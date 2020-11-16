Давайте признаем: мы все недооценивали Левандовского. Чем он хуже Месси и Роналду?

Как из Польши попасть на вершину мира.

Как из Польши попасть на вершину мира.

Роберт Левандовский — однозначно лучший игрок года по всевозможным версиям. Читатели matchtv.ru также большинством голосов (72,44%) признали поляка главным героем-2020

Нападающий «Баварии» собрал отличную коллекцию командных и индивидуальных призов: победитель ЛЧ, Бундеслиги и Кубка Германии, стал лучшим бомбардиром немецкого чемпионата (34 гола) и Лиги чемпионов (15 голов)

Новый сезон 32-летний нападающий также начал очень мощно: 11 голов в 6 матчах чемпионата + 2 гола в ЛЧ

Какая трагедия, что Левандовский добрался до топ-чемпионата только в 22 года. Как говорится, Наполеон в твои годы… На поле он вот уже десятилетие стабильно демонстрирует экстра-класс, но для массовой аудитории нападающий «Баварии» — пускай лучший, но из простых смертных.

Месси и Роналду в 22 года уже брали Лигу чемпионов и «Золотые мячи». И хотя оба не из аристократических семей и прошли свои испытания, все же судьба отблагодарила их за талант и старание гораздо раньше. У футбольной географии свои причуды — до Олимпа добраться из Португалии и Аргентины быстрее, чем из Польши.

Криштиану оказался в академии лиссабонского «Спортинга» в 12 лет. Лео усилил юношескую команду «Барселоны» с Пике и Фабрегасом в 14. Они не родились в королевских семьях, но их, скажем так, рано усыновили.

Левандовский впервые попал в юношескую сборную страны, выступая за клуб «Знич» из города Прушкува. Население — 55 тысяч человек. В девяностых там орудовала огромная ОПГ, контролировавшая контрабанду спирта из Германии. В общем, примерно такие же шансы стать звездой планетарного масштаба были у нападающих из камышинского «Текстильщика», при всем уважении к истории этого уютного клуба и города. Разве что Камышин не показывали в фильме «Люди Икс: Апокалипсис», а Прушкуву — да.

И у Левандовского есть те же суперспособности, что у Роналду и Месси. Главная из них — фантастическая стабильность. Мы ведь много повидали сверхталантливых футболистов, которых хватало максимум на три-четыре сезона доминирования. Роналдиньо помните? А сколько топ-сезонов было у Снейдера? Может, Кака всегда был хорош?

Как только Роберт стал игроком Экстракласа (это уже не оценка его качеств, а название высшей польской лиги), он начал много забивать, и уже не останавливался. В единственный неудачный сезон — сразу после переезда в Германию — забил только девять мячей за сезон. Во все остальные годы только двузначные цифры. В последнюю пятилетку не кладет за год меньше сорока. На такое не способны были даже пиковые Суарес и Ибрагимович.

Недооценка Левандовского во многом произошла из-за нишевого статуса немецкой Бундеслиги. Можно сколько угодно хвалить этот чемпионат за атмосферу на трибунах, за разумные вложения в игроков, за тактические идеи и все прочее, но факт в том, что смотрят его меньше, чем Англию, Испанию и даже Италию. С эффектом крика в пустом лесу столкнулся Неймар, когда уехал во Францию, чтобы улучшить шансы на получение «Золотого мяча». Голы, забитые в таких чемпионатах, для массовой аудитории так и остаются цифрами. Их не видят, их не обсуждают.

Единственный вариант в таком случае получить всеобщее признание — выигрывать в еврокубках и на международной арене. Но и здесь поляку не повезло дважды. Когда «Бавария» побеждала в Лиге чемпионов в предыдущий раз, он был по другую сторону баррикад, аплодировал чужому успеху вместе с Клоппом. А на бис «Бавария» вышла на сцену лишь через семь лет — и здесь один игрок ничего не может сделать, как мы убедились на примерах того же Месси и Роналду. Но эти двое хотя бы родились в футбольных странах.

После распада Восточного блока Польша на крупных турнирах если и существует, то так, для галочки. Роналду со своей свитой выиграл чемпионат Европы, у Месси был десяток помощников и один Игуаин, но сборная Аргентины доходила до финала чемпионата мира. Левандовский же на уровне национальных команд играет в формате «один в поле — воин». Как Ибрагимович, Бэйл или Мхитарян.

Да, интересно было бы прорубить окно в параллельный мир и посмотреть, что стало бы с карьерой Левандовского, если бы от него в 2008-м не отказался хихонский «Спортинг» (от Хихона до Мадрида четыре с половиной часа на машине) или если бы облака вулканического пепла после извержения Эйяфьядлайекюдля не помешали Сэму Эллардайсу подписать форварда в «Блэкберн».

Но он оказался в Бундеслиге, став сначала лучшим игроком в команде Клоппа, затем лучшим игроком в лучшей команде Германии и, наконец, лучшим игроком в лучшей команде Европы. Так не пора ли отбросить абстрактные факторы, на которые Левандовский никак не мог повлиять?

В последние 9 лет он в среднем за сезон делает 48 результативных действий по системе «гол + пас».

С возрастом он изменил свою игру, из форварда штрафной превратившись в универсального созидателя линии атаки, что только повысило его эффективность.

Он всегда остается в строю — за всю карьеру в «Баварии» пропустил 15 матчей.

Он тоже максималист — со слов Гвардиолы, 24 часа в день думает только о правильном питании, здоровом сне и тренировочном процессе.

Так чем он хуже известной парочки? Только тем, что не получил фору в несколько лет.

Но сейчас его годы. Месси уже не тут, Роналду уже не тот, а Наполеон — всего лишь торт.

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