«Не попасть на Евро — это катастрофа». Деян Радич — о проблеме сербских талантов, молодом Марко Николиче и преемниках Акинфеева

Интервью экс-вратаря «Алании», нальчикского «Спартака» и «Ростова». Он беспощаден к сербской сборной.

Интервью экс-вратаря «Алании», нальчикского «Спартака» и «Ростова». Он беспощаден к сербской сборной.

Когда мы два с половиной года назад впервые встретились с Радичем в ресторане PantaRei на берегу Дуная, Деян вспомнил, как ему спасали жизнь после столкновения с Зауром Садаевым, как незадолго до этого он потерял отца и как совмещал футбольную карьеру со столярным ремеслом. Накануне матча сборной России в Белграде появились новые поводы для беседы. В этот раз Деян рассказал:

Как на его бизнесы повлиял коронавирус

Кто из клиентов его агентства может переехать в Россию

Почему Сербия снова пролетела мимо Евро

Чем запомнился Марко Николич в юности и чем восхищает сейчас

И каким образом Радич исполняет сейчас детскую мечту

— Весной 2018-го вы говорили, что один из ваших бизнесов — столярный цех, унаследованный от отца. Что сейчас с цехом?

— Он продолжает работать, но я его продал. Сейчас, кроме агентской деятельности, занимаюсь двумя детскими садиками в Белграде. Когда затевали это дело в 2013-м, было трудно — у нас не было бренда, нас никто не знал. Но мы потратили много сил, и сейчас в садиках триста детей и восемьдесят сотрудников. Проект более-менее встал на ноги.

— Как на работе детских садов сказался вирус?

— Весной мы не работали три месяца, но потом снова открылись, и с тех пор не закрывались. Правда, последнее время приводят меньше детей, потому что ситуация с ковидом меняется с каждым днем и, к сожалению, не в лучшую сторону. Но пока держимся.

— К агентским делам. Самый перспективный ваш клиент?

— Один из самых талантливых — 21-летний правый вингер «Олимпиакоса» Никола Чумич. Сейчас он в аренде в хихонском «Спортинге». К другому нашему игроку — форварду латвийского РФШ Дарко Лемаичу — был интерес из России. И до сих пор есть, но месяц назад он на три года продлил контракт с рижанами.

— Зачем?

— РФШ вышел на него с хорошим предложением, и он подписал новый контракт, но работа по нему продолжается. Зимой он может покинуть Ригу и переехать в более сильный чемпионат. Два года он был лучшим снайпером чемпионата Латвии, а сейчас его лучший ассистент. Хорошо играет, так что много кого интересует.

Фото: © Личный архив Деяна Радича

— Как изменилась агентская работа в 2020-м?

— Коронавирус осложнил многие трансферы и переговоры по ним. Границы то открываются, то закрываются. Можешь прилететь куда-то на несколько дней и застрять там надолго. К тому же из-за неопределенности с будущим многие клубы стали очень осторожны в трансферах. Дай бог, чтобы эта неестественная ситуация поскорее разрешилась. Хотя бы к весне. Иначе футбол может многое потерять. И даже европейские топ-клубы столкнутся с большими проблемами.

Сумасшедших трансферов не было уже в этом году, а если этот ковидный кризис продлится, то с трансферами будет еще хуже. Другой вопрос, насколько обоснованны были бешеные траты в прошлые годы и нужны ли они в будущем.

— Когда мы прошлый раз встречались, вы готовились к рождению еще одного ребенка. Сколько их у вас уже?

— Тогда родился четвертый. Младший из трех сыновей. Назвали Драго. В честь моего отца, который умер в 2010 году. Мой старший сын немного поиграл вратарем. Неплохо выглядел. Потом его потянуло в нападение. Получалось хуже, чем в воротах, но все равно хотелось быть форвардом. Из него мог бы получиться хороший вратарь, а как нападающий он пока слабоват. Но если хочет — конечно, пусть бегает в поле, тренируется. Я только рад, что дети занимаются спортом. У меня же еще и дочка поигрывает в волейбол.

— Сербия проиграла Шотландии и не попала на Евро. Ваша реакция?

— Нас уже двадцать лет нет на чемпионатах Европы, так что к этому уже можно было привыкнуть, но все же с такими футболистами не попасть на Евро — это катастрофа. По матчу с Шотландией было видно, что наша команда не смогла сбросить с себя психологическое давление. Чтобы выйти и сыграть расслабленно. В итоге играли судорожно и не проявили свои лучшие качества. Это как будто заложено в нашем характере.

— Тадич, Милинкович-Савич, Йович, Миленкович, Максимович. Что мешает талантливым игрокам стать сильной командой?

