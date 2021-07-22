«За Манчини говорят дела: он выиграл Евро — попробуйте повторить!» Эксклюзив с русским тренером, работавшим с Берарди и Локателли

Геннадий Беленький 20 лет трудится в Италии.

Геннадий Беленький 20 лет трудится в Италии.

У Беленького невероятный опыт работы в футболе. Он пришел в «Спартак» массажистом еще в 1977 году при Константине Бескове и трудился после этого в клубе 16 лет

массажистом еще в 1977 году при Константине Бескове и трудился после этого в клубе 16 лет Следующее появление Беленького в «Спартаке» состоялось в 2011 году при Валерии Карпине уже в качестве тренера по реабилитации

В последние годы специалист работал в «Сассуоло» , в том числе с чемпионами Европы Доменико Берарди и Мануэлем Локателли

, в том числе с чемпионами Европы Доменико Берарди и Мануэлем Локателли «Матч ТВ» поговорил с 67-летним тренером об итальянском периоде его работы, триумфе «Скуадры адзурры» на Евро-2020 и роли Роберто Манчини в этом успехе

— В июне я обратился к руководству «Сассуоло» с просьбой не привлекать меня к работе какой-то период. Сейчас я посвящаю время только своему здоровью. Это самое важное. У нас была договоренность с клубом о том, что если здоровье позволит, я продолжу работу в «Сассуоло», если нет, то заканчиваю. Сегодня я в творческом отпуске, дальше будет видно.

— Сколько вы уже в Италии?

— С 1993-го по 2005-й я трудился в «Реджане» из города Реджо-нель-Эмилии. Когда начались серьезные проблемы с финансами, клуб фактически прекратил свое существование. Теперь он снова выступает в одном из низших дивизионов.

С 2006-го до недавнего времени работал в «Сассуоло» с перерывом на «Спартак», куда я возвращался на 4,5 года, но в целом в «Сассуоло» я больше 10 лет. А всего уже более 20 лет связан с Италией.

— С какими чувствами смотрели победный для итальянцев Евро-2020?

— Я болел за сборную России. Очень жаль, что в очередной раз у нас не сложилось. Конечно, есть много проблем, они давние и их надо решать. Если наше руководство пойдет на жесткие меры, переосмыслит развитие футбола внутри страны, то результаты придут. Нужно принять правильные решения и действовать так, чтобы от этого российскому футболу была польза.

— Какие проблемы? Лимит?

— Вся цепочка. Я не буду вдаваться в частности. Это и профессиональный уровень, и детский, и любительский. Инфраструктура, весь наш футбол. ЧМ-2018 в России помог, но следовало продолжать развиваться в том же темпе. Надо было подкреплять домашний чемпионат правильным развитием, однако вышло так, как вышло.

— Какой тренер нужен сборной России?

— В первую очередь требуется специалист, способный побеждать. А иностранец он или россиянин, мне все равно. В данном случае волнует только результат. Очень жаль, что так выступили. У простого болельщика всегда теплится надежда на успех. Думали, что сборная пройдет Данию и двинется дальше.

— Ожидали, что итальянцы выиграют Евро?

— Да. Потому что в сегодняшней сборной Италии подобралось мощное поколение. Появилась плеяда молодых футболистов, которые внесли энтузиазм после неудач — прежде всего имею в виду провал в отборе на ЧМ-2018.

— Сейчас сборная — это сплав опыта (его олицетворяют Кьеллини и Бонуччи) с молодой кровью в лице Доннарумы, Кьезы, Локателли и других. Все вместе это и дало результат.

— Ваше мнение о Роберто Манчини, который в России с «Зенитом» ничего не показал и был раскритикован Дзюбой?

— А что тут говорить? За него говорят его дела. Вот он выиграл чемпионат Европы, попробуйте повторить. Я всегда за результат и факты.

— Верили ли сами итальянцы в триумф сборной на Евро?

— У итальянцев всегда есть вера в своих. Но, безусловно, с испанцами в полуфинале повезло. По игре соперник больше заслуживал победу, но в этом и весь футбол. У Италии были трудности, не все было гладко.

— В составе «Скуадры адзурры» сразу три игрока из «Сассуоло»: через ваши руки проходили Берарди, Локателли и Распадори. Что можете про них сказать?

— Мне очень приятно, что в сборную привлекались эти парни. Приятно, что приложил руку к этому успеху (смеется).

Берарди в сборной не новичок, это достаточно известный футболист в Италии. Его звали то в «Ювентус», то в «Милан», но он все время предпочитал оставаться с нами. Он хочет играть в «Сассуоло», ему комфортно здесь, его очень любят болельщики. Парень он горячий, южный, на моих глазах вырос и стал классным футболистом, заслужившим эту победу и славу, он крут.

— Локателли пришел к нам из «Милана», где на него не особо рассчитывали. Сразу было видно по тренировкам и показателям, что технически это очень одаренный и сильный игрок. Он хорошо подготовлен, настоящий умница. Для меня неудивительно, что он играет в сборной, если бы ему доверяли больше, то он бы тоже был среди лучших. Уже понятно, что Локателли точно уйдет из «Сассуоло», на него очень серьезно претендует «Ювентус». То же самое могу сказать про Сенси и Распадори, это будущее сборной Италии.

— Есть история, которая характеризует этих футболистов?

— Могу рассказать про Берарди. Я с ним познакомился в 2015 году. Все знают, что в Италии против нападающих играют жестко. Им частенько достается, и Берарди по молодости часто отвечал на провокации соперников. Судьи об этом знали, и как только он проявлял несдержанность в ответ на провокацию, то сразу от арбитров получал желтую или красную карточку. Но с годами Берарди здорово повзрослел и заматерел. Теперь, когда его бьют и провоцируют, он не падает и не отвечает. Раньше он часто ставил команду в трудное положение, потому что удалялся и получал дисквалификацию. Сейчас же это другой человек. В общем, Доменико — это что-то с чем-то. Когда он в ударе, его не остановить. Очень качественный футболист.

— Можно ли сравнить Сассуоло с каким-то из российских городов?

— Если мне память не изменяет, то в Сассуоло проживает меньше 50 тысяч человек. В этом смысле можно сравнить его с Химками или чем-то поменьше. Футбольный клуб принадлежит MAPEI, известной фирме по производству строительных материалов, которую знают по всему миру, в том числе и на российском рынке.

— MAPEI — компания с огромным оборотом, без нее город не смог бы содержать команду Серии А. Здесь я прошел путь от самых низов, прошедший сезон был девятым для «Сассуоло» в элитном дивизионе. При этом клуб продолжает прогрессировать, в последнее время мы начали уже выступать в еврокубках.

Тут построены хороший современный центр футбола и академия. Все, что нужно для развития любимой игры. Можно приехать и посмотреть своими глазами, как надо закладывать футбольную программу в таких небольших регионах. И брать пример.

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