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Журналист издания L'Equipe: «Бордо» выиграет у «Зенита» со счетом 2:0»

13:57
Журналист издания L'Equipe: «Бордо» выиграет у «Зенита» со счетом 2:0»
Фото: © globallookpress.com
Свое мнение о сегодняшнем матче Лиги Европы с участием российского и французского клубов высказал Винсент Вига, работающий в парижском издании.

 — Что ждете от предстоящей игры?

— Думаю, для «Бордо» она важнее, чем для «Зенита». Для жирондинцев это последний шанс зацепиться за выход из группы. Они должны побеждать, у них просто нет выбора. Так что футболисты «Бордо» отлично мотивированы. Чтобы попасть в групповой этап, французская команда прошла три стадии квалификации, и сейчас не хочет, чтобы для нее все закончилось так рано. Кроме того, у «Бордо» неплохие шансы на успех в предстоящем матче еще и потому, что «Зенит» приехал без Дзюбы и Ивановича.

— Вы смотрели первый матч между соперниками в Санкт-Петербурге?

— Я был на арене «Санкт-Петербург»!

— И как?

— До этого никогда не бывал на этом стадионе и оказался сильно им впечатлен! Но, честно говоря, стадион произвел гораздо больший фурор, чем игра «Зенита». Мне показалось, что хозяева действовали не на сто процентов своих возможностей. Их игроки были недостаточно агрессивны. В то же время «Бордо» провел один из лучших матчей в сезоне. Наша команда хорошо выглядела и тактически, и физически, но допустила две ошибки и пропустила два гола.

— Для молодой команды «Бордо» действительно принципиально важно выйти в плей-офф Лиги Европы в этом году?

— В чемпионате Франции команда стартовала неудачно во многом из-за того, что игроки были сконцентрированы на квалификационных раундах ЛЕ, поэтому они горят желанием пройти дальше групповой стадии.

— Но в последнее время «Бордо» выправил свои дела во внутреннем первенстве и выбрался в середину таблицы.

— Да, но, уступив в первом же туре дома «Страсбуру» (0:2), игроки «Бордо» потеряли уверенность в своих силах и настрой. А это поражение случилось во многом из-за участия в квалификации Лиги Европы.

— Столь раннее начало сезона сказывается на физическом состоянии команды сейчас?

— В «Бордо» от матча к матчу не такая уж серьезная ротация. Рано или поздно команда должна устать, но не думаю, что это произойдет в игре с «Зенитом». А вот в конце сезона команде может оказаться очень тяжело в физическом плане.

— Возвращение в состав после травмы Камано – хорошая новость для болельщиков «Бордо»?

— В последней игре с «Лионом» он выглядел очень плохо. Я поставил ему за ту встречу тройку по десятибалльной шкале.

— Большинство российских болельщиков впервые приехали в Бордо. Что вы можете сказать о фанатах французского клуба?

— Вон, видите тот сектор за правыми воротами? Там располагаются фанаты «Бордо». Они по-хорошему сумасшедшие и поддерживают команду на протяжении всего матча! Остальные трибуны болеют далеко не так горячо.

— Какой турнир важнее для фанатов «Бордо» — чемпионат Франции или Лига Европы?

— У «Бордо» богатые европейские традиции, и его болельщики любят Лигу Европы.

— Ваш прогноз на предстоящий матч?

— 2:0 в пользу «Бордо».

Фото: globallookpress.com

Напомним, что прямую трансляцию матча 4-го тура Лиги Европы между "Бордо" и "Зенитом" смотрите на сайте matchtv.ru и телеканале "Матч ТВ". Начало - в 22:50!

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