— Некому психологически подготовить игроков. Не хватает сильных тренеров с характером, которые уверенно вели бы себя со звездными игроками, подчиняли бы их интересам команды. Думаю, единственное исключение за последние двадцать лет — Радомир Антич, царствие ему небесное. Только он сумел донести до футболистов, с какими эмоциями нужно играть за свою страну. Только при нем на матчах сборной заполнялись трибуны. Но ему не дали проработать долго — он из-за чего-то поссорился с футбольным союзом.

Остальным тренерам не удалось передать игрокам, как нужно биться за Сербию. Знаете, если у футболиста более звездный статус, чем у тренера, если он более авторитетен, то часто возникают трудности.

— Получается, в соседней Хорватии с психологическим настроем все в порядке?

— Да, прямо чувствуется, как сильно в них это ощущение ответственности перед страной. Я знаком с несколькими хорватскими футболистами — на матчи сборной они выходят, как на последний бой. Значит, там создана правильная атмосфера, правильный рабочий процесс.

— Как вам нынешний вратарь сборной Сербии Предраг Райкович?

— У него хорошо складывается карьера. После победы в молодежном чемпионате мира переехал в Израиль, а прошлым летом его купил французский «Реймс». Он прогрессирует, хорошо смотрится, а конкуренцию в сборной ему составляет более опытный Марко Дмитрович из «Эйбара». С вратарями у Сербии проблем нет. Проблемы в психологии и характере.

— В России после Акинфеева появится номер один на годы или основные вратари будут меняться?

— Считаю, что сравниться по уровню с Акинфеевым — не скажу что невозможно, но очень трудно. У Матвея Сафонова и других молодых вратарей есть шанс, но все равно — приблизиться к сумасшедшей статистике Игоря (имею в виду количество матчей и его вклад в успехи на Евро-2008 и ЧМ-2018) будет очень сложно. С другой стороны, хорошо, когда есть такой ориентир — молодым вратарям есть к чему стремиться.

— С Марко Николичем вы в юности вместе играли за белградский «Рад». Каким он тогда был?

— Знаю его с двенадцати лет, и он всегда был серьезным парнем. И, кстати, всегда — бритоголовым. Мы с Марко до сих пор дружим. Иногда играем вместе за ветеранов «Рада». Я бы очень хотел, чтобы у него получилось в «Локомотиве». Знаю, как его там встретили. После Семина было очень сложно, но у Марко в характере есть такая черта — чем ему труднее, тем он сильнее. Думаю, он справится.

— Что может ему помешать?

— Русский менталитет немного похож на сербский. Игроки по-разному мотивируют себя на матчи еврокубков и чемпионата. После Лиги чемпионов думают — ну, «Уфу»-то мы легко обыграем. И начинаются проблемы. Марко сейчас пытается решить этот вопрос.

— Почему думаете, что у него получится?

— К сорока годам он много добился как тренер в Сербии и Венгрии. Все потому, что он сильная личность с правильным характером. Это уже проявилось в матчах «Локомотива» с «Баварией» и «Атлетико». Если ему дадут время, он не только добьется результата, но разовьет молодых игроков. Думаю, «Локомотив» — еще не самый сильный клуб в его тренерской карьере. Марко пойдет дальше.

— Когда в Белграде играл ЦСКА, с билетами на матч вам помог Виктор Васин. С кем еще общаетесь из партнеров по российским клубам?

— Самсонов, Файзулин, Адамов, Ребко… Всех не перечислишь — за десять лет в России у меня появилось очень много друзей. До коронавируса я часто прилетал, ходил на матчи, встречался с ребятами, с которыми играл за «Аланию», Нальчик и «Ростов». Надеюсь, скоро снова сможем пообщаться вживую.

В нынешней сборной России я немного знаком с Шуниным, Гильерме, Смольниковым (вместе играли за «Ростов») и Жирковым. Мне кажется, в России до сих пор нет левого защитника сильнее Юрия.

В остальном те, кого я знал, постепенно сходят. Приходят молодые.

Фото: © Личный архив Деяна Радича

— Восьмого июля вам исполнилось сорок. Как отметили?

— Мы планировали собрать двадцать-тридцать друзей, но четвертого-пятого числа жена заболела коронавирусом и две недели провела в больнице с высокой температурой. Слава богу, с ней в итоге все хорошо, но, конечно, мне было не до праздника.

Но есть другая важная для меня дата — следующей весной будет десять лет, как я потерял почку. Наверно, одна из самых серьезных травм в российской футболе. Четыре дня реанимации, много сложностей после больницы. Можно сказать, тогда я второй раз родился.

— Сейчас здоровье в норме?

— Да, та травма никак не сказывается. За ветеранов я даже выхожу в роли нападающего. Играю против 50-60-летних, так что забиваю много. Исполняю детскую мечту.

Напомним, что матч Лиги наций между Россией и Сербией состоится 18 ноября. Прямая трансляция — у нас. Начало — в 22:40 по Москве!

Лига наций. Сербия — Россия

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