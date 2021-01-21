Какой позор! «Реал», «Атлетико» и «Баварию» вышвырнули из Кубков скромняги из низших лиг. Вспоминаем другие конфузы топ-клубов

Истории, за которые мы обожаем домашние кубки.

Истории, за которые мы обожаем домашние кубки.

Январь принес громкие результаты в национальных кубках. Сначала мадридский «Атлетико» уступил клубу «Корнелья» из третьего дивизиона, затем «Бавария» по пенальти проиграла «Хольштайну». А в ночь на 21 января по Москве мадридский «Реал» в дебютном матче Андрея Лунина был в большинстве бит клубом третьего дивизиона под названием «Алькояно».

Наши зарубежные коллеги называют такие результаты словом «cupset», составленным из «cup» (кубок) и «upset» (неожиданный итог). Собственно, за это мы и любим национальные кубки, где командам из маленьких городов дается возможность посоревноваться с настоящими монстрами. И порой монстры проигрывают.

Мы вспомнили случаи, когда топ-клубы проигрывали командам, выступающим в третьих дивизионах или ниже. Также в расчет берутся только годы, когда команда считалась настоящим топом — например, «Манчестер Сити» проигрывал маленьким командам, но до того, как превратился в реального претендента на чемпионство.

«Реал Мадрид»

Сезон: 2009/10

Соперник: «Алькоркон»

Что произошло: В 2009 году Флорентино Перес вернулся на пост президента мадридского «Реала» и сразу же запустил проект новых галактикос, потратив баснословную сумму на Криштиану Роналду, Кака, Хаби Алонсо, Карима Бензема и других игроков. В 1/16 финала Кубка Испании мадридская команда поехала играть с «Алькорконом» и проиграла со счетом 0:4. За день до игры спонсор «Реала» подарил игрокам первого состава личные автомобили, каждый стоимостью в два миллиона евро. Суммарная зарплата всех игроков стартового состава «Алькоркона» составляла менее миллиона евро.

В перерыве встречи, при счете 0:3, тренер Мануэль Пеллегрини заменил полузащитника Гути, спровоцировав конфликт с игроком. На следующее утро о поражении «Реала» писали все спортивные издания. В обиход вошел термин «алькорконасо». В рождественской лотерее в Испании самым популярным билетом стал тот, что заключал в себе дату проведения аномального матча (27,109 — 27 октября 2009 года).

Что стало с обидчиком: Это единственный в нашем списке случай, когда топ-клуб вылетел по итогам двухматчевого противостояния. На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» победил, но всего лишь со счетом 1:0. В следующем же раунде «Алькоркон» проиграл «Расингу» и вылетел из турнира, зато сумел по итогам сезона выйти во второй дивизион, где играет до сих пор. Автор дубля в ворота «Реала» — воспитанник столичной команды Борха Перес — следующим летом перешел в шотландский «Килмарнок». Последний раз об «Алькорконе» вспоминали в 2017 году, когда он впервые в истории дошел до четвертьфинала Кубка Испании.

«Барселона»

Сезон: 2004/05

Соперник: «Граменет»

Что произошло: В сезоне–2004/05 случилось возрождение «Барселоны» после эпохи смутного времени. Тренер Франк Райкард получил кредит доверия от руководства и усиление в лице Самюэля Это’о, Хенрика Ларссона, Деку, Людовика Жюли и других опытных игроков. В основную команду был переведен Лионель Месси. Но прежде, чем «Барса» выиграла первый чемпионат Испании с 1999 года, случился конфуз в игре с другой каталонской командой.

Против «Граменета» на стадии 1/32 финала «Барса» вышла фактически основой — на скамейке запасных остались только Это’о (вышел во втором тайме) и вратарь Виктор Вальдес. Основное время закончилось по нулям, а на 103-й минуте решающий гол забил вышедший на замену Оскар Ольес. Естественно, он когда-то занимался в академии «Барселоны» — сработало правило злого бывшего.

Что стало с обидчиком: Выступление в том Кубке Испании стало лучшим периодом в истории «Граменета». Клуб, играющий на стадионе на тысячу зрителей, после победы над «Барсой» последовательно обыграл «Леванте» и «Лериду», уступив только будущим обладателям Кубка «Бетису» в четвертьфинале. За команду переживал будущий тренер «Барселоны» Тито Виланова — именно в «Граменете» он завершил игровую карьеру за три года до описываемых событий. Сейчас «Граменет» выступает даже не в четвертом испанском дивизионе, а во второй каталонской региональной лиге.

«Манчестер Юнайтед»

Сезон: 2014/15

Соперник: «Милтон Кинс Донс»

Что произошло: После провала Дэвида Мойеса в «Манчестер Юнайтед» началась эпоха Луи ван Гала. В тот же вечер, когда клуб оформил покупку Анхеля Ди Марии за 60 миллионов фунтов, «Юнайтед» встречался с клубом «МК Донс» во втором раунде Кубка Лиги — так рано свой путь в соревновании манкунианцы не начинали с 1995 года, поскольку всегда были заняты в еврокубках.

