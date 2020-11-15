Бронза ЧМ и Евро, победа в Кубке УЕФА, бомбардир-таксист. 10 главных явлений в истории турецкого футбола

У сегодняшних соперников сборной России своя атмосфера.

У сегодняшних соперников сборной России своя атмосфера.

Сегодня сборная России сыграет важнейший матч Лиги наций против команды Турции. Последние 25 лет турецкий футбол переживает самый бурный период в своей истории. Здесь хватает ярких личностей, триумфальных взлетов и неприятных пересечений спорта и политики.

Рассказываем все самое главное, что надо знать о турецком футболе в XXI веке.

Бронзовые медали сборной Турции на ЧМ–2002

К началу нулевых у Турции подросло поколение, которое позже назовут «золотым». Лучший за всю историю «Галатасарай» делегировал своих лидеров в английский и итальянский чемпионаты. В стране очень надеялись, что успех на клубном уровне трансформируется в победы сборной, тем более что Турция вышла на чемпионат мира впервые с 1954 года.

Группа туркам попалась несложная — бразильцы, костариканцы и китайцы. Понятно, что с Бразилией ловить особо было нечего, но два других соперника являлись откровенно проходными (Кейлору Навасу в 2002 году было только 16 лет). Тем не менее турки сыграли с Коста-Рикой вничью и вышли из группы лишь благодаря хорошей разнице забитых и пропущенных.

Главное достижение команды Шенола Гюнеша — она обыграла сразу обоих хозяев турнира, команды Японии (в первом раунде плей-офф) и Южной Кореи (в матче за бронзу). Сложно забыть, как подсуживали обеим азиатским сборным на том турнире, так что масштаб содеянного турками нельзя переоценить. Бронза ЧМ стала пиком развития турецкого футбола в девяностые — на Евро–2004 команда не попала, Гюнеш был уволен, а цикл считался завершенным.

Бронзовые медали сборной Турции на Евро–2008

Когда речь заходит о Евро–2008, мы, конечно, в первую очередь вспоминаем сборную России — победу над Голландией, «Колодин — пушка страшная» и наши бронзовые медали (матч за третье место не предусмотрен регламентом). Но путешествие турков получилось еще более увлекательным, и свою бронзу они тоже взяли.

Вернувшийся в сборную Фатих Терим собрал новую команду, сделав ставку на игроков из родного чемпионата. Главная сила того коллектива — несгибаемый характер. Только представьте: Турция проигрывает первый матч Португалии. Во второй встрече группового этапа уступает по ходу матча 0:1 Швейцарии, но забирает победу на второй добавленной минуте. В третьем матче проигрывает 0:2 Чехии к 75-й минуте, но до конца основного времени забивает три мяча и выходит в плей-офф со второго места.

Основное время четвертьфинала с Хорватией завершается по нулям, на 119-й минуте Класнич открывает счет. Казалось бы, ну все. Нет, Семих сравнивает на 122-й, и Турция тащит по пенальти. И если сборная России в полуфинале без шансов проиграла Испании (0:3), то турки на 86-й минуте полуфинала с Германией играли вничью 2:2, но все же уступили.

Победа «Галатасарая» в Кубке УЕФА

К концу девяностых «Галатасарай» доминировал в чемпионате Турции и сумел реализовать свои амбиции в еврокубках. После вылета из группового этапа Лиги чемпионов–1999/2000 турецкий клуб дошел до финала Кубка УЕФА, где встретился с лондонским «Арсеналом», в составе которого играли Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Патрик Вийера, Тони Адамс, Дэвид Симен и другие звезды английской премьер-лиги.

У «Галатасарая» тоже было несколько значимых легионеров — две легенды румынского футбола Георге Попеску и Георге Хаджи (последнего называли «карпатский Марадона»), а также вратарь сборной Бразилии Клаудио Таффарел. Именно Таффарелу было уготовано стать лучшим игроком матча. Несмотря на то что в основные 90 минут «Галатасарай» атаковал опаснее, забитых мячей не было, а на четвертой минуте дополнительного времени с поля был удален Хаджи. Вдесятером турки встали в оборону и дождались серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, в которой взяли верх.

«Галатасарай» стал первым турецким клубом, завоевавшим еврокубок, а заодно оформил требл — ранее команда выиграла домашние чемпионат и Кубок.

Фатих Терим

Фатих Терим — «наше все» турецкого футбола. С ним связаны основные успехи национальной команды и «Галатасарая». Собственно, последние 15 лет только там Терим и работает, если не брать в расчет короткую командировку в Италию.

Впервые Терим возглавил сборную Турции в 1993 году после того, как несколько лет проработал с молодежкой. К всеобщему удивлению, специалист вывел команду на чемпионат Европы — впервые в истории. Пускай Турция проиграла все матчи на турнире, сам факт квалификации был важным событием для страны.

Затем был тот самый «Галатасарай», не видевший конкурентов в чемпионате и взявший Кубок УЕФА. Терима пригласили в Серию А, но в «Фиорентине» и «Милане» он провалился, после чего работал только на родине. Сборная с Теримом выиграла бронзу на Евро–2008, а «Галатасарай» еще четыре раза становился чемпионом страны.

Первое чемпионство «Истанбула»

Клуб «Истанбул Башакшехир» — искусственный проект президента страны Реджепа Эрдогана. Формально принадлежит Министерству молодежи и спорта Турции. Долгое время был никому особенно не нужен — болтался в местной региональной лиге без особых перспектив. Спортивные успехи привлекли внимание властей, которые решили подмешать в спорт немножко политики.

