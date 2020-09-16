«Барса» очень некрасиво прощается с Суаресом: легенда уходит из клуба, как изгой

13 титулов, 283 матча и 198 голов.

13 титулов, 283 матча и 198 голов.

Поколение воспитанников «Барселоны», вышедшее на пик при Гвардиоле, уходило в закат красиво. «Камп Ноу» провожал Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесту нестихающими овациями, а сами футболисты держали в руках только что выигранные трофеи.

В те времена каталонские болельщики подкалывали своих визави из Мадрида: вот как надо провожать клубных легенд! Рауль и Икер Касильяс покидали «Реал» совсем не с теми почестями, которых заслужили.

Но легко делать широкие жесты, когда ты на вершине мира. На дворе 2020 год, в «Барселоне» бардак, и клубное руководство проводит антигуманную политику: удерживает тех, кто хочет уйти, и прогоняет тех, кто хочет остаться. Шесть лет Ракитича на «Камп Ноу»? Скатертью дорожка! Лучший игрок мира рвется на свободу? Нет, останется в заложниках контракта и обстоятельств. Следующий на очереди — Луис Суарес.

Вскоре после назначения на пост главного тренера Роналд Куман, если верить испанским журналистам, позвонил уругвайцу и сказал, что на него не рассчитывают. «Как по мне, ты можешь остаться, но клубу ты не нужен», — так передавало слова голландского специалиста издание As.

Чуть позже простая констатация факта переросла в давление на игрока. Если Суарес до 5 октября не найдет себе новый клуб, то он проведет весь нынешний сезон на трибуне в качестве зрителя. Даже несмотря на зарплату в 25 миллионов евро в год. Ультиматум — вот средство, при помощи которого «Барселона» общается со своими ветеранами.

Суарес — легенда «Барсы». Он третий бомбардир в истории команды и герой многих класико

Вы скажете: Пуйоль, Хави и Иньеста — это все-таки другое. Одно дело воспитанники, отдавшие одному клубу всю европейскую карьеру. Другое — легионер, проживший в Каталонии шесть лет (минус несколько месяцев, когда он был под баном ФИФА).

Но неофициальный статус легенды выдается не за выслугу лет и не за гражданство. Хотя и по этим показателям у Суареса все нормально.

По числу матчей в чемпионате (191) он обошел таких признанных кумиров из пантеона «Барселоны», как Ласло Кубала, Патрик Клюйверт, Христо Стоичков, Микаэль Лаудруп, Ривалдо, Роналдиньо, Самюэль Это’О и Йохан Кройфф. Забавно, что до Роналда Кумана уругвайцу не хватает одной игры. Может, поэтому тренер готов замариновать нападающего на трибунах?

Что касается выполнения своих обязанностей, то тут Суаресу практически не было равных. По количеству забитых мячей в чемпионате его опережают только двое — закончивший карьеру в 1955 году Сесар Родригес и один малыш из Росарио, лучший друг уругвайца, с которым у него налажено фантастическое взаимодействие.

«Барселона» за всю свою историю выигрывала требл дважды. Авторами первого принято называть в первую очередь Месси, Хави и Иньесту. А вот за второй кроме аргентинца расписывались его партнеры по нападению Суарес и Неймар.

В сезоне–2014/15 Суарес выиграл «Золотую бутсу», которую целое десятилетие разыгрывали между собой Лео и Криштиану. Форвард забил 40 мячей в чемпионате — Месси преодолевал эту отметку лишь дважды за карьеру, причем очень давно.

Еще одно важнейшее качество Суареса — умение забивать в самых важных встречах. За шесть лет в Испании он в класико забил больше мячей (11), чем Уго Санчес, Карим Бензема и Иван Саморано. До аномального 2020-го не было и сезона, чтобы Суарес хотя бы раз не забил в ворота «Реала». Его же гол формально стал победным в финале Лиги чемпионов–2014/15.

Да, в 2014 году «Барселона» покупала уругвайца в статусе лучшего бомбардира АПЛ и одного из самых сильных и стабильных форвардов мира. Но 82 миллиона евро за все то, чего добился Суарес на «Камп Ноу», выглядят как цена по скидочной карте. «Барса» купила одного из лучших нападающих в своей истории, лучшего ассистента для Месси и просто несколько лет продолжения своего величия.

Суарес сильно сдал в последний сезон. Но он сам понимал это и был готов к изменениям

Впервые о том, что Суаресу требуется сменщик, заговорили еще пару сезонов назад. После пика в 2016-м результативность «девятки» постоянно падала. Он все чаще выходил из строя и, что немаловажно, все меньше отрабатывал в командном прессинге. Суарес образца пятилетней давности был первым защитником «Барселоны», Суарес сегодняшний — стоячий игрок штрафной.

Даже в нынешнем состоянии он остается одним из самых опасных форвардов в Европе. Поэтому в очередь за нападающим, которому в январе исполнится 34 года, встали «Ювентус» и «Атлетико». Они могут себе позволить взять на борт игрока, сдавшего по части черновой работы. «Барселона» не может, потому что у нее уже есть Лео Месси.

Самое парадоксальное, что Суарес был готов к изменению своей роли. Когда каталонская пресса сватала в «Барсу» Лаутаро Мартинеса, уругваец приветствовал укрепление линии нападения и спокойно признавал, что ему теперь требуется больше времени на отдых. Но Лаутаро не перешел в «Барсу», Суаресу так и не было найдено альтернативы, он продолжал играть больше, чем должен, и в такой форме оформил 21+10 за сезон в чемпионате и еврокубках.

Виноват ли нападающий в том, как сложился сезон «Барселоны»? Наверное, в меньшей степени, чем руководство, которое недоукомплектовало линию нападения и не нашло замены 33-летнему игроку. Наверное, в меньшей степени, чем тренеры, не сумевшие перестроить игру и не убедившие Месси в том, что без Суареса команде будет лучше.

После 198 забитых мячей и 109 голевых передач Суарес должен покидать «Барселону» через парадный вход, а не через черный, и уж тем более не зависать на целый сезон в роли зрителя. С Пуйолем, Хави и Иньестой прощались по-другому, потому что у них было ДНК каталонского клуба? Что ж, тогда прав Артуро Видаль, который сказал, что «Барселона» теряет свой ДНК.

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