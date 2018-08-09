«Зенит» сенсационно уступил в Минске. Как это было

Корреспондент «Матч ТВ» о том, как «Зенит» неожиданно уступил в Лиге Европы со счетом 0:4.

Матч года для Минска

Еще за сутки до матча местного «Динамо» с «Зенитом» в Минске говорили о том, что на игре бело-голубых в кои-то веки будет аншлаг. В связи с этим

пару слов стоит сказать о самом, по большому счету, легендарном стадионе «Динамо». После очередной реконструкции он открылся всего месяц назад. Фасад сохранили советский. Так что болельщики из Петербурга и Минска со стажем могли вволю ностальгировать по прежним временам. От них же внутри арены оставили чашу олимпийского огня еще с Игр-1980. Она должна пригодится на следующий год во время Европейских Игр. А вот остальная «начинка» здорово изменилось. Во-первых, появился «козырек» закрывающий все трибуны. А над ним новые мачты освещения, которые местные острословы за схожую форму уже окрестили «мухобойками».

А во-вторых, количество зрительских кресел сократилась с 34 000 до 22 000. И все они, по словам белорусских коллег, были распроданы практически моментально. Что в свою очередь несказанно порадовало руководство ФК «Динамо» (Минск). Хоть билеты и стоили от 5 до 20 белорусских рублей (от 150 до 600 российских) в кулуарах арены поговаривали о том, что выручки от игры с «Зенитом» хватит на то, чтобы спокойно платить зарплату сотрудникам стадиона чуть ли не полгода.

Так что «матчем года» для «Динамо» игра с сине-бело-голубыми стала и в этом смысле.

Впрочем, на предыгровом разогреве диджеи и дикторы совершенно искренне называли предстоящую игру «легендарным противостоянием» и «встречей чемпионов СССР» («Динамо» 1982 года, «Зенит» 1984 года – «Матч ТВ»).

Добавим, что из Петербурга только на гостевой сектор приехало 2 500 болельщиков. При этом местные власти разрешили им совершить фанатский проход по центру города до стадиона. Кроме того, по разным данным в Минск приехало еще порядка 5 000 гостей из города на Неве. Однако в итоге свободные места на «Динамо» все равно почему-то остались. Согласно официальным данным – 250 штук.

Ротация от Семака

Опять же за сутки до игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять – он не делит состав на первый и второй, а значит будет ротация. Чтобы в максимальном игровом тонусе находились по-возможности все.

Что ж, по сравнению с двумя первыми матчами чемпионата «старт» «Зенита» действительно изменился изрядно. Мало того, что Дзюба, Мак и Паредес даже не приехали в Минск. В запасе остались Лунев, Смольников, Нобоа…

С другой стороны, возможность сыграть первый официальный матч в сезоне получили Лодыгин, Анюков, а с первых минут – Краневиттер, Ригони, Дриусси. При этом последний занял позицию центрфорварда, слева от него в атаке расположился россиянин Шатов, а справа соотечественник Ригони. Добавим, что с капитанской повязкой «Зенит» на поле вывел 35-летний Анюков, несмотря на присутствие на поле Бранислава Ивановича.

Тупик для Лодыгина

Игра – первая для «Зенита» в этом сезоне в Лиге Европы – началась без раскачки. Что на трибунах, что на поле. Местные болельщики, конечно, попытались составить конкуренцию гостевому сектору. Но после традиционного для них «Динамо»! «Динамо»!» принялись созерцать футбол и слушать куда более мощный и разнообразный репертуар фанатов «Зенита».

А вот на поле все оказалось наоборот. Хозяева поля рванули с места в карьер, причем весьма агрессивно. Чем, похоже, удивили «Зенит». А серб Николич и вовсе поставил Лодыгина в тупик. Его удар со штрафного в ближний угол оказался для голкипера сине-бело-голубых не берущимся. Причем уже на 12-й минтуте матча. Так «Зенит» пропустил первый мяч при Сергее Семаке. Не особо поверив своим глазам, местная публика тем не менее тут же встрепенулась.

Завелся и «Зенит». После этого пошел тот футбол, который прогнозировали до матча: гости будут наседать, хозяева уповать на контратаки. Но и при таком раскладе минчане оказались удачливее. Гол настолько завел их и раскрепостил, что второй мяч в ворота Лодыгина был забит после паса пяткой и попыткой пробить в падении через себя.

Правда, в итоге Хващинскому несколько повезло – мяч после всего этого отскочил в штрафной прямо ему на ногу.

Однако, когда за пять минут до перерыва счет стал 3:0, приуныли уже болельщики «Зенита». Отметим, что этот гол, также как и два предыдущих, петербуржцы пропустили после розыгрыша стандартов. На сей раз, угловой привел к тому, что в штрафной сине-бело-голубых никто из гостей не помешал пробить головой хорвату Галовичу.

Кто знает чем закончился бы первый тайм, не возникни в игре сразу после этого незапланированная передышка. Дело в том, что сетка ворот Лодыгина не выдержала трех влетевших в нее мячей и «отклеилась» от перекладины. На починку ушло минут пять, которые Сергей Семак использовал для своеобразного тайм-аута. На перерыв же команды ушли под то же «Динамо»! «Динамо!».

Россияне вместо аргентинцев

А сразу после него Сергей Семак выпустил в нападение Ерохина и Заболотного и Ерохина вместо Ригони и Дриусси. То есть двух россиян вместо двух аргентинцев. Причем, для Ерохина этот выход на поле стал первым после чемпионата мира.

Сергей Гуренко в свою очередь выпустил Никиту Капленко – старшего брата игрока «Зенита» Кирилла. После этого счет стал совсем уж сенсационно-разгромным 4:0. Дубль ударом с лета оформил Николич.

После этого болельщики «Динамо» попытались запустить волну и, похоже, на ходу придумали новую кричалку «бело-синий – самый сильный».

Последние 15 минут матча «Зенит» потратил на то, чтобы забить хотя бы один гол, который в свою очередь в какой-то степени мог облегчить жизнь петербуржцам перед ответным домашним матчем через неделю.

Однако своими многочисленными под занавес встречи стандартами гости воспользовались не лучшим образом.

В итоге перед «Зенитом» так осталась неожиданная задача – отыграть на «Петровском» четыре мяча. Справится ли он с ней – узнаем через неделю.

Лига Европы. Квалификация. 3-й квалификационный раунд

«Динамо» (Минск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 4:0 (3:0)

Голы: Николич, 12, 67. Хващинский, 32. Галович, 40.

Фото: ФК «Зенит»