Башакшехир — большой район Стамбула, в котором позиции Эрдогана особенно сильны (над этим он работал еще в девяностые, будучи мэром столицы). С 2014 года в «Истанбул» стали вкладывать большие деньги, приглашать легионеров и подталкивать к борьбе за титул. В последние пять лет команда неизменно финишировала в тройке лучших, а в прошлом сезоне наконец-то выиграла чемпионский титул. Чтобы понять, что такое чемпионство «Истанбула» для Турции, просто представьте, что в свое время золото РПЛ взял бы ФК «Москва».

Арда Туран

В современной футбольной истории не было у Турции более яркого игрока. Его атакующая и агрессивная манера игры вместе с запоминающимся образом царя Леонида гарантировали Турану популярность за пределами родной страны. Сверкнув на Евро–2008, воспитанник «Галатасарая» попал в топ-10 самых перспективных игроков мира по версии издания Don Balon и в 21 год уже примерил капитанскую повязку в клубе.

На следующий уровень признания Туран вышел после того, как вместе с «Атлетико» выиграл чемпионат Испании и вышел в финал Лиги чемпионов. Тогда он стал первым в истории Турции игроком, которого включили в список 100 лучших футболистов мира по версии The Guardian. К тому же он входил в топ-15 самых популярных игроков в мире по подсчетам IFFHS.

Переход в «Барселону» стал последним позитивным событием в спортивной карьере Турана. Из-за нехватки игрового времени турок был арендован в «Истанбул», но на родине игрок чаще попадал на обложки газет из-за скандалов: атаковал судей на поле и спортивных журналистов за его пределами, а однажды разбил в ночном клубе нос популярному певцу Беркаю Шахину после подката к его жене (при том что Туран и сам состоял в браке, а его жена была на восьмом месяце беременности). После конфликта с Шахином Туран приехал в больницу к пострадавшему, дал ему заряженный пистолет и велел застрелить футболиста за безнравственное поведение. Певец отказался.

Кризис «Фенербахче» в последние годы

«Фенербахче» — самый титулованный клуб страны. С 2003-го по 2018-й столичная команда пять раз выигрывала чемпионат Турции и лишь раз выпала из тройки лучших команд, став четвертым. Но в предыдущие два сезона «Фенер» финишировал на шестом и седьмом месте соответственно. Были периоды в несколько месяцев, когда титулованный клуб находился в шаге от зоны вылета.

Кризис был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, бывший президент «Фенербахче», чтобы подольше оставаться у руля, сорил деньгами, что привело к нарушению правил финансового фейр-плей и санкциям. Это повлекло изменение трансферной политики клуба не в лучшую сторону: талантливая молодежь не получала игрового времени, а в основе выступали легионеры среднего пошиба и «заслуженные старики» из местных. Во-вторых, приглашенный тренер Филлип Коку потерял связь с раздевалкой, игроки перестали воспринимать его идеи. Сейчас «Фенербахче» идет на втором месте в таблице, но такого затяжного провала у команды не было с середины восьмидесятых.

Хакан Шукюр

Трагическая фигура в истории турецкого футбола. Шукюр — один из героев «золотого» «Галатасарая» конца девяностых. Так же как и Фатих Терим, не смог добиться результата за рубежом (в «Интере», «Парме» и «Блэкберне»), но был очень хорош на родине. На момент завершения карьеры был лучшим бомбардиром в истории страны, автором самого быстрого мяча в истории чемпионатов мира и совершенно культовой фигурой для «Галатасарая». А потом началась политика.

Шукюр вступил в партию Эрдогана и даже получил должность, но спустя несколько лет разочаровался в партии и покинул ее, высказавшись о коррупции и кумовстве внутри организации. После этого экс-футболиста и его родных стали преследовать власти. Шукюр вынужден был эмигрировать в США, его счета на родине заморозили, а сейчас он зарабатывает на хлеб тем, что работает в такси.

Первое чемпионство «Бурсаспора»

Всего два клуба не из Стамбула выигрывали турецкую суперлигу — «Трабзонспор» в 1984 году и «Бурсаспор» в 2010-м. Чемпионство последнего — уникальный случай. В отличие от традиционной большой тройки («Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ»), состав «Бурсаспора» был представлен только местными игроками, а работал с командой не очень известный специалист Эртугрул Саглам.

«Бурсаспор» весь сезон шел в тройке лидеров и даже на первом месте, но к концу выдохся и пропустил вперед «Фенербахче». Перед последним туром «Фенер» имел преимущество в таблице в один балл. Тем не менее именитый клуб сыграл вничью 1:1 на выезде с «Трабзонспором», а вот «Бурспаспор» обыграл «Бешикташ» и прервал доминирование больших клубов в чемпионате.

Алекс де Соуза

В истории турецкого футбола было немало именитых легионеров. Хаджи, Попеску и Таффарел определили облик девяностых; Роберто Карлос, Дрогба, Это’О и Гути побаловали местных болельщиков своим мастерством на закате карьеры. Но самым значимым был бразилец Алекс де Соуза.

Де Соуза считался большим талантом, которому не удалось заиграть в Европе. Итальянская «Парма» постоянно отдавала атакующего полузащитника в аренду в бразильские клубы. На переезд в Турцию плеймейкер решился уже в 27 лет. За «Фенербахче» Де Соуза провел 344 матча, в которых забил 172 мяча и отдал 139 голевых передач. Дважды он признавался лучшим футболистом страны (причем второй раз в возрасте 33 лет), а в сезоне–2007/08 стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов.

Сегодня Россия сыграет в гостях у сборной Турции в рамках Лиги наций. Прямая трансляция на «Матч ТВ» и matchtv.ru начнется в 19:50 по Москве.

Лига наций. Турция - Россия

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