В Испании больше трех команд. Вот 12 ярких звезд Ла Лиги не из «Реала», «Барсы» или «Атлетико»

В каждой команде есть на кого посмотреть.

В каждой команде есть на кого посмотреть.

На старте испанского сезона в деле все, кроме грандов. «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» пропускали первый тур, поскольку участвовали в затяжной еврокубковой кампании. Футболисты Зинедина Зидана вернутся на поле в ближайшие выходные, остальных придется подождать еще какое-то время.

Последние восемь лет медали в чемпионате Испании собирают только три клуба — «Барса» и два мадридских. Но это не значит, что сейчас в Ла Лиге не на что и не на кого смотреть. Вот дюжина ярких звезд из клубов поскромней.

Давид Сильва («Реал Сосьедад»)

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы, Давид Сильва — один из последних участников золотого поколения испанской сборной, кто по-прежнему выступает в топ-чемпионате. Из состава, поехавшего на Евро–2008, еще Рамос и Альбиоль играют в Ла Лиге, Фабрегас обосновался во Франции, а Рейна доигрывает в Италии.

Переехав 10 лет назад в Манчестер, Сильва навсегда закрыл вопрос о том, может ли Месси круто играть в холодный дождливый вечер в Стоке. Они одного роста, а по телосложению Сильва будет даже похудощавей, но испанец прижился в АПЛ и стал королем. Летом он почти перешел в «Лацио», но в итоге выбрал «Реал Сосьедад» — в наибольшей степени для того, чтобы напомнить о себе местным болельщикам. Футболистам, которые не играли ни за «Реал», ни за «Барсу», а потом уехали за рубеж, сложно остаться в памяти, даже если они чемпионы мира.

Иван Ракитич («Севилья»)

Хорват — человек удивительной судьбы. В первой половине этого десятилетия он был ведущим и самым заметным игроком «Севильи». Ради перехода на следующий уровень Ракитичу пришлось пожертвовать индивидуальными амбициями, научиться играть глубже и раствориться в великолепии полузащиты «Барселоны». Спустя 310 матчей болельщики «Барсы» выпроводили Ракитича с облегчением, хотя он куда чаще был не проблемой, а решением.

Сейчас Иван возвращается в команду, где сможет получить ощущение востребованности — 32-летнему полузащитнику с ходу выдали десятый номер. Будьте готовы увидеть от него более атакующий футбол и услышать риторические вопросы от болельщиков «Барсы»: «А почему он у нас так не играл?»

Дани Парехо («Вильярреал»)

Парадокс, но у одного из самых талантливых распасовщиков Испании так и не сложилась история с национальной командой. Первый вызов в сборную Парехо получил в 29 лет и по сей день отыграл лишь четыре матча. Но главная драматургия, похоже, разворачивается не в международной, а в клубной карьере.

Не сумев вырасти в игрока основы «Реала», Парехо перешел в «Валенсию» и почти на 10 лет стал там незаменимым персонажем, а со временем и капитаном. При Марселино он вышел на новый уровень игры, и когда тренера из клуба уволили за самоуправство, естественно, Парехо возмутился. Под этим предлогом, а также из-за возраста (Дани 31 год, а «Валенсия» теперь, как война, — дело молодых) от него избавились бесплатно. Большая потеря для валенсийского клуба, еще большая находка для «Вильярреала».

Хоакин («Бетис»)

Говорят, когда Хоакин дебютировал за взрослую команду «Бетиса», еще был жив дедушка Ленин. Преувеличивают, наверное, но Хоакин действительно суперстар — был замечен еще на чемпионате мира 2002 года. Что самое поразительное, с каждым годом играет в футбол только лучше. Раньше такое удавалось лишь Арицу Адурису. Но баск, похоже, передал эликсир молодости товарищу из «Бетиса», оттого и закончил карьеру. Когда завяжет с футболом Хоакин, принц Чарльз станет королем Великобритании.

За свою долгую карьеру Хоакин успел застать «Валенсию» при Эмери и «Малагу» при Пеллегрини, а еще проводит 12-й сезон за «Бетис», одну из самых популярных команд страны с неистовой поддержкой. Хоакин — это и есть история чемпионата Испании, передвигающаяся на двух ногах.

Роберто Сольдадо («Гранада»)

Еще один ветеран бомбардирского дела, в свое время пытавшийся заиграть в английской премьер-лиге. Правда, уезжал Сольдадо в последней большой волне — после Евро–2012 — и особо ничем в «Тоттенхэме» не запомнился. До 2019 года нападающий играл в «Фенербахче», и казалось, что так и закончит карьеру в Турции, но все-таки потянуло назад, на родину.

«Гранада» предложила Сольдадо интересный проект, и в прошлом сезоне форварду вполне можно было дать негласную награду «камбек года». 11 забитых мячей в 34 года — вполне достойный результат, да и вся «Гранада» многих удивила добытыми результатами.