Голландский специалист выставил двух дебютантов-защитников Сейди Джанко и Риса Джеймса в непривычную для команды схему 3–5–2. Но в то же время на поле вышли опытные Хавьер Эрнандес, Дэнни Уэлбек, Давид Де Хеа, Джонни Эванс, Андерсон и Синдзи Кагава. Первый удар в створ чужих ворот «Юнайтед» нанес только на 72-й минуте. А вот игроки «Донса» были куда точнее — счет был открыт после индивидуальной ошибки Эванса, а к финальному свистку на табло значились шокирующие 4:0.

Что стало с обидчиком: «МК Донс» был образован только в 2004 году, и на матч против «Юнайтед» пришли рекордные для клуба 27 тысяч зрителей. Победа над топ-клубом вдохновила футболистов на установку нескольких рекордов результативности — последовали победы 6:0 над «Колчестером» и 7:0 над «Олхэмом». По итогам сезона «МК Донс» оформил выход в чемпионшип, но дольше одного сезона там не задержался. Сейчас вновь выступает в третьем дивизионе.

«Ливерпуль»

Сезон: 2012/13

Соперник: «Олдхэм Атлетик»

Что произошло: В четвертом раунде Кубка Англии в сезоне–2012/13 было много сюрпризов: «Миллуолл» выбил «Астон Виллу», «Лутон Таун» из пятого (!) дивизиона обыграл «Норвич», а «Тоттенхэм» уступил игравшему тогда в чемпионшипе «Лидсу». Но главной сенсацией стало поражение «Ливерпуля» от «Олдхэма». За команду, которая через год станет вице-чемпионом АПЛ, в старте играли Луис Суарес, Рахим Стерлинг, Дэниел Старридж и Фабио Борини. Однако именно «Олдхэм» забил первым и вел игру в первом тайме, несмотря на ответный гол Суареса.

Забив по голу перед перерывом и сразу после, «Олдхэм» увеличил преимущество до двух мячей. Брендан Роджерс дрогнул и выпустил на поле отдыхавшего Стивена Джеррарда. Появление капитана резко усилило креативную игру «Ливерпуля», но до конца игры гостям удалось отыграть лишь один мяч.

Что стало с обидчиком: Самое интересное, что на момент игры с «Ливерпулем» «Олдхэм» шел в зоне вылета во второй лиге. Вскоре после победы над клубом АПЛ в отставку подал играющий тренер «Олдхэма» Пол Диков, которого сменил 31-летний Ли Джонсон, ставший самым молодым специалистом в чемпионате. Ему удалось спасти команду от понижения в классе, но в Кубке Англии пройти «Эвертон» в следующем раунде не получилось. Сейчас «Олдхэм» играет в четвертом дивизионе, а тренирует его экс-игрок «Ливерпуля» Харри Кьюэлл.

«Арсенал»

Сезон: 2012/13

Соперник: «Брэдфорд Сити»

Что произошло: Это все еще был «Арсенал» Арсена Венгера, формально считавшийся претендентом на чемпионство в премьер-лиге. Но даже если титул АПЛ был недостижимой мечтой, задачи минимум лондонской команды по нынешним временам выглядели вполне респектабельно — место в топ-4 и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но «Брэдфорд» подловил «Арсенал» в нужный момент, когда команда Венгера выиграла всего один матч из шести.

Устав от нестабильных результатов, французский специалист не стал ротировать состав перед встречей со скромным соперником, поэтому на поле была основа с минимальными изменениями. Тем не менее, «Брэдфорд» открыл счет и вел всю игру, пока за две минуты до конца Томас Вермален не откликнулся на передачу Санти Касорлы и не перевел матч в дополнительное время. В серии послематчевых одиннадцатиметровых авторы забитого мяча Вермален и Касорла промахнулись вместе с Маруаном Шамахом.

Что стало с обидчиком: Помимо «Арсенала» «Брэдфорд» в том розыгрыше выбил еще два клуба из премьер-лиги — «Уиган» и «Астон Виллу» — и стал первым с 1962 года клубом из четвертого дивизиона, которому удалось дойти до финала Кубка Английской лиги. Там «Брэдфорд» крупно влетел «Суонси» — 0:5, но на этом кубковые истории команды из Западного Йоркшира не закончились.

«Челси»

Сезон: 2014/15

Соперник: «Брэдфорд Сити»

Что произошло: Через пару лет после сенсационной победы над «Арсеналом» «Брэдфорд» грохнул другого гранда — «Челси» — но уже в Кубке Англии. Эта победа была еще более выдающейся, поскольку команда Жозе Моуринью к 38-й минуте вела со счетом 2:0 и выиграла все 10 предыдущих матчей на «Стэмфорд Бридж» в том сезоне. Отличились Гэри Кэхилл с передачи Оскара, и Рамирес после паса Мохамеда Салаха (да-да, в 22 года египтянин играл за «Челси»). Но затем «Брэдфорд» навязал свою игру, превзошел именитого соперника по ударам в створ ворот и забил четыре безответных мяча. Моуринью не помогли даже брошенные в бой Сеск Фабрегас и Эден Азар. Шесть тысяч болельщиков «Брэдфорда» не зря приехали поддержать свою команду в Лондон.

