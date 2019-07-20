Кубок Африки–2019 получился противоречивым. Все испортил ранний вылет Египта
Ранний вылет хозяев испортил праздник
Мохамед Салах — абсолютная суперзвезда на африканском континенте. Для Египта это величина, сравнимая с Самюэлем Это’о в Камеруне или Дидье Дрогба в Кот-д’Ивуаре. Сразу после церемонии открытия турнира в Каире зрителям на больших экранах показали приезд сборной Египта на стадион. Как только на экране появился нападающий «Ливерпуля», стадион взорвался от восторга.
Когда Салах забивал на групповом этапе в ворота ДР Конго и Уганды, арены ходили ходуном, и можно было только представить, сколько баллов получит землетрясение, если египтянин забьет на последней минуте финальной игры. Но практического ответа мы не получили — Египет вылетел в первом же матче плей-офф. Когда за пять минут до конца матча южноафриканцы открыли счет, оглушительной показалась тишина, в которой можно было расслышать, как скрипят шариковые ручки в руках тренера Хавьера Агирре и главы федерации футбола Египта — оба подали в отставу.
В четвертьфинальной игре Нигерии с Южной Африкой больше всего на трибунах было болельщиков в красных футболках египетской команды. Затаенную обиду было слышно — фамилии южноафриканцев были освистаны при зачитывании диктором на стадионе, а голы нигерийцев праздновались как свои собственные. Но не так громко, как если бы их забил Салах.
Главные проблемы: низкая посещаемость и жара
Если матч-открытие Кубка Африки посетили 70 тысяч зрителей, то на уже следующей игре между ДР Конго и Угандой присутствовало менее семи тысяч. Комментируя уровень организации, спортивные журналисты шутили, что им именно поэтому запрещают делать фотографии из пресс-ложи — чтобы никто не видел пустых трибун. Ранний вылет Египта только усугубил ситуацию. Матч за бронзовые медали, к примеру, посетили лишь пара тысяч человек.Открыть видео
Но это не чисто африканская проблема. На прошедшем ранее Кубке Америки аншлаги тоже собирали только матчи организаторов турнира. Возможно, уже в ближайшем будущем футбольные управленцы придут к тому, что все крупные международные турниры по аналогии с Евро–2020 будут проходить сразу в нескольких странах.
Был также и неприятный момент, связанный с погодными условиями. Вскоре после начала турнира профсоюз футболистов потребовал у ЦАФ увеличить число перерывов на водопой по ходу игры с двух до четырех. На следующий день после этого на тренировке с тепловым ударом слег нападающий Нигерии Самюэль Калу.
Главный тренер марокканцев Эрве Ренар возмущался тем, что стартовавший в 16:30 по местному времени матч с Намибией вообще не прерывался на водопой.
«Почему игрокам не позволяли пить воду в обоих таймах? Как такое может быть? Я был очень удивлен. Организаторам надо подумать об игроках. Это не мы на скамейках, а игроки ответственны за создание праздника», — заявил Ренар.
Футболисты Алжира были менее заметны, чем их фанаты
Сборной Алжира пришлось пережить свою долю нервотрепки в плей-офф — победа над Кот-д’Ивуаром в четвертьфинале была добыта в послематчевой серии одиннадцатиметровых, а Нигерия в полуфинале была пройдена благодаря точному удару Мареза на пятой добавленной минуте. Но в историю войдет двухраундовая муторная возня Алжира с Сенегалом.
Обе команды выступали в группе C, поэтому встреча в финале стала для них второй. Оба раза игры проходили по одному и тому же сценарию: много борьбы, мало футбола. В обоих случаях Алжир победил благодаря одному забитому мячу, причем в решающей игре гол был забит в самом начале встречи и довольно курьезным образом, когда вратарь сенегальцев просто проводил мяч взглядом.Открыть видео
Зато жители Парижа были прекрасно осведомлены обо всех достижениях африканской сборной по ходу турнира. Обширная алжирская диаспора широко отмечала выход в каждую последующую стадию плей-офф. Перед финалом во французской столице грустно шутили, что не боятся любого исхода игры, поскольку ломать в центре города больше нечего. И действительно: итоговое празднование обошлось в скромные 198 задержанных алжирцев.