Денис Черышев («Валенсия»)

А почему нет? Если раньше Дениса в Испании больше вспоминали из-за того, что он своим выходом на замену выбил мадридский «Реал» из Кубка Короля, то после ЧМ-2018 его репутация среди местных болельщиков серьезно укрепилась. Этот проклятый русский помог выбить их сборную из турнира и забивал великолепные голы! Да и валенсийские клубы, за которые выступал Черышев, всегда на виду.

Его нынешние перспективы оценить сложно. С одной стороны, «Валенсия» явно движется в направлении, противоположном борьбе за высокие места в таблице. С другой, после летней трансферной кампании у россиянина стало меньше конкурентов за место в основе. Поскольку сам Денис категорически не хочет уезжать в Россию, остается пожелать ему только здоровья. Все остальное для успешного сезона у него есть.

Яго Аспас («Сельта»)

И раз уж зашла речь про ЧМ–2018. Как насчет парня, чей решающий удар столь блистательно отразил Акинфеев? Ладно, это устаревший мем. Новый — тот парень, что орал на Смолова. Аспас пробовал себя в «Ливерпуле» и «Севилье», но единственной командой, где у него по-настоящему получалось, была и остается «Сельта». Когда-нибудь футбольные биографы сжалятся и вычеркнут два других клуба из его Википедии, чтобы Аспас даже формально стал игроком одного клуба на всю карьеру.

Если серьезно, то за предыдущие пять сезонов Яго ни разу не забивал меньше 14 мячей в чемпионате за год. Это уровень.

Хесус Навас («Севилья»)

Еще один алмаз из академии «Севильи». Хесус Навас долго не покидал родной клуб, во многом потому, что был патологически привязан к знакомой обстановке и окружению. Но в 2013-м все же решился и уехал в испанизированный «Манчестер Сити», где стал чемпионом Англии. Вернувшись в столицу Андалусии три года назад, Навас сменил амплуа — с вингера перешел на позицию крайнего защитника, и в этой роли раскрылся заново, получив первый вызов в сборную за пять лет.

Самая классная строчка в резюме Наваса — это три победы в Лиге Европы в составе «Севильи». Первая — в 2006 году. Последняя на данный момент — в 2020-м.

Набиль Фекир («Бетис»)

Как же «Бетис» умеет делать вот такие подписания! В 1998 году клуб выиграл гонку за бразильского технаря Денилсона у топ-клубов Европы, вложив какие-то сумасшедшие деньжищи по тем временам. Денилсон не заиграл, но хайп вокруг него было будь здоров. Год назад история повторилась, пусть и в меньшем объеме, когда «Бетис» купил у «Лиона» Набиля Фекира, за которым среди прочих безуспешно охотился «Ливерпуль».

Фекир не всегда стабилен в плане эффективности, но это чистый футбольный фейерверк. В прошлом сезоне француз оформил 7+4 в чемпионате Испании, но главное, что с ним игра «Бетиса» стала куда веселее. Интересно, что из него вылепит пришедший в команду Мануэль Пеллегрини.

Альваро Негредо («Кадис»)

«Ох ты! А вот про этого мы и забыли!» — говорят болельщики, и непонятно, кого конкретно они имеют в виду — Альваро Негредо или «Кадис», за который игрок выступает. Не важно — и тот и другой в 2020 году вернулись в высший испанский свет после нескольких лет забвения. Как и многие в этом списке, Негредо с переменным успехом играл в АПЛ, а по большей части запомнился, выступая за испанские клубы второго эшелона (не путать со вторым дивизионом).

«Кадису» нужен был узнаваемый и опытный нападающий, способный положить свои законные 10 мячей за сезон.

Пако Алькасер («Вильярреал»)

Уникальный нападающий, который со скамейки всегда играет лучше, чем в основном составе. Поскольку «джокер» считается всего лишь ступенькой на пути к стартовому составу, Алькасер так и не может найти себе постоянной команды после «Валенсии», где он был реально хорош. Спустя два странных года в Дортмунде Пако решил вернуться в Испанию, благо подвернулся перспективный вариант с «Вильярреалом» Унаи Эмери.

Звезда ли Пако Алькасер? Первые 60 минут матча, конечно, нет. Но зато потом!

Икер Муниаин («Атлетик»)

Икер Муниаин — это такой футбольный Маккалей Калкин. Человек, на которого смотрят, чтобы ощутить тяжкое бремя возраста (в Англии таким был Майкл Оуэн). Вроде же вот он только что бегал 18-летний и подающий большие надежды. А теперь Муниаину 27 лет, он рвал «кресты» на обоих коленях и носит капитанскую повязку.

Погодите, а нам с вами тогда сколько?

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