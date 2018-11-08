«Бордо» — «Зенит». Онлайн и лучшие моменты
«Бордо» — «Зенит» / Фото: © ФК «Зенит»
Прямая трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. Бордо – Зенит
Факты о матче:
- «Зенит» — лидер группы С.
- У команды Семака 7 очков и первое место.
- А вот «Бордо» — аутсайдер. Ноль баллов и последняя строчка.
- Не стоит объяснять, кто в этом матче фаворит.
- Но вот французские СМИ удивляют.
- Коллеги из L’Equipe говорят, что «Бордо» выиграет у «Зенита» со счетом 2:0.
- Что ж, посмотрим.
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