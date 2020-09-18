Новый тренер «Хоффенхайма» — адепт Пепа, болельщик «Баварии», протеже Рангника и племянник Ули Хенесса

Себастьян Хенесс сделает бундеслигу еще интереснее.

Себастьян Хенесс сделает бундеслигу еще интереснее.

Его отец Дитер провел в «Баварии» восемь сезонов и забил больше ста мячей

Его дядя Ули почти сорок лет занимал в «Баварии» управленческие посты

Сам Себастьян дебютировал как тренер на взрослом уровне всего год назад, но сразу добился уникального результата

Себастьян Хенесс родился в Мюнхене и называет это своим преимуществом перед отцом и дядей: в отличие от них он коренной баварец. Себастьян покинул с семьей Мюнхен в девять лет, а до этого почти не пропускал игр «Баварии» на Олимпийском стадионе и даже четверть века спустя величал ее командой своего сердца.

Хенесс-младший наигрался к двадцати восьми годам. Большую часть времени он посвятил клубам, которыми управлял его отец. Вторую половину девяностых Себастьян провел в «Штутгарте» и под руководством тренера Ханси Кляйча выиграл юношеский чемпионат Германии, сотрудничая в поле с Андреасом Хинкелем и Кевином Кураньи. Последний как раз и заменил Хенесса в середине второго тайма финала против дортмундской «Боруссии». «Штутгарт» выиграл тот матч со счетом 3:1.

«Когда Дитер Хенесс переехал в Берлин, я сражался за то, чтобы Себастьян не последовал за ним и остался с нами, но не нашел понимания у его мамы, и он ушел в «Герту», — сказал в интервью Stuttgarter Zeitung Фридер Шроф, возглавлявший юниорский департамент «Штутгарта». — Себастьян был талантливым футболистом. В технике и скорости немного уступал дяде, но превосходил папу. Увы, проблемы с приводящей мышцей отбросили его назад».

Во второй команде «Герты» партнерами Себастьяна были, например, Кевин-Принс и Жером Боатенги, а также Патрик Эберт, Сеяд Салихович, Кристофер Самба и Малик Фатхи. В двадцать четыре года атакующий хавбек Хенесс вырвался из-под отцовской опеки и приник к «Хоффенхайму», рвавшемуся во вторую бундеслигу. После трансфера Себастьян получил травму и пропустил почти всю предсезонку.

Ральф Рангник все же выпустил его несколько раз на старте сезона, но Себастьян не впечатлил и опустился во вторую команду. Позже Хенесс признался, что жутко переживал из-за неиспользованного шанса, но в то же время отметил, что те страдания помогли ему — он оставил иллюзии об успешной карьере игрока и стал готовиться к тренерской работе. Но для начала — снова очутился в дубле «Герты». «После возвращения в Берлин я выходил на поле в роли капитана, а это новый уровень ответственности, — рассказал Хенесс в интервью goal.com. — Я стал больше смотреть на игру как тренер». Забив пятнадцать мячей за три сезона после приезда из «Хоффенхайма», Себастьян бросил играть и окунулся в тренерскую профессию. В академии Вайсвайлера он учился в одной группе с нашим Германом Андреевым.

В 2011-м Хеннес начал тренировать «Герту» U19 из берлинского района Целендорф, а перед этим активно учился у более опытных коллег — в частности, по неделе стажировался у Томаса Тухеля и Хуба Стевенса. В голландце впечатлило, насколько доверительные отношения тот выстраивает с игроками. Тухель же покорил глубиной тактической аналитики: «Еще десять лет назад я почувствовал, что это тренер с новой философией, — вспоминал Себастьян. — В разговоре с Томасом выяснилось, что наши мысли насчет футбола во многом схожи».

После появления в Германии Гвардиолы Хенесс добился встречи и с ним. «Его одержимость футбольными деталями заразительна, — признался Хенесс в интервью Münchner Merkur. — Во время 45-минутного разговора он внезапно вскакивал и записывал что-то на доске. Я очень многое вынес из той беседы. Не скрою: хочу, чтобы мои команды играли в футбол Пепа».

