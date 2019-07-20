Кубок Африки–2019 получился противоречивым. Все испортил ранний вылет Египта

Подводим главные итоги и вспоминаем самые курьезные моменты африканского турнира.

Подводим главные итоги и вспоминаем самые курьезные моменты африканского турнира.

Ранний вылет хозяев испортил праздник

Мохамед Салах — абсолютная суперзвезда на африканском континенте. Для Египта это величина, сравнимая с Самюэлем Это’о в Камеруне или Дидье Дрогба в Кот-д’Ивуаре. Сразу после церемонии открытия турнира в Каире зрителям на больших экранах показали приезд сборной Египта на стадион. Как только на экране появился нападающий «Ливерпуля», стадион взорвался от восторга.

Когда Салах забивал на групповом этапе в ворота ДР Конго и Уганды, арены ходили ходуном, и можно было только представить, сколько баллов получит землетрясение, если египтянин забьет на последней минуте финальной игры. Но практического ответа мы не получили — Египет вылетел в первом же матче плей-офф. Когда за пять минут до конца матча южноафриканцы открыли счет, оглушительной показалась тишина, в которой можно было расслышать, как скрипят шариковые ручки в руках тренера Хавьера Агирре и главы федерации футбола Египта — оба подали в отставу.

В четвертьфинальной игре Нигерии с Южной Африкой больше всего на трибунах было болельщиков в красных футболках египетской команды. Затаенную обиду было слышно — фамилии южноафриканцев были освистаны при зачитывании диктором на стадионе, а голы нигерийцев праздновались как свои собственные. Но не так громко, как если бы их забил Салах.

Главные проблемы: низкая посещаемость и жара

Если матч-открытие Кубка Африки посетили 70 тысяч зрителей, то на уже следующей игре между ДР Конго и Угандой присутствовало менее семи тысяч. Комментируя уровень организации, спортивные журналисты шутили, что им именно поэтому запрещают делать фотографии из пресс-ложи — чтобы никто не видел пустых трибун. Ранний вылет Египта только усугубил ситуацию. Матч за бронзовые медали, к примеру, посетили лишь пара тысяч человек.

Но это не чисто африканская проблема. На прошедшем ранее Кубке Америки аншлаги тоже собирали только матчи организаторов турнира. Возможно, уже в ближайшем будущем футбольные управленцы придут к тому, что все крупные международные турниры по аналогии с Евро–2020 будут проходить сразу в нескольких странах.

Был также и неприятный момент, связанный с погодными условиями. Вскоре после начала турнира профсоюз футболистов потребовал у ЦАФ увеличить число перерывов на водопой по ходу игры с двух до четырех. На следующий день после этого на тренировке с тепловым ударом слег нападающий Нигерии Самюэль Калу.

Главный тренер марокканцев Эрве Ренар возмущался тем, что стартовавший в 16:30 по местному времени матч с Намибией вообще не прерывался на водопой.

«Почему игрокам не позволяли пить воду в обоих таймах? Как такое может быть? Я был очень удивлен. Организаторам надо подумать об игроках. Это не мы на скамейках, а игроки ответственны за создание праздника», — заявил Ренар.

Футболисты Алжира были менее заметны, чем их фанаты

Сборной Алжира пришлось пережить свою долю нервотрепки в плей-офф — победа над Кот-д’Ивуаром в четвертьфинале была добыта в послематчевой серии одиннадцатиметровых, а Нигерия в полуфинале была пройдена благодаря точному удару Мареза на пятой добавленной минуте. Но в историю войдет двухраундовая муторная возня Алжира с Сенегалом.

Обе команды выступали в группе C, поэтому встреча в финале стала для них второй. Оба раза игры проходили по одному и тому же сценарию: много борьбы, мало футбола. В обоих случаях Алжир победил благодаря одному забитому мячу, причем в решающей игре гол был забит в самом начале встречи и довольно курьезным образом, когда вратарь сенегальцев просто проводил мяч взглядом.

