Что там у соседей? 5 ужасов украинского футбола

Чемпионат, который когда-то мог соперничать с российским, погибает.

Пустые стадионы

В сезоне-2017/18 средняя посещаемость чемпионата Украины достигла низшей отметки в истории – 4170 человек. По сравнению с сезоном -2012/13, когда этот показатель равнялся 12 602 зрителей, посещаемость упала в три раза.

Падение посещаемости чемпионата Украины. Сезон-2010/11: 9 345. Сезон-2011/12: 11 185. Сезон-2012/13: 12 520. Сезон-2013/14: 11 105. Сезон-2014/15: 6 117. Сезон-2015/16: 5 018. Сезон-2016/17: 4 260.

В украинской Премьер-лиге есть команды, которые не могут собрать и трех тысяч на домашних матчах. Даже на киевское «Динамо» ходят в среднем только 8975 человек. Причины такого малого интереса к футболу понятны, но легче от этого местным клубам не становится.

Дряхлеющие лидеры

За последние два сезона лучшие клубы Украины – «Динамо» и «Шахтер» – на двоих потратили на трансферах только 8,4 млн евро. Понятно, что стать сильнее в таких условиях практически невозможно.

За тот же период Киев, например, продал игроков на 61,6 млн евро. Это сказалось в еврокубках, где «Динамо» провалилось в Лиге чемпионов два сезона подряд – сначала заняло четвертое место в группе с «Бешикташем», «Бенфикой» и «Наполи», а на следующий год не смогло пройти «Янг Бойз» в квалификации.

«Шахтер» держит уровень только потому, что продолжает сохранять лидеров. Из клуба уходят либо в аренду, либо свободными агентами – продаж ключевых футболистов нет. Но и покупок практически тоже – два трансфера стоимостью 2 млн (Додо) и 0,4 млн евро (Густаво Бланко) серьезным усилением не назовешь. Долго на прежнем фундаменте команда вряд ли протянет.

12 команд в лиге, и никого позади «Шахтера» и «Динамо»

Но даже в такой ситуации, когда в плане трансферов почти все равны, конкуренции в чемпионате Украины нет. Ни одна команда не готова прямо сейчас в хороший для «Динамо» и «Шахтера» день помешать им.

Раньше был харьковский «Металлист», но после скандалов с договорняками он оседает во Второй Лиге. Был «Днепр». Но и он теперь играет во Второй лиге. Точнее, готовится умереть. В сезоне-2016/17 клуб по спортивному принципу вылетел в Первую лигу, но из-за многочисленных долгов был отправлен дивизионом ниже. И, похоже, единственный смысл его существования – героически обанкротится.

Потому что в этой же Второй лиге играет еще и «Днепр-1», основанный в марте 2017 года. Видимо, он и будет возвращаться в УПЛ (Украинскую Премьер-лигу).

По многим признакам этот клуб связан с владельцем «Днепра» Игорем Коломойским. Во-первых, не только дебютный матч, но и все игры чемпионата новый клуб провел именно на стадионе «Днепр – Арена», который по-прежнему принадлежит структурам олигарха. Хотя изначально основным заявлялся другой стадион – «Метеор».

Во-вторых, тренер, с которым «Днепр» вылетел из УПЛ, Дмитрий Михайленко и большая часть его штаба летом неожиданно перебрались в «Днепр-1».

В-третьих, футбольная школа «Днепра» перешла в структуру «Днепр-1».

В общем, все очевидно. У «Днепра» многомиллионные долги и полное отсутствие перспектив от них избавиться в ближайшее время, а чистенький «Днепр-1» уверенно лидирует во Второй лиге, наверняка надеясь за два года проскочить в УПЛ. Знакомая схема, которая не раз применялась и в России.

Но возникает вопрос: зачем сохранять прежний «Днепр»? В СМИ есть разные версии. Вот самые адекватные: в «Днепр» должны были прийти деньги за трансфер Коноплянки из «Севильи» в «Шальке», как клубу, воспитавшему игрока. Это порядка 4 млн евро. Если бы юридически днепропетровский клуб пропал с футбольной карты, то и деньги не надо было никому выплачивать.

И вторая причина: если бы «Днепр» стал банкротом сразу, то ФИФА или другая организация могли признать «Днепр-1» правопреемником обанкротившегося клуба. Подобный фокус, например, проделала ФИБА с баскетбольным «Кривбассом», который тоже менял название, но все равно вынужден был платить по счетам.

Если же «Днепр» существует, то «Днепр-1» вроде как вне подозрений.

Небезопасно, даже если ты футболист сборной

Просто сводки новостей:

2 ноября. Дом игрока киевского «Динамо» Олега Гусева ограбили.

3 декабря. В центре Киева была угнана машины жены полузащитника «Шахтера» Дарио Срны.

4 декабря. Двое неизвестных расстреляли машину полузащитника сборной Украины и киевского «Динамо» Дениса Гармаша. Было выпущено 14 пуль, однако никто не пострадал. Клуб предоставил игроку и его семье охрану. Сообщалось, что инцидент произошел из-за долгов футболиста после игры на тотализаторе. Но Гармаш это опроверг.

Раскол в Киеве

Несколько дней назад экс-полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук жестко выступил по поводу ситуации в украинском футболе.

«Все понимают, что результата-то уже лет десять-пятнадцать как нет. И не футболисты тут виноваты, и не тренеры, а система. Система, уничтожающая все шансы будущего украинского футбола. И если в Киеве такое, то, что говорить про задворки.

В чемпионате Киева играют футболисты, заявленные за область, – нет проблем. Полей за двадцать лет киевская федерация не приобрела ни одного – ну и что? Арбитр за игру копейки получает? Пусть учится зарабатывать.

Офис выделили федерации – а давайте его продадим, и проплатим на десять лет аренду офиса, принадлежащего, по счастливой случайности, главе федерации! Компьютеры в аренду возьмем. За две тысячи гривен в месяц. И так во всем. Не мы виноваты – страна такая.

Но я хочу сломать эту систему», – написал на странице в социальной сети Владислав Ващук.

В другом посте Ващук написал, что за 10 лет Федерация футбола Киева (ФФК) с различных взносов получила 1 млн долларов, но никаких результатов вложений этих средств не видно.

Добавим, что в начале декабря Ващук пытался вмешаться в выборы президент ФФК. Но победил действующий президент – Игорь Кочетов. В итоге Ващук вместе с Сергеем Харченко 20 декабря создали альтернативную федерацию футбола – «Киевскую городскую федерацию футбола» (КМФФ).

Фото: Андрей Кривчун; dynamo.kiev.ua; footboom.com

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