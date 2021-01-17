«Назначение Крамаренко — плюс для Акинфеева. Игорю важно, чтобы с ним работал профессионал». В ЦСКА новый тренер вратарей

Все, что нужно об этом знать.

Все, что нужно об этом знать.

Стало известно имя сменщика Овчинникова. Кто такой Крамаренко?

17 января столичный ЦСКА обявил об изменениях в тренерском штабе.

46-летний Дмитрий Крамаренко занял пост тренера вратарей в основной команде армейцев, который ранее занимал Сергей Овчинников.

Крамаренко выступал за ЦСКА в 2002 году. Он провел за армейцев 3 матча.

На его счету 33 игры за сборную Азербайджана. Сейчас он также является тренером вратарей в национальной команде.

Крамаренко отправился с красно-синими на зимний сбор в испанский Кампоамор. Борт с ЦСКА приземлился на месте несколько часов назад.

Совмещение и срок договора. Подробности от «Матч ТВ»

Пресс-атташе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Фируз Абдулла сообщил, что специалист продолжит работать тренером вратарей в национальной сборной.

— Недавно общался с Крамаренко, он подтвердил, что остается в национальной команде и будет совмещать деятельность в сборной Азербайджана с новой должностью в ЦСКА. По поводу срока действия его контракта с московским клубом: официальную информацию сможем предоставить в начале следующей недели.

По информации «Матч ТВ», контракт Крамаренко с ЦСКА рассчитан на полгода с возможной опцией продления отношений.

Газзаев и Габулов приветствуют решение ЦСКА и называют плюсы

Валерий Газзаев: «Союз Крамаренко и Акинфеева пойдет на пользу ЦСКА»

— Очень хорошо знаю Дмитрия Крамаренко как прекрасного вратаря. Его отец также был великолепным вратарем, игравшим за «Нефтчи» и становившимся бронзовым призером СССР, тогда в Баку была замечательная команда. Так что фамилия Крамаренко — это целая спортивная династия.

Мои самые наилучшие пожелания Дмитрию в ЦСКА, могу только положительно отозваться о его человеческих и профессиональных качествах, поэтому полностью одобряю решение клуба.

Дмитрий хорошо знаком с Игорем Акинфеевым, полагаю, их ждет успешная совместная работа. Важно, чтобы у них был контакт, и думаю, что их союз пойдет на пользу ЦСКА.

Сработаются ли с Ганчаренко? Если Крамаренко пригласили в ЦСКА, то наверняка без мнения Виктора Михайловича не обошлось. Ведь он тоже заинтересован в том, чтобы в клуб пришел хороший специалист.

Возможное совмещение с должностью в сборной Азербайджана? Этот вопрос будет обсуждаться с руководством и тренерским штабом ЦСКА. Как решат — так и будет.

Но, на мой взгляд, это не станет большой проблемой, если Дмитрий, допустим, будет на неделю уезжать азербайджанскую сборную. Армейские игроки также будут разъезжаться в свои национальные команды, везде сейчас единый международный график. Мне не кажется, что это станет нерешаемым вопросом.

Владимир Габулов: «Всегда прислушивался к советам Крамаренко»

— Думаю, Крамаренко — усиление для штаба ЦСКА. Хотел бы поздравить его с назначением в родной клуб. Дима уже зарекомендовал себя как классный тренер вратарей. Хоть и не всем об этом известно, так как последние годы он работал в «Нефтчи» и сборной Азербайджана. До этого Крамаренко провел хорошую карьеру, поиграв у именитых тренеров вратарей в «Алании», «Динамо» и ЦСКА. Опыт и знания от Гонтаря, Чанова и других специалистов помогут Диме выстроить работу с голкиперами и показать результат.

Мы пересекались с Димой и в «Динамо», и в ЦСКА. В моем дебютном сезоне в высшей лиге в 2001-м конкурировали с ним за место в старте бело-голубых. С первого дня между ним, опытным вратарем и состоявшейся личностью, и мной, 18-летним, сложились приятельские отношения. К его советам я всегда прислушивался, на том этапе карьеры они принесли мне пользу. Сейчас тоже тепло общаемся, периодически созваниваемся. В 2016-м, когда в моей карьере возникла пауза в полгода, Дима звал в «Нефтчи» — поиграть 3 месяца и принести его команде пользу. В тот момент на краткосрочный переезд не решился, потому что был нацелен на контракт в РПЛ или трансфер в Европу.

Рекомендовал ли Крамаренко в ЦСКА именно Акинфеев? Точно не знаю, но Игорю важно, чтобы с ним работал профессионал со знакомыми ему человеческими качествами. По пальцам руки можно пересчитать специалистов, у которых Игорь тренировался на протяжении карьеры: Чанов и Овчинников в ЦСКА и Стауче в сборной. Назначение Крамаренко — в том числе плюс для Акинфеева. Главная задача Димы: подготовить всех вратарей, чтобы они прогрессировали и приносили очки ЦСКА. В первую очередь речь об Акинфееве, но молодые ребята рядом с Игорем тоже должны расти и прибавлять как можно быстрее, чтобы составить ему полноценную конкуренцию.

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