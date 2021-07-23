Валерий Катар. РФС успел найти тренера для сборной

Теперь не только «Ростов» на кону.

Теперь не только «Ростов» на кону.

Контракт Карпина с РФС рассчитан до 31 декабря с возможностью продления

В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе

Карпин будет готовить сборную к матчам отбора на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре

Всегда казалось, что он — следующий. «Всегда» относится еще ко времени, когда сборной правил Станислав Черчесов. И вот когда должно было прийти время планомерной естественной смены тренера, нам стоило бы довериться Валерию Карпину. А если уж такое должно было произойти где-то на стыке разных циклов сборной, то уж экстренная замена именно на него сейчас, в разгар отбора на ЧМ-2022, смотрится еще более логичной.

А вот если бы мы меняли тренера сборной, имея в виду затеять большую поколенческую работу, с прицелом на несколько лет, тогда стоило бы поверить, что РФС взвешивает кандидатуры Карпина и Штефана Кунца не спеша. Сейчас же — какой Кунц? Тренер, который теперь в шести часовых поясах от Москвы, занятый разбором поражения от бразильцев на олимпийском футбольном турнире… Допустим, переговоры действительно шли. Разве немец имел возможность принять решение на условиях РФС? Немедленно, в цейтноте, с нулевым знанием команды? Даже если предположить, что у Кунца зазвонил бы телефон, и голос его предшественника на том конце с отчетливым дрезденским диалектом доложил бы ему обстановку и ввел в курс дела?

Это не слишком серьезно. Кунц — возможно, хороший кандидат. Но время для его прихода в Россию нынче неподходящее.

Курбан Бердыев, в отличие от немца, безусловно, владеет информацией. Умеет тренировать, добиваясь нужного с исполнителями, класс которых не бросается в глаза. Но в способности мгновенно решиться, зажечься, откликнуться на вызов, не обременяя вторую сторону сложностью переговорного процесса и грузом встречных условий, Бердыев Карпину явно уступает. Вспомним, как сложно он приходил, в итоге так и не придя, в «Спартак».

К тому же, в чемпионате по харизме они просто в разных лигах. В этом турнире у него есть только один спарринг-партнер — обаятельный Леонид Слуцкий. Но тот явно увлечен своим нынешним казанским проектом, которому предстоит сложная проверка вторым сезоном и еврокубками. И непохоже, что Слуцкий уже готов ко второму заходу в сборную.

Да, и Карпин поглощен заботами в «Ростове». Ему очень нравится город, и он держится за команду. В прошлом сезоне ростовчане пережили большую смену состава, чуть просели в результатах, по касательной прошли Лигу Европы. Казалось бы, у Карпина даже больше оснований отказать РФС.

Но! Его первые слова после назначения сквозь понятную лаконичность формулировки дают понять, что на вызов из сборной он смотрит примерно так же, как Станислав Черчесов. Хотя и не прозвучала эта многих коробящая риторика «государевой службы». Это поколение спортсменов не привыкло раздумывать, когда поступает такой звонок. Для них это — честь. Приказ судьбы, на который в душе уже есть встречное движение согласия. Высшее служение в деле, которому они посвятили жизнь.

И, безусловно, еще одно «но»: Карпину разрешено совмещать. Более того, можно предположить, что совмещать ему даже предложили. Это следует из той недавней его реплики, где он предлагает неизвестному «представителю РФС» сообщить, выдвигал ли он, Карпин, хотя бы одно условие. Из той реплики сразу стало понятно, во-первых, что переговоры и вправду шли, и, во-вторых, теперь уже угадывается, что тема совмещения в переговорах звучала, но не Карпин это предложил.

Давно у России не было тренера-совместителя. Давно не слышно, чтобы такая практика сохранялась в других сборных. Но это совмещение принципиально отличается от того, которое допускалось Романцеву и в котором было наотрез отказано Семину.

Карпин — тренер клуба-середняка. Исключены подозрения, что он станет руководствоваться в своем выборе клубными симпатиями, что он тяготеет к тому или другому лагерю внутри нашего футбола. К тому же у Карпина имеется уникальный опыт совмещения, когда он работал в «Спартаке» тренирующим гендиректором. Фактически — менеджером в английском понимании этого профессионального термина. Карпин смел. Карпин не прячется от сложных задач и привык отвечать за все.

Леонид Слуцкий (справа) и Виктор Онопко / Фото: Дмитрий Паршин

В дополнение — солидный штаб. Это и клубные ассистенты, которые избавляют Карпина от головной боли по поводу практической работы, и Писарев с Онопко — соратники в игровые годы, каждый из которых наделен полезнейшими качествами. Писарев работал в РФС, хорошо знаком с системой. Онопко — бывший капитан сборной, который сумел десять лет спокойно и надежно отработать в ЦСКА на второй роли. То, что нужно Карпину — лидеру этого проекта, его официальному, но не единственному лицу. На таких партнеров можно положиться, если вдруг «Ростову» в какой-то момент потребуется максимальное внимание Карпина.

В еврокубках ростовчанам не играть, совмещение придется на первый круг — не решающий. Пожалуй, впервые есть польза от того, что мы перешли на «осень-весну». Впереди интересные пять месяцев. Короткий отрезок, стрессовая ситуация. Отличные условия для прихода такого электрошокового, решительного, уверенного в себе человека.

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