод, чтобы узнать, сколько именно.

— В среднем 25-26 тысяч.

— Для Пскова нормальные деньги?

— Если отталкиваться от уровня зарплат в регионе, то да.

— Пойдет на такой оклад серьезный спец в деле воспитания будущих Аленичевых?

— На 25 тысяч прожить можно, конечно. К тому же помимо футбола тренеры зарабатывают на жизнь еще чем-то.

— С престижностью профессии понятно. И кто должен поднять детским тренерам зарплату? С какой стороны ждать перемен?

— Кроме государства никто зарплату тренерам не поднимет. Сейчас запустили проект Юношеской футбольной лиги. Финансирует РФС, от области участвует сборная города 2006 года рождения. Команда бесплатно ездит на матчи, получает практику, уже хорошо. Еще по другим возрастам запустить бы подобное, потому что без соревнований тяжело. Все поездки в основном за счет родителей, других возможностей нет.

— К вам можно привести чадо для обучения за родительские деньги?

— Мы муниципальная школа, платных услуг не оказываем. В городе есть небольшие частные школы, обучение стоит 4-5 тысяч в месяц. Но тренеры такие же, как в «Стреле», в этом смысле отличий нет.

— Хорошо, в Пскове семьсот футбольных детей. Где им себя раскрывать, кроме академий больших клубов, куда попадают единицы?

— Как можно больше участвовать в соревнования различного уровня, в которых можно себя проявить. Необходимо, на мой взгляд, открыть в городе и региональный центр развития футбола, это позволит удерживать талантливых ребят в регионе. Если им дан талант, пусть раскрываются там, где есть возможность.

Лысый и Борода

— Вы родились в поселке Мелиораторов. Что это?

— Окраина Великих Лук. По сути, они и есть.

— Как вас нашел Косогов?

— Начинали с братом, как все мальчишки, во дворе. Записались в секцию к Леониду Алексееву, уже покойному. Потом тренировались у Георгия Яковлева, в 16 лет стали играть на область под руководством Юрия Макарова. Тогда нас и увидел Косогов. Встретился с мамой, объяснил, что хочет забрать в свою команду. Перебрались в Псков.

— Макаров человек интересный. Бывший арбитр республиканской категории, судил почти 15 лет. Сейчас профессор, доктор наук, заведует кафедрой в университете Лесгафта. Говорят, пошел в судейский рост не без вашей помощи: селекционер Михаил Шибаков, забиравший вас с братом в Москву, отблагодарил тренера, познакомив его с судейским боссом Эдуардом Шкловским.

— Возможно, деталей не знаю. Как тренеру Макарову благодарен — подтолкнул нас с Димой во взрослый футбол.

— Коллегам из «Советского спорта» вы сказали, что в детстве у вас с братом были прозвища Лысый и Борода. Откуда вдруг?

— Сам удивляюсь. Придумали мальчишки во дворе, так и звали, хотя ни лысины, ни бороды, понятно, не было.

— В Великих Луках собирались именем брата назвать улицу. Чем закончилось?

— Разговоры велись, но остались на уровне слухов. Да и ни к чему, наверное, скромность Диме привычнее.

Дмитрий Аленичев и Михаил Шибаков / Фото: © Личный архив Михаила Шибакова

— Есть несколько версий того, как он перебрался из Пскова в Москву. Можно услышать вашу?

— В апреле 91-го я получил перелом на выезде в Коломне, выбыл на полгода. А тут приехали из Москвы Михаил Шибаков с Виталием Шевченко. Смотрели совсем другого, защитника Сергея Кубрякова, тоже играл в «Машиностроителе». Но приглянулся Дима. Они к маме, поговорили, убедили, увезли в Москву.

— Без вас?

— Я же сломан был. Потом вроде поправился, но в 92-м на сборах в Мукачево снова перелом. Потерял, по сути, два года.

— Коломна прямо на поток переломы поставила. Вас случайно не Бодак сломал, прервавший карьеру Юрия Тишкова?

— Может, и он. Большая берцовая кость, через год снова в том же месте. Операцию делали, пластину вставляли. Постепенно восстановился, год отыграл в Хорватии, затем в бельгийском «Генке».

— Почему не остались в Европе?

— Мной занимался хорватский агент, предложил после «Генка» вернуться на Балканы. Но слишком туманно все выглядело, предпочел дом. Хотя в начале 90-х разница в уровне жизни тут и там была значительной, под четкие перспективы мог бы остаться. С языком только не очень складывалось. Хорватский похож, а вот фламандский давался тяжело.

— Вы ведь и в московских клубах пробовались?

— Когда отошел после первого перелома, тренировался в «Локомотиве», где уже играл Дима, участвовал в каких-то матчах. И вроде оставляли меня, как сказал Шибаков. Но потянуло в Псков, уехал.

— Засомневались в себе?

— Доля правды в этом есть. Тянуло туда, где все знакомо и где стабильно играл.

— Вы до сих пор лучший бомбардир великолукского футбола, забили 41 мяч. Какой самый красивый?

