«Так и сказал игрокам: «Вы многого добились, раз на трибунах 20 тысяч в мороз». «Локомотив» едет дальше в Лиге Европы

Репортаж «Матч ТВ» из Черкизова, где «Локомотив» переиграл «Ниццу» (1:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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Москва, зима, холода. Поднимается давление. С нагрузками не справляется мозг. Подвисает головная система. Чувствуется вялость в теле, сухость во рту, ватность в ногах… Короче, налицо признаки превращения в гипертоника-зомби. Случай массового отравления столичным климатом – приезд «Ниццы» в Россию.

Гости с Лазурного берега на предматчевой пресс-конференции выглядели пустыми и притихшими. И даже пришибленными.

– Что думаете о холодной погоде? – спросили журналисты у Алассана Плеа.

– Да, здесь не такая погода, как в Ницце, – метко подметил футболист. – Но, надеюсь, холод нас не убьет. Надо бегать. Когда бегаешь – согреваешься…

– Как планируете утепляться?

– Нам надо разогреться и больше бегать, – бил в ту же точку Плеа, – а тренер и его помощники подскажут, что делать.

У тренера Люсьена Фавра уточнили, что делать «Ницце» в обороне без дисквалифицированного Расина Коли.

– Как будем играть, пока не имею четкого представления, – произнес швейцарец.

И позже, будто оправдываясь, добавил: «У нас было очень мало времени, чтобы принять решение. Провели только одну тренировку после игры чемпионата».

Фото с тренировки «Ницца» накануне запостила в соцсети. Возможно, чтобы запутать «Локомотив». Или эсэмэмщик тупо запутался в аккаунте. Или Фавр после домашнего матча забил на Лигу Европы и готовил ребят к чемпионату Франции. Кто знает. Но выглядело это слишком хитро. В особенности для команды, ловившей всем составом на Красной площади Путина.

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По этой причине обретали дополнительный смысл слова Семина перед матчем: «Надо опасаться самих себя». На фоне «отмороженных» и непредсказуемых гостей «Локо» требовалось выглядеть командой стабильной (в плане результата) и надежной (в плане опеки Балотелли). Оба пункта железнодорожники выполнили.

С ударами итальянца повезло – их приняли на себя штанги. Главное, что получилось у хозяев: забить и не пропустить. И не подцепить от «орлят» коварный вирус «лузерской простуды». У «Ниццы» – четыре поражения в пяти последних матчах, а это заразно. Напасти от москвичей отогнал Игорь Денисов. Капитан, лидер, легенда.

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– Я игрокам так и сказал: Вы многого добились, посмотрите, на вас приходит по 20 тысяч болельщиков на игру - в такой мороз! – раскрыл секреты мотивации Семин.

Илья Геркус назвал посещаемость «РЖД-Арены» уникальной и отметил, что болельщики команде очень помогли. Короче, в Черкизове выдался идеальный вечер. Главное, чтобы никто не переохладился.

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Только один минус. После «Металлики» в перерыве заиграл Despacito. Появилось странное чувство. Будто незнакомец лезет в нос. Не себе, заметьте.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Локомотив» (Москва) – «Ницца» (Ницца) – 1:0 (1:0)

Гол: Денисов, 30 (ВИДЕО).

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