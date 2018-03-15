«Минус 1» - для Манчини не проблема?

Сегодня на арене «Санкт-Петербург» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» примет «Лейпциг», которому уступил в Германии – 1:2. Задача отыграть дома фору в один мяч для петербургского клуба не нова. «Матч ТВ» вспоминает, чем для сине-бело-голубых заканчивались предыдущие подобные случаи.

Подножка от Карпина

В начале века Питер еще не был избалован евробаталиями. А потому и участие «Зенита» в Кубке Интертото воспринималось на берегах Невы на ура. Тем более - финал. Вернее, его ответная игра. Ведь в Виго молодая команда Юрия Морозова проиграла с разницей всего в один мяч. И при этом смогла первой забить гремевшему на Пиренеях клубу Карпина и Мостового.

Стоит ли говорить, что дубль Геннадия Поповича и 2:0 в начале второго тайма петербургского матча свели «Петровский» с ума. Но тут слово взял Валерий Карпин, который ударом с линии штрафной за 7 минут до конца основного времени перевел, как казалось, дуэль в овертайм.

Но увидеть его «Петровскому» было не суждено. Когда Маккарти на второй добавленной минуте забил Березовскому отчасти курьезный гол, трибуны испытали состояние шока. Молча, в полной прострации люди покидали стадион, не забыв, правда, перед уходом поаплодировать своей команде. А вот Валерия Карпина, который забил и в первом матче, «Петровский», мягко говоря, с тех пор недолюбливает.

С другой стороны, турнир в целом и финал в частности считаются временем, когда начала восходить новая российская «звезда» - Андрей Аршавин.

Кубок Интертото-2000/01. Финал

Первый матч

«Сельта» - «Зенит» - 2:1 (1:1)

Голы: Карпин, 22. Хуанфран, 90+1 — Игонин,3.

Ответный матч

«Зенит» - «Сельта» - 2:2 (1:0)

Голы: Попович, 32, 63 - Карпин, 83. Маккарти, 90+2.

Кошмар с острова Данни

В этот евросезон «Зенит» вступал в ранге обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА. Поэтому когда в соперники по раунду плей-офф Лиги Европы петербуржцам достался скромный даже по португальским мерками «Насьональ» с острова Мадейра, мало кто сомневался, что сине-бело-голубые пройдут земляков недавно пришедшего в команду Данни. Даже несмотря на то, что руководил «Зенитом» уже не Дик Адвокат, а Анатолий Давыдов.

Не смутили Петербург и бесшабашные 4:3 в Фуншале. Однако на «Петровском» снова произошла маленькая трагедия. При 1:0, когда «Зенит», казалось, спокойно доведет дело до победы с нужным счетом, на выходе ошибся Чонтофальски, чем не преминули воспользоваться португальцы. Радовались они при этом так, словно выиграли евротурнир.

С тех пор «Насьональ» стал в российской истории «Зенита» таким же нарицательным понятием, каким в советской был финский «Куусюси».

Лига Европы-2009/10. Плей-офф

Первый матч

«Насьональ» - «Зенит» - 4:3 (2:1)

Голы: Луис Алберто, 30. Жуан Аурелью, 37. Родриго Силва, 53. Рубен Микаэл, 73 — Семшов, 43, 55. Фатих Текке 90+3.

Ответный матч

«Насьональ» - «Зенит» - 1:1 (0:1)

Голы: Рубен Микаэл, 89 - Фатих Текке, 34.

Как Широков заставил о морозе забыть

Шел второй год работы в «Зените» Лучано Спаллетти. Итальянец уже успел сделать сине-бело-голубых чемпионами России и пройтись катком по всем соперникам на групповом этапе Лиги Европы: 6 побед в 6 матчах. Однако в первой же весенней встрече петербуржцы неожиданно оступились в Берне. Более того, на «Петровском» «Зенит» пропустил быстрый гол. Три спасительных мяча 24 февраля при «-9» и всего 15 000 зрителях выглядели чем-то маловероятным. Но оказавшись прижатыми к стенке, хозяева завелись по-настоящему. Когда же Широков вколотил в ворота «Янг Бойз» третий гол, про мороз забыли все. Правда, в следующем раунде «Зенит» был выбит из турнира «Твенте».

Лига Европы-2010/11. 1/16 финала

Первый матч

«Янг Бойз» - «Зенит» - 2:1 (0:1)

Голы: Лулич, 46. Маюка, 90+4 — Ломбертс, 19.