— В 97-м с полулета в дальний владимирскому «Торпедо».

— Слышал про ваш конфликтный просмотр у Александра Тарханова. При выходе на замену в контрольном матче вы сказали, что в этом нет смысла, потому что на таком убитом поле ничего не покажете. На этом проба сил и закончилась. Было?

— Ездил с «Торпедо» на сбор в Израиль, играл в товарищеских матчах. За точность вашего рассказа не ручаюсь, скорее, просто не подошел.

— Но был же еще и «Спартак».

— В 97-м приехали туда с Романом Кагазежевым, он тоже играл в Великих Луках. Сыграли матч, я забил самому Филимонову, состоялся разговор с Георгием Ярцевым. Он дал понять, что тяжеловато будет закрепиться. Расстались без претензий.

— Слышал мнение, что по таланту вы брату не уступали, а в чем-то и превосходили. Сами как считаете?

— Детский футбол, в котором нас сравнивали, не показателен. Да и позиции разные: я в атаке, на острие, — Дима в средней линии. Ему было 17, когда перебрались в Псков, мне 19. Забил в первом сезоне во второй союзной лиге 10 мячей, стали вместе с одним парнем лучшими бомбардирами команды. А дальше сложилось как сложилось.

— Никогда не жалели, что не приблизились к успехам брата?

— О чем вы? У каждого игрока своя футбольная судьба. Спрашивали меня и про ревность, и про зависть — близко ничего не было, мы с Димой не разлей вода. Постоянно на связи, видимся семьями, летом проводим в Великих Луках турнир памяти первого тренера. Дима тоже родину не забывает, часто приезжает в Великие Луки и к маме в Новосокольники. В январе наведался в Псков на мое 50-летие.

Матч между командами «Локомотив» и «Енисей» / Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

— У вас обоих есть какая-то фитнес-программа? Сохраняете игроцкий вес.

— Конституция досталась от родителей, наверное. Особо за режимом не слежу, и поесть могу, и пива выпить. Отец не был тучным, его гены.

«Брат пока без работы, но надо ждать»

— Как вам работалось тренером в «Псков-747» и любительском «Автофаворите»?

— С любителями проработал три года. Владельцы — хорошие ребята, любят спорт, занимались пассажирскими перевозками. Но от Пскова до Питера пустили «Ласточку», потом пандемия, по автобусному бизнесу это крепко ударило, содержать команду стало не на что. А в «Пскове-747» год был главным тренером, потом руководство пригласило Владимира Косогова, я ему помогал.

С 2011-го работаю директором спортивной школы, уже не до тренерства, втянулся. В городской федерации футбола тоже дел хватает, занимаюсь детскими, юношескими, любительскими соревнованиями, мини-футболом, ветеранскими турнирами. Сейчас в планах развивать пляжный футбол.

— Сами играете?

— По ветеранам шевелюсь, конечно, регулярно участвую в первенстве города и области. Недавно в Порхов ездили на турнир, это недалеко от Пскова.

— Когда тренировали, получалось совмещать с депутатством в гордуме?

— Почему нет? Сам во власть не лез, попросили поучаствовать. Сначала отказывался, даже не знал, что такое праймериз. Потом решил, почему бы не попробовать себя в чем-то новом? Избрался в городскую думу, проработал пять лет.

— Есть чем гордиться?

— Помогал людям решать их вопросы, чаще связанные со спортом. На заседания ходил, голосовал, в комитетах участвовал, с избирателями встречался. Честно говоря, политика не мое. Срок закончился, больше не стал баллотироваться.

— Почему брат не может найти работу?

— Такова тренерская жизнь. Два с половиной года после «Енисея» прошло, а никак не вернется в профессию. Варианты были, но где-то что-то не сложилось. Надо ждать, по-другому не бывает.

— Ваш сын тоже в футболе?

— Начинал с пяти лет в псковской «Стреле». Год занимался в академии московского «Локомотива», сейчас играет в «Луках-Энергии», втягивается во взрослый футбол.

— С какими чувствами вы и брат наблюдаете за происходящим в «Спартаке»?

— Не хочется никого осуждать, но там бардак, конечно.

— Конфликт Аленичева с Александром Старковым на фоне нынешних штормов, согласитесь, выглядит бризом.

— В том-то и дело. Никак не может руководство клуба определиться, в каком направлении двигаться, шарахаются из стороны в сторону.

— Куда идет наш футбол, вверх или вниз?

— Мне кажется, вниз. Валеру Карпина назначили тренером сборной, надеюсь, сумеет что-то изменить в лучшую сторону. У нас же как — провалилась главная команда, начинаются разговоры про масштабные перемены снизу доверху. Но разговорами и остаются. Нужны перемены, так меняйте что-то, от разговоров дело не сдвинется! По крайней мере, в сторону улучшения.

— Что у вас в ближайших планах?

— Продолжать работу по развитию футбола в регионе. А еще мечтаю, чтобы в ближайшее время в Пскове появился современный футбольный манеж.

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