Что стало с обидчиком: После победы над «Челси» «Брэдфорд» дошел до пятого раунда Кубка Англии впервые за 18 лет, обыграл там «Сандерленд» и достиг четвертьфинала, где с двух попыток таки проиграл «Редингу». Тренер Фил Паркинсон, под руководством которого были организованы два шокирующих апсета, ушел на повышение в «Болтон», а потом работал с «Сандерлендом». «Брэдфорд» продолжает выступления в четвертом дивизионе.

«Боруссия Дортмунд»

Сезон: 2010/11

Соперник: «Кикерс Оффенбах»

Что произошло: В сезоне–2010/11 возглавляемая Юргеном Клоппом «Боруссия» выиграла первый за 10 лет домашний титул, оттеснив в сторону «Баварию». Но был в золотом сезоне и конфуз — поражение на стадии 1/16 финала Кубка Германии от клуба третьего дивизиона «Кикерс Оффенбах». Главный творец сенсационного результата — 33-летний польский вратарь «Кикерс» Роберт Вульниковский. Он несколько раз отражал удары своего тезки и соотечественника Левандовского, включая убийственный выстрел на 90-й минуте и послематчевый одиннадцатиметровый.

Что стало с обидчиком: В следующем же раунде «Оффенбах» проиграл «Нюрнбергу». Через два года команда вылетела в региональную лигу, где выступает до сих пор. Воспитанник «Шальке» Вульниковский поиграл немного за дубль «Лейпцига», а затем завершил карьеру в «Кикерс», но уже из города Вюрцбургер.

«Спартак»

Сезон: 2013/14

Соперник: «Тосно»

Что произошло: В сезоне–2013/14 команда Валерия Карпина заняла шестое место, но даже нестабильная форма в чемпионате — не повод проигрывать скромному ленинградскому клубу «Тосно». Собственно, тогда массовая аудитория российских болельщиков и впервые и узнала о существовании такой команды. Состав на игру Карпин выставил вполне боевой — в атаке играл Мовсисян, в центре Глушаков и Кариока, в защите Паршивлюк и Дмитрий Комбаров. «Спартак» за матч нанес по воротам соперника 22 удара, но только два пришлись в створ. За семь минут до окончания дополнительного времени потрясающий удар под перекладину нанес экс-игрок «Зенита» Валентин Филатов, принесший «Тосно» сенсационную победу.

Что стало с обидчиком: Казалось, что высшая цель существования «Тосно» была именно в том, чтобы огорчать «Спартак» в Кубке. Основанный в 2013 году клуб в 2018-м уже был расформирован, но успел дважды огорчить «Спартак». В последнем полноценном для себя сезоне «Тосно» не только обыграл москвичей, но и выиграл соревнование.

«Зенит»

Сезон: 2013/14

Соперник: «Тюмень»

Что произошло: «Зенит» на пике реализации своих европейских амбиций — вышли в групповой этап Лиги чемпионов, обыграли «Порту». В Тюмень на матч Кубка России не полетели Халк, Данни и Кержаков, но болельщикам все равно было на кого посмотреть — на поле стадиона «Геолог» вышли среди прочих Аршавин, Широков, Зырянов и Кришито. Первый гол «Тюмень» забила с весьма спорного пенальти, после которого «Зенит» наконец-то включился в игру, но поразить ворота соперника так и не сумел. В концовке матча арбитр не назначил пенальти уже в ворота петербургской команды, но сетовать на решения судьи в матче такого уровня для команды из Лиги чемпионов не вариант. «Тюмень» победила — 2:0. Куда там «Порту».

Что стало с обидчиком: «Тюмень» на стадии 1/8 финала уступила «Томи», но зато по итогам сезона оформила выход из ПФЛ в ФНЛ, где и выступала вплоть до позапрошлого сезона. Сейчас «Тюмень» вернулась в зону «Урал-Приволжье» ПФЛ.

«Локомотив»

Сезон: 2009/10

Соперник: «Горняк»

Что произошло: Вернувшийся на пост главного тренера «Локомотива» Юрий Семин не повез в башкирский город Учалы всех сильнейших на матч 1/16 финала Кубка России, но в игре все равно приняли участие сильные игроки вроде Гильерме, Вагнера, Томислава Дуймовича и Дмитрия Сычева. Единственный гол в том матче на 60-й минуте забил Максим Токарев. После игры местные журналисты потроллили Сычева, получившего дополнительную известность в съемках передачи «Наша Russia». «Ну, как, «Горняк» — это совсем не «Газ-Мяс»?», — спросили нападающего журналисты. «Нет, хорошая команда», — ответил Сычев и ушел в раздевалку.

Что стало с обидчиком: Это была наивысшая точка в истории «Горняка», который на стадии 1/8 финала уступил «Алании» в серии пенальти. Уже в 2013 году клуб завершил выступления на профессиональном уровне и с тех пор играет в любительской региональной лиге.

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