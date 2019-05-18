Чалов помог ЦСКА одолеть «Ахмат», Влашич получил травму. Видео
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
29-й тур РПЛ завершился минимальной победой армейцев на домашнем поле.
29-й тур РПЛ завершился минимальной победой армейцев на домашнем поле.
- ЦСКА не побеждал три матча кряду, но сегодня прервал пятиматчевую беспроигрышную серию «Ахмата»
- Единственный гол забил Федор Чалов и вернул себе лидерство в таблице бомбардиров. Теперь у него 13 голов
- Во втором тайме, хромая и держась за колено, поле покинул Никола Влашич
- За тур до финала сезона у армейцев 48 очков и 4-е место в таблице. В активе грозненской команды — 39 и 8-я строчка
Гол и лучшие моментыОткрыть видео
РПЛ. 29-й тур
ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0
Голы: Чалов, 64 (с пенальти) (ВИДЕО).
Состав ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин (Набабкин, 46'), Бекао, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Фернандес, Влашич (Нисимура, 62'), Чалов, Сигурдссон (Бистрович, 78')
Состав «Ахмата»: Городов, Плиев (Балай, 81'), Уциев, Семенов, Махаммади, Нижич, Иванов, Бериша (Роши, 73'), Исмаэл, Швец, Мбенге