В тридцать два года Себастьян влился в юношеский сектор «РБ Лейпциг» — благодаря возглавлявшему клуб Рангнику. Несмотря на провал в «Хоффенхайме», Хенесс поддерживал отношения с Ральфом, а тот не забывал неудачливого атакующего хавбека. «Работа с молодежью всегда была очень важна для Рангника, — говорил Себастьян журналисту Деннису Мельцеру, — и в поиске подходящих тренеров для юных игроков «Лейпцига» он отправил помощников понаблюдать, как я работаю с «Гертой» (Целендорф). После этого он позвал меня в РБ, где я начинал скаутом. Ральф — дотошный, страстный и очень трудолюбивый специалист».

«Каждый эпизод моей карьеры формировал мой тренерский стиль, но особенно много я почерпнул у Рангника, — признался Хенесс в свежем интервью Керстену Эйхорну. — В первую очередь я предельно общителен с игроками. Они должны на сто процентов понимать меня, а я — их. Как в футбольном смысле, так и в общечеловеческом».

В своем третьем лейпцигском сезоне Себастьян поднял команду U17 на второе место в зоне «Север/Северо-восток» и пошел на повышение. Принял «Баварию» U19, сменив Хольгера Зейтца, поднятого во вторую команду. При этом Ули Хенесс был против прихода племянника в его клуб, но глава молодежного департамента «Баварии» Херманн Герланд убедил: Себастьян — это то, что надо. «Лейпциг» славится очень синхронизированной и интенсивной игрой. «Бавария» же делает ставку на футболистов, которые хорошо подготовлены технически и обладают высоким игровым интеллектом. Я бы хотел объединить эти направления». «Бавария» U19 ярко выступила в юношеской Лиге чемпионов, но важнее, что Себастьян подготовил для главной команды голландского форварда Джошуа Зиркзее, который начал забивать сразу после дебюта в бундеслиге.

И все же болельщики «Баварии» недолюбливали молодого тренера — даже посвящали критические баннеры. Себастьяна считали ставленником Ули Хенесса, а особенно фанатам не понравилось то, что прошлым летом его назначили вместо Зейтца в «Баварию» U23. Недовольство усилилось после вялого старта баварцев в третьей лиге. На зимний перерыв команда Хенесса-младшего ушла пятнадцатой. Но на январских сборах Себастьян наконец добился от своих игроков надежности в защите, и во втором круге дубль «Баварии» преобразился — одержал тринадцать побед и финишировал первым.

У Себастьяна было лишь три футболиста старше двадцати лет, но это не помешало обогнать более опытные команды вроде «Ингольштадта» с «Дуйсбургом», рвавшихся во вторую бундеслигу. Дубль «Баварии» не получил повышения (таков регламент), но все равно вошел в историю — никогда еще резервная команда не выигрывала третью лигу. Логично, что такое достижение не прошло мимо клубов, искавших новых тренеров.

В июне «Хоффенхайм» неожиданно расстался с преемником Нагельсманна Альфредом Схройдером (тот через два с половиной месяца вошел в барселонский штаб Кумана) и договорился с Себастьяном Хенессом о трехлетнем контракте. Спортивный директор «Хоффенхайма» Александр Розен признался, что его впечатлили успехи Басти, как он называет Хенесса-младшего, в молодежке «Баварии» — точнее, то, насколько мощную команду он собрал из молодых игроков и как поработал над прогрессом каждого футболиста. «Кроме того, его атакующий стиль не только привлекателен, но и успешен», — добавил Розен.

Правда, у атакующего стиля Хенесса есть и обратная сторона. Резервисты «Баварии» хоть и заиграли во втором круге надежнее, все равно напропускали многовато — 60 мячей, как и вылетевший из третьей лиги «Кемницер». Поэтому тактический аналитик сайта Spielverlagerung.de Константин Экнер не ждет, что «Хоффенхайм» Хенесса будет так же ориентирован на атаку, как дубль «Баварии»: «Скорее будет стиль РБ «Лейпцига»: интенсивная работа с мячом и много контратак». Одно ясно уже сейчас: с этим «Хоффенхаймом» не соскучишься.

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Чемпионат Германии стартует сегодня матчем «Бавария» — «Шальке» (трансляция на «Матч ТВ» и matchrv.ru начнется в 21:25 по Москве). «Хоффенхайм» играет завтра против «Кельна». Тоже покажем в прямом эфире, начиная с 16:20.

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