«Мы не такие плохие, как пишут». Черчесов и Джикия — о Дзюбе, Жиркове, новичках сборной и интересе «Динамо» к Тадичу

Репортаж Дениса Романцова из Белграда.

Репортаж Дениса Романцова из Белграда.

Все, что нужно знать о состоянии сербского футбола

Черчесов признался, что хотел приобрести Тадича

Джикия вспомнил молодость

Есть надежда, что к марту ситуация с Дзюбой успокоится

Свой последний матч в этом году сборная России проведет на стадионе «Райко Митич», домашнем для «Црвены Звезды». Он уместился всего-то в десяти минутах ходьбы от арены «Партизана». В четверг именно здесь, на «Райко Митиче», драматично проиграла матч за выход на Евро сборная Сербии, традиционно начиненная и готовыми звездами вроде Тадича или Милинковича-Савича, и молодыми талантами вроде Миленковича и Йовича.

Игравшие в России Милан Обрадович и Деян Радич в разговоре со мной сошлись на том, что проблема их сборной в психологии. Команде не хватает единства. Все игроки талантливы, но одни слабохарактерны, а другие, напротив, настолько харизматичны, что заслоняют авторитет тренера. Нынешний, Любиша Тумбакович, возглавил Сербию в июле прошлого года — через несколько недель после ухода из сборной Черногории. Уволили его за отказ выйти на матч против Косово (из-за полицейской операции на севере республики). До этого Тумбакович по году работал вице-президентом и спортивным директором «Партизана», а в промежутке возглавлял китайский клуб из Ухани — и проиграл десять матчей из пятнадцати. За воскресным матчем с венграми он из-за дисквалификации следил с трибуны, накрывшись пледом.

В среду Тумбакович должен вернуться на более привычное место, но этот матч, скорее всего, станет для него последним во главе сборной Сербии. «Я ждал, что он стабилизирует состав и будет менять его только из-за карточек и травм. Но он в каждой игре выпускал новый состав. На что можно было рассчитывать в такой ситуации? — сказал экс-защитник «Ман Сити» и экс-тренер «Байера» с «Атлетиком» Драгослав Степанович в интервью изданию Alo. — Северная Македония — страна с двумя миллионами жителей — пробилась на Евро, а мы нет. Это все, что нужно знать о состоянии сербского футбола».

На этом фоне обстановка в сборной России выглядит вполне благополучной. Георгий Джикия во вторник отметил, что команда находится в нормальном состоянии, провела полезную тренировку и рассчитывает на удачный исход матча с Сербией.

После тренировки Станислав Черчесов уточнил у сотрудников сербской федерации, как проходят матчи их чемпионата — со зрителями или без. Оказалось, без. Только финал Кубка прошел при полных трибунах. Потом Черчесов узнал, на этом ли стадионе состоялся матч с Шотландией. Узнав, что на этом, напомнил: с теми же шотландцами Россия играла в одной отборочной группе (и дважды победила с общим счетом 6:1 — matchtv.ru). «Так что мы не такие плохие, как пишут», — резюмировал Черчесов.

— В Сербии всегда были игроки хорошего уровня, много представителей именитых зарубежных клубов, — заявил на пресс-конференции главный тренер сборной России. — Не знаю, почему сербы давно не попадают на Евро. Завтра не сыграет Тадич? У нас тоже многие не сыграют. У нас похожие сложности. Тадич, наверно, этого не знает, но работая в «Динамо», я хотел его приобрести для нашего клуба. Это основательный игрок.

— Удалось ли вам переключиться с одного соперника на другого — с Турции на Сербию?

— Естественно, после матча с Турциией мы немного поговорили. Вчера группа футболистов, игравших в Турции с первых минут, провела восстановительное занятие, остальные тренировались больше. Вчера прилетели в Белград, поужинали, выспались. Была небольшая теория перед ужином, за 15-20 минут разобрали нюансы прошлого матча. Сегодня — предыгровая разминка.

— У сербов часто меняется состав. Вы представляете, в каком составе они выйдут завтра?

— Не могу отвечать за сербов. У нас задача занять первое место. И у них, и у нас есть игроки, которые выбывают. Сегодня проведем теорию, проанализируем две игры и будем готовиться к конкретному сопернику. Медицинский штаб даст нам определенную информацию, кто насколько восстановился, и из этого будем исходить.

— Как новички сборной вписались в игру и коллектив?

— Новичков достаточно. Не потому, что так планировали. Некоторые выбывали — и на их место мы вызывали из молодежной сборной. Потихоньку они обживаются. Кто-то чуть больше времени провел на поле, кто-то чуть меньше. С каждой теорией, игрой, тренировкой больше понимают, какие требования. Это тот случай, когда надо и им дать время, и нам набраться терпения. И пошагово встраивать ребят в сборную. В команде есть устоявшиеся принципы, которые они должны понять.

— В коллективе новые игроки чувствуют себя достаточно неплохо. — сказал Джикия. — У них есть опыт выступления в европейских турнирах. Смотря на них, я вспоминаю себя, когда попал в сборную, долгое время не играл. Потихоньку проходил адаптацию, и со временем начал выступать. Думаю, с ними будет все то же самое. Главное, что в команде нет никаких обид: почему я не играю и все такое. Все тренируются, все выкладываются. Дело времени, что каждый выйдет и покажет, на что способен.

— Как будете играть без дисквалифицированных и заболевших?

— У нас есть игроки, которые заменят выбывших. И еще есть сегодня время понять, кто будет играть и по какой системе. Мы спокойно к этому относимся. Есть дисквалификации, травмы, коронавирус. В такое время живем. Надо воспринимать это по-деловому. В каждой игре выпускать на поле команду, которая будет действовать слаженно и будет добиваться результата.

— Митрович, Йович… Боитесь кого-то из сербских игроков? — спросили Джикию.

— Это классные игроки из хороших клубов. Но завтра сыграет не Джикия против Митровича, а Россия против Сербии. Поэтому никого не боимся.

— Жирков завтра может провести сотый матч за сборную. Что думаете о нем в таком контексте?

— Стоит ему только поаплодировать, — сказал Джикия. — Но сто игр — не предел для него. Надеюсь, он и дальше будет вызываться и показывать классную игру. Если завтра он выйдет на поле, мы от всей души поздравим его.

— Как прокомментируете ситуацию с Дзюбой? — спросили напоследок Черчесова.

— Мы дали ему возможность побыть с семьей, пережить все это, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте. Пройдет время. Все успокоятся, все, возможно, посмотрят на ситуацию иначе. И мы примем то или иное решение. В любом случае, мы его не увольняли. Мы дали ему возможность как нормальному человеку успокоить эту ситуацию.

НАПОМНИМ, ЧТО МАТЧ ЛИГИ НАЦИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СЕРБИЕЙ СОСТОИТСЯ 18 НОЯБРЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — У НАС. НАЧАЛО — В 22:40 ПО МОСКВЕ!

Лига наций. Сербия — Россия