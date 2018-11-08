«Бордо» — «Зенит». Онлайн и лучшие моменты

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
22:50 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Бордо" (Франция) - "Зенит" (Россия)
22:50
Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Бордо" (Франция) - "Зенит" (Россия)
00:55
Все на Матч!.
01:35
Обзор Лиги Европы. [12+]
02:05
Десятка!. [16+]
02:25
Жестокий спорт. [16+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 3-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:25
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
05:55
Спортивный календарь. [12+]
06:00
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Трансляция из Финляндии. Россия - Финляндия [0+]
08:30
Новости.
08:35
Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция.
09:30
Новости.
09:35
Все на Матч!.
10:05
Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.
11:45
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
12:15
Новости.
12:20
Все на Матч!.
13:00
Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
14:40
Новости.
14:45
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. [0+]
17:15
Новости.
17:20
Все на Матч!.
18:05
"ЦСКА - "Рома". Live. [12+]
18:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала)
21:25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция. "Химки" (Россия) - "Барселона" (Испания)
21:55
Новости.
22:00
Все на Матч!.
22:40
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Лилль" - "Страсбург"
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Лига Европы

«Бордо» — «Зенит». Онлайн и лучшие моменты

22:39
«Бордо» — «Зенит». Онлайн и лучшие моменты
«Бордо» — «Зенит» / Фото: © ФК «Зенит»
Прямая трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. Бордо – Зенит

Факты о матче:

  • «Зенит» — лидер группы С.
  • У команды Семака 7 очков и первое место.
  • А вот «Бордо» — аутсайдер. Ноль баллов и последняя строчка.
  • Не стоит объяснять, кто в этом матче фаворит.
  • Но вот французские СМИ удивляют.
  • Коллеги из L’Equipe говорят, что «Бордо» выиграет у «Зенита» со счетом 2:0.
  • Что ж, посмотрим.

Статистика и текстовая трансляция

Смотрите также

Вукашин Йованович: «Если «Зенит» станет чемпионом, то какая разница, что говорят критики?»

Журналист издания L'Equipe: «Бордо» выиграет у «Зенита» со счетом 2:0»

500 болельщиков поддержат «Зенит» в матче против «Бордо»

«Зенит» сыграет с «Бордо» в белой форме

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+