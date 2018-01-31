Грустный дебют Мхитаряна. Организаторы – Монреаль и Чех

«Арсенал» в гостях проиграл «Суонси» (1:3). Армянский хавбек отметился ударом из офсайда. Венгер рассказал о «необычных массовых ошибках» и трансфере Обамеянга.

***

Мхитарян выходит на замену в середине второго тайма. Счет 1:1. Мгновение спустя Монреаль упускает мяч за лицевую линию. Аут – нелогичное разрешение ситуации. Венгер от таких дел сатанеет. Ругается крепко. Наводит на испанца словесную порчу. После всего услышанного жизнь мужчины (вот этого, слева) никогда уже не станет прежней.

Вскоре могучий треугольник (Монреаль – Мустафи – Чех) организует привоз в собственные ворота. Красота!

На этом игра для «Арсенала» закончится. Мхитарян так и не поймет, зачем вышел на поле. Оборона хозяев уже не прогнется. Навесы в штрафную минуют прическу Жиру, а