Зато жители Парижа были прекрасно осведомлены обо всех достижениях африканской сборной по ходу турнира. Обширная алжирская диаспора широко отмечала выход в каждую последующую стадию плей-офф. Перед финалом во французской столице грустно шутили, что не боятся любого исхода игры, поскольку ломать в центре города больше нечего. И действительно: итоговое празднование обошлось в скромные 198 задержанных алжирцев.

«Я бы хотел сказать этим молодым людям, которые, я надеюсь, все еще представляют этническое меньшинство: Франция вас приняла, накормила, обучила и приглядывала за вами. Но если вы предпочитаете Алжир Франции, то стоит туда уехать!» — горячился лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Первый раунд плей-офф подарил сразу несколько сенсаций

На групповой стадии обошлось без громких провалов. В плей-офф вышли все традиционные фавориты: Сенегал, Египет, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Гана, Алжир и Марокко. Да, сильнейшая в рейтинге ФИФА африканская сборная Сенегала оказалась ниже Алжира, а Тунис не одержал ни одной победы. Но все это не тянуло на сенсацию.

Перед раундом 1/8 финала все наслаждались историями местных «золушек». Уганда не выходила во второй раунд Кубка Африки с 1978 года, когда там играли всего восемь сборных. Мадагаскар вообще впервые принимал участие в турнире и сразу же прошел групповой этап (ранее такое удавалось Кабо-Верде в 2013-м), победив Нигерию и взяв 7 очков в трех матчах.

Первая стадия плей-офф принесла сразу несколько громких апсетов: Бенин выдержал все удары от европеизированной команды Марокко и разгромил ее в серии пенальти (4:1), затем Южная Африка выбила Египет, а затем и Мадагаскар прошел ДР Конго, став дебютантом-четвертьфиналистом. Подвиги маленьких команд завершились на стадии ¼ финала, но и этого было достаточно для поддержания интереса.

Африка привыкает к ВАР

ВАР дал — ВАР взял. На Кубке Африки технология видеопросмотров спорных эпизодов внедрялась только со стадии четвертьфинала. В Тунисе все убеждены, что лучше бы ее вообще не было. Их можно понять: в матче 1/8 финала судья отменил гол Ганы в ворота Туниса за игру рукой, хотя на повторе все могли видеть, что ее там и в помине не было. В итоге Тунис выиграл серию пенальти и прошел дальше. В концовке полуфинала Тунис — Сенегал арбитр сперва назначил пенальти в ворота вторых, а затем прибег к помощи ВАР и отменил решение. Дальше прошел Сенегал.

Тренер Туниса заменами сперва чуть не погубил сборную, а затем вытащил ее

Тунисская история на Кубке Африки не ограничивается взаимодействием с высокими технологиями. Главный тренер команды Ален Жиресс за считанные секунды до конца игры с Ганой в 1/8 финала заменил нападающего Таха Хенисси на защитника Рами Бедуи. Минуту спустя Бедуи неудачно сыграл во время розыгрыша штрафного и срезал мяч в собственные ворота. Под занавес дополнительного времени Жиресс сделал еще одну замену, на сей раз на позиции вратаря, выпустив специально под серию пенальти Фарука бен Мустафу. Мустафа отразил пенальти, и Тунис выиграл 5:4.

Садио Мане зря пожертвовал одиннадцатиметровыми

Один из лидеров сборной Сенегала Садио Мане провел очень неровный турнир. Главной проблемой стало исполнение одиннадцатиметровых. Мане промахнулся с точки во время матча с Кенией на групповой стадии, а затем в первой игре плей-офф против Уганды. В целом здесь не было ничего страшного, поскольку Мане продолжал забивать с игры, но форвард «Ливерпуля» уступил роль штатного пенальтиста Анри Севе. На 81-й минуте полуфинала Сенегал получил право на пенальти в игре с Тунисом, и Севе не забил.

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