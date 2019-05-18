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Чалов помог ЦСКА одолеть «Ахмат», Влашич получил травму. Видео

18 мая 16:10
Чалов помог ЦСКА одолеть «Ахмат», Влашич получил травму. Видео
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
29-й тур РПЛ завершился минимальной победой армейцев на домашнем поле.
  • ЦСКА не побеждал три матча кряду, но сегодня прервал пятиматчевую беспроигрышную серию «Ахмата»
  • Единственный гол забил Федор Чалов и вернул себе лидерство в таблице бомбардиров. Теперь у него 13 голов 
  • Во втором тайме, хромая и держась за колено, поле покинул Никола Влашич
  • За тур до финала сезона у армейцев 48 очков и 4-е место в таблице. В активе грозненской команды — 39 и 8-я строчка

Гол и лучшие моменты

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РПЛ. 29-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0

Голы: Чалов, 64 (с пенальти) (ВИДЕО). 

Состав ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин (Набабкин, 46'), Бекао, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Фернандес, Влашич (Нисимура, 62'), Чалов, Сигурдссон (Бистрович, 78')

Состав «Ахмата»: Городов, Плиев (Балай, 81'), Уциев, Семенов, Махаммади, Нижич, Иванов, Бериша (Роши, 73'), Исмаэл, Швец, Мбенге 

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