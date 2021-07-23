«Заслужил», «пожарный вариант» и «лучше бы Семин». Мнения экспертов про назначение Карпина главным тренером сборной России

«Матч ТВ» связался с людьми из мира спорта.

«Матч ТВ» связался с людьми из мира спорта.

Контракт Валерия Карпина с РФС рассчитан до 31 декабря с возможностью продления

Специалист будет совмещать работу в сборной России и «Ростове»

Бывший тренер Станислав Черчесов покинул сборную после неудачи на Евро-2020

Комментарии специалистов

Дмитрий Парфенов

— Будем болеть и поддерживать сборную. Ответственность понятна, здесь только поддержка нужна. Надеемся, что в сборной будет новый импульс и свежесть. Будет, конечно, непросто. Сборную в любой ситуации сложно тренировать, но если Карпин решение принял, значит, он готов, это самое важное.

Евгений Кафельников

— По мне, так это пожарный вариант, потому что никто из уважающих себя зарубежных специалистов не хочет в этот омут окунаться. Это был уже безвыходный вариант для РФС принять эту кандидатуру на пост главного тренера. Не думаю, что у Карпина что-то получится в сборной.

Игорь Гамула

Игорь Гамула / Фото: © ФК «Ростов»

— Здорово, очень рад за Валерия Карпина. У него все должно получиться, он уже опытный специалист, который давно зарекомендовал себя. Поэтому он заслужил такой шанс. Будем верить и переживать за него.

Ринат Дасаев

— Я думаю, это правильное решение. Естественно, кандидатура Карпина была, и многие думали, что он может возглавить сборную. Карпин талантливый специалист с хорошим тренерским опытом. Неплохо проработал в «Спартаке», помним его по работе в Испании, сейчас в Ростове.

Единственное, что времени очень мало, игроки останутся те же. Если он достучится до своих игроков, объяснит, какой он футбол видит и что хотел бы привнести, то у него получится. Дзюба? Сложно сказать, но это уже его решение будет. Я верю, что у Карпина все получится. Будем держать кулаки и верить.

Дмитрий Губерниев

— Карпин — тренер футбольной сборной! Здорово! Но, совмещая с «Ростовом». История странная! На короткой дистанции — может и сойдёт, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать! Очевидно, РФС угодил в цейтнот! Карпину — удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить! — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ринат Билялетдинов

— Много раз уже обсуждали тему совмещения постов, всегда какие-то экстренные случаи меняли решения. Думал, что такие времена уже прошли. Почему не Слуцкий? Он был не так давно, еще свежи воспоминания от его работы. В национальную команду надо вернуться после побед на клубном уровне. По мне, лучшим вариантом был бы Семин, который последние годы с «Локомотивом» провел успешно.

Почему не иностранец? Я всегда выступал за то, что-либо брать безоговорочного авторитета из Европы, либо дать нашему специалисту шанс. У иностранца просто не будет времени сейчас на то, чтобы осмотреться. Карпин в чемпионате России знает всех, он жесткий специалист. Не думаю, что это минус для тренера. Лояльный, демократичный — это хорошо там, в Европе. Наши футболисты нуждаются в дисциплинарном кодексе. Думаю, что Карпин — это более хороший выбор, чем какой-то демократичный «мякиш».

Алексей Сафонов

Алексей Сафонов / Фото: © Матч ТВ

— Времени перед чемпионатом мира практически не остается. Карпин и Слуцкий были оптимальными вариантами. Тот же Кунц пока приедет с Олимпиады… Кто его будет ждать? Плюс Валерию Георгиевичу разрешили совмещение. Он постоянно прогрессирует, не стоит на месте. Хороший мотиватор, который сможет встряхнуть команду, найдет нужные слова. Национальной команде требуется омоложение, а у Карпина хорошо складывается с работой с молодыми игроками. Желаю ему только удачи, ведь мы все переживаем за сборную России. Мы и так на пару лет опоздали с обновлением команды.

Официальные комментарии от РФС

Валерий Карпин

— Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить, — заявил Карпин.

Александр Дюков

— Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять, — сказал Дюков.