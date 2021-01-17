Как стать сильнее во время сборов? «Спартак»

У Тедеско есть причины перейти на новую схему.

У Тедеско есть причины перейти на новую схему.

На зимние каникулы «Спартак» ушел на третьем месте Тинькофф РПЛ. Красно-белые отстали на 6 очков от «Зенита» и на 2 - от ЦСКА

Спартаковцы уже сейчас в топ-3 по атакующим достижениям, но потенциал позволяет ощутимо добавить. В связи с этим стоит ждать перехода на новую схему

Кокорин и Мозес могут выиграть от этого. Будущее Бакаева не поддается прогнозам из-за перенесенного Covid-19, по футбольным умениям — топовый исполнитель для «Спартака» и один из лучших атакующих полузащитников лиги

Игровая организация: отказ от расстановки с тремя центральными защитниками

В первой части сезона во всех матчах «Спартак» играл с тремя защитниками по схеме 3-5-2 (можно прочитать и как 3-4-1-2).

Основная обойма игроков была короткой. Только 13 футболистов выходили в основе более четырех раз. Умяров играл в старте тогда, когда Мозес еще не приехал, а Зобнин был вынужден закрывать правый фланг. Соболев либо подменял Понсе, либо играл на острие вместо Ларссона, когда Тедеско сдвигал шведа на позицию атакующего полузащитника вместо Бакаева.

До перерыва в чемпионате «Спартака» была стабильная расстановка и короткая обойма постоянно выходящих на поле игроков. А в прошлом Доменико Тедеско придерживался схемы 3-5-2 в «Шальке». Тем не менее смена модуля зимой вполне реальна. На это указывают одна новость и одно предположение.

1. Инсайд

По данным автора канала «Футбольный Биги» Сергея Егорова, зимой Тедеско осуществит переход на схему с двумя центральными защитниками. Когда этой новости удивился Игорь Шалимов, Егоров попросил не сомневаться в имеющейся у него информации.

2. Последние полгода работы Тедеско в России

Немцу нечего терять. Почему бы в такой ситуации не попробовать что-то новое? Тем более схему 3-5-2 он уже отлично изучил. А новый опыт может пригодиться ему в будущем.

По тому, как складывается сезон, «Спартак» не должен выпасть из первой пятерки. В таком случае результат будет лучше прошлогоднего, когда команда финишировала седьмой. Скорее всего, сам Тедеско воспримет это положительно. Итоги предыдущей кампании специалист оценил именно в таком ключе:

— Когда мой штаб приступил к работе, «Спартак» шел на двенадцатом месте, всего в двух очках от зоны вылета. Было трудно, но мы вывели молодую команду из крутого пике и финишировали в безопасности. Заняли седьмое место, до Лиги Европы не хватило всего двух очков. К сожалению, вылетели от «Зенита» в полуфинале Кубка России. Мы довольны проделанной работой на данный момент.

В свете этого высказывания мало сомнений, что и нынешний сезон Тедеско оценит положительно при более высоком месте. Его вероятность значительна — значит, можно рисковать и попробовать организовать погоню за «Зенитом».

Тедеско, описывая ситуацию во время своего прихода в «Спартак», немного лукавит. На самом деле стартовые позиции у него были не так плохи.

Когда тренер возглавил команду, красно-белые были в двух очках от зоны стыковых матчей, а от зоны вылета было четыре

«Спартак» действительно шел 12-м, но тогда сразу у шести команд было одинаковое количество очков. По сути, «Спартак» делил седьмое место. На шестом месте, которое по итогам сезона стало лигоевропейским, располагалась «Уфа», она опережала «Спартак» лишь на одно очко

В итоге шестое место досталось «Динамо». В момент приезда Тедеско в Россию бело-голубые находились в зоне вылета и имели 10 очков. У «Спартака» же было 14. Как и Тедеско, Новиков пришел в команду по ходу сезона, но сработал лучше

Если Тедеско сейчас перейдет на игру с двумя центральными защитниками, то, скорее всего, это будет вариант 4-3-3 с атакующим полузащитником.

Новую схему «Спартака» мы изобразили, оставив в основе всех игроков из прежней расстановки. Такое удалось за счет выдвижения Мозеса в атаку и смещения к флангу обороны Маслова. Если красно-белые перейдут на два центральных защитника, то представить на краю обороны арендованного у «Челси» игрока трудно — при защите у него случаются ошибки. Например, иногда теряет концентрацию.