Ответный матч

«Зенит» - «Янг Бойз» - 3:1 (1:1)

Голы: Лазович, 41. Семак, 52. Широков, 76 - Джемаль, 21.

Кипрское недоразумение

Чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов Андре Виллаш-Боашу и его подопечным надо было пройти два квалификационных раунда. В первом соперник достался далеко не самый сложный. Достаточно сказать, что АЕЛ не смог принять гостей из России на собственном стадионе - тот не соответствовал минимальным требованиям УЕФА. Но в дело вмешалась кипрская жара. 30 июля на острове Афродиты даже дышать было непросто, не то что бегать. Чем и воспользовалась местная команда.

Другое дело, что дома «Зенит» довольно долго не мог хотя бы сравнять счет по сумме двух матчей. Однако во втором тайме все в конечном счете встало на свои места.

Лига чемпионов-2014/15. 3-й квалификационный раунд

Первый матч

АЕЛ - «Зенит» - 1:0 (0:0)

Гол: Гикевич, 64.

Ответный матч

«Зенит» - АЕЛ — 3:0 (0:0)

Голы: Рондон, 55. Данни,88. Кержаков, 90+1 (с пенальти).

Снова не дотрепели

После АЕЛ «Зенит» прошел «Стандард», потом занял в лигочемпионской группе третье место, а по весне дошел в Лиге Европы до четвертьфинала. Где его и ждала старая знакомая - «Севилья».

Ответный матч в Петербурге после минимального поражения в Испании превратился в сумасшедшие качели, скорее напоминавшие американские горки. Ведь довольно быстро счет по сумме двух матчей стал 3:1 в пользу «Севильи». Однако «Зенит» едва не повторил сценарий противостояния с «Янг Бойз». Тем более голы Рондона и Халка вселили в сине-бело-голубых такой кураж, что гости вполне могли пропустить еще. Но пропустил «Зенит», проспавший контратаку испанцев.

Лига Европы-2014/15. 1/4 финала

Первый матч

«Севилья» - «Зенит» - 2:1 (0:1)

Голы: Бакка, 73. Д.Суарес, 88 - Рязанцев, 29.

Ответный матч

«Зенит» - «Севилья» - 2:2 (0:1)

Голы: Рондон, 48. Халк, 72 — Бакка, 6 (с пенальти). Гамейро, 85.

В шаге от рекорда

Для «Зенита», пожалуй, это был самый реальный шанс впервые в истории клуба выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Тем более ему предшествовали рекордные пять побед на групповом этапе самого престижного еврокубка.

Конечно, обидно было пропустить в Лиссабоне уже в добавленное время, но оставались 90 минут в Петербурге. С Витселем и Гараем в составе, которые прекрасно знали, что такое «Бенфика» и с чем ее едят (оба в свое время выступали за этот клуб. - «Матч ТВ»).

И «Зенит» вновь подарил «Петровскому» надежду в виде гола Халка. А затем в очередной раз похоронил ее за пять минут до финального свистка.

Лига чемпионов-2015/16. 1/8 финала

Первый матч

«Бенфика» - «Зенит» - 1:0 (0:0)

Гол: Жонас, 90+1.

Ответный матч

«Зенит» - «Бенфика» - 1:2 (0:0)

Голы: Халк, 69 - Гайтан, 85. Талиска 90+6.

Спаситель Кокорин

Два последних случая, когда в ответном домашнем матче надо было отыгрывать фору в один мяч, пришлись на нынешний сезон. Причем в раунде плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» дело на арене «Санкт-Петербург», напомним, дошло до дополнительного времени. И еще неизвестно, чем бы все закончилось, не оформи дубль Кокорин.

Свой домашний гол он забил и в противостоянии с «Селтиком», когда пару недель назад «Зенит» при поддержке более 40 000 зрителей отыгрался после 0:1 на «Селтик Парке».

Сделает ли команда при Роберто Манчини своеобразный хет-трик - узнаем уже завтра.

Лига Европы-2017/18. Плей-офф

Первый матч

«Утрехт» - «Зенит» - 1:0 (0:0)

Гол: Лабьяд, 76.

Ответный матч

«Зенит» - «Утрехт» - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кокорин, 9, 105.

Лига Европы-2017/18. 1/16 финала

Первый матч

«Селтик» - «Зенит» - 1:0 (0:0)

Гол: Макгрегор, 78.

Ответный матч

«Зенит» - «Селтик» - 3:0 (2:0)

Голы: Иванович, 7. Кузяев, 27. Кокорин, 61.

Фото: Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Вадим Жернов