«Я бы хотел сказать этим молодым людям, которые, я надеюсь, все еще представляют этническое меньшинство: Франция вас приняла, накормила, обучила и приглядывала за вами. Но если вы предпочитаете Алжир Франции, то стоит туда уехать!» — горячился лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
Первый раунд плей-офф подарил сразу несколько сенсаций
На групповой стадии обошлось без громких провалов. В плей-офф вышли все традиционные фавориты: Сенегал, Египет, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Гана, Алжир и Марокко. Да, сильнейшая в рейтинге ФИФА африканская сборная Сенегала оказалась ниже Алжира, а Тунис не одержал ни одной победы. Но все это не тянуло на сенсацию.
Перед раундом 1/8 финала все наслаждались историями местных «золушек». Уганда не выходила во второй раунд Кубка Африки с 1978 года, когда там играли всего восемь сборных. Мадагаскар вообще впервые принимал участие в турнире и сразу же прошел групповой этап (ранее такое удавалось Кабо-Верде в 2013-м), победив Нигерию и взяв 7 очков в трех матчах.
Первая стадия плей-офф принесла сразу несколько громких апсетов: Бенин выдержал все удары от европеизированной команды Марокко и разгромил ее в серии пенальти (4:1), затем Южная Африка выбила Египет, а затем и Мадагаскар прошел ДР Конго, став дебютантом-четвертьфиналистом. Подвиги маленьких команд завершились на стадии ¼ финала, но и этого было достаточно для поддержания интереса.
Африка привыкает к ВАР
ВАР дал — ВАР взял. На Кубке Африки технология видеопросмотров спорных эпизодов внедрялась только со стадии четвертьфинала. В Тунисе все убеждены, что лучше бы ее вообще не было. Их можно понять: в матче 1/8 финала судья отменил гол Ганы в ворота Туниса за игру рукой, хотя на повторе все могли видеть, что ее там и в помине не было. В итоге Тунис выиграл серию пенальти и прошел дальше. В концовке полуфинала Тунис — Сенегал арбитр сперва назначил пенальти в ворота вторых, а затем прибег к помощи ВАР и отменил решение. Дальше прошел Сенегал.Открыть видео
Тренер Туниса заменами сперва чуть не погубил сборную, а затем вытащил ее
Тунисская история на Кубке Африки не ограничивается взаимодействием с высокими технологиями. Главный тренер команды Ален Жиресс за считанные секунды до конца игры с Ганой в 1/8 финала заменил нападающего Таха Хенисси на защитника Рами Бедуи. Минуту спустя Бедуи неудачно сыграл во время розыгрыша штрафного и срезал мяч в собственные ворота. Под занавес дополнительного времени Жиресс сделал еще одну замену, на сей раз на позиции вратаря, выпустив специально под серию пенальти Фарука бен Мустафу. Мустафа отразил пенальти, и Тунис выиграл 5:4.Открыть видео
Садио Мане зря пожертвовал одиннадцатиметровыми
Один из лидеров сборной Сенегала Садио Мане провел очень неровный турнир. Главной проблемой стало исполнение одиннадцатиметровых. Мане промахнулся с точки во время матча с Кенией на групповой стадии, а затем в первой игре плей-офф против Уганды. В целом здесь не было ничего страшного, поскольку Мане продолжал забивать с игры, но форвард «Ливерпуля» уступил роль штатного пенальтиста Анри Севе. На 81-й минуте полуфинала Сенегал получил право на пенальти в игре с Тунисом, и Севе не забил.Открыть видео Открыть видео