Схема с пятью защитниками подразумевает надежную оборону. Ее у «Спартака» нет. И это причина не держаться за имеющуюся модель, а попытать счастья за счет большей нацеленности на атаку.

21 пропущенный мяч — 5-й результат в лиге

Всего 5 матчей на ноль

Александр Максименко является лидером лиги по отраженным ударам из штрафной (49) и по их доле (80%)

— Если бы не Максименко, то «Спартак» бы не находился на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас, — мнение Дениса Глушакова из эфира передачи «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Во втором сезоне в «Шальке» Тедеско использовал схему 4-2-3-1. Она же 4-3-3 с «десяткой» на поле. Опыт у специалиста уже есть. Правда, не самый удачный: три победы, две ничьи и два поражения зимой-2018/19.

Кадровая возможность стать лучше: использовать потенциал Мозеса и Кокорина, вернуть настоящего Бакаева

Есть игроки, которые способны на большее в атаке. Например, обозначенная тройка.

Показатели на данный момент:

Кокорин: 2 гола (оба — с пенальти) + 1 голевой пас за 365 минут

Мозес: 1 гол за 673 минуты

Бакаев: 1 гол (с пенальти) + 5 голевых передач за 967 минут

Смена схемы может пойти на пользу Кокорину и Мозесу

Сильные качества Александра пока не используются. Речь о его скорости, открываниях под проникающие передачи и ударах в одно или два касания, что успешно работало в «Зените» при Манчини (19 голов и 4 паса в 35 матчах) и в «Сочи» при Федотове (7 голов и 3 паса в 10 матчах).

Мозес редко оказывается в голевых позициях (1,3 xG в первой части). Когда он играл за «Уиган», то в сезоне-2011/12 в АПЛ забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Тогда Мозес играл либо вингером, либо оттянутым форвардом.

У Бакаева другая ситуация. Он и сейчас хорош, о чем мы подробно писали. Но хуже себя прежнего. В прошлом сезоне он совершил 15 результативных действий (6+9). Причина спада — перенесенный Codid-19, из-за которого не играет полные матчи. Возможно, прибавит после зимней подготовки.

Но в истории с Бакаевым нельзя что-либо утверждать: влияние вируса на организм и его последствия до конца не понимает пока никто. Бельгийские и голландские ученые в исследовании, опубликованном в журнале MDPI, признали Covid-19 хроническим заболеванием. И это страшно. В 2020 году от свистка до свистка в единичных матчах играл не только Бакаев, но и Еременко. Загадка, что будет дальше.

Трансферы: кто нужен, чтобы стать лучше?

Сейчас у команды нет сильного хава-разрушителя. Приобретенный Хендрикс им не является. И вызывает вопросы позиция правого защитника, если «Спартак» перейдет на игру в два центральных.

В СМИ появлялась информация об интересе «Спартака» к лучшему легионеру в клубной истории — Куинси Промесу. А еще о желании Тедеско вернуть Мирзова, который здорово смотрится в «Химках». Эти данные хорошо накладываются на мысль, что красно-белые перейдут на схему 4-3-3. Потому что ни Промесу, ни Мирзову в расстановке 3-5-2 места нет.

Первый свершившийся трансфер клуба — приход Хендрикса из ПСВ. Сильные стороны — умение начать атаку длинным пасом, способность разыграть мяч при минимуме касаний, готовность дисциплинированно сыграть на трех позициях. Его прежний клуб играл именно с двумя центральными защитниками. Мы делали подробный разбор его игры.

Перспективы: третье место

Очень сложная для прогноза команда. «Спартак» может как заскочить на второе место, так и опуститься на пятое. Или ниже, если вдруг «Краснодар» выдаст мощный финиш.

Рискну предположить, что из тройки команда не выпадет. Потому что уже сейчас у нее все неплохо с атакой. А может стать еще лучше.

33 забитых мяча — третий результат в лиге. Больше у «Зенита» (43) и «ЦСКА» (35). У «Краснодара» 35, но 3 из них — мячи за техническую победу в матче с «Ротором»

32,7 xG — третий результат. Лучше у «Зенита» (39,3) и «Краснодара» (34,1)

В обороне же красно-белых и сейчас сквозит ветер. Слишком сильно ситуация усугубиться не должна даже при смене схемы.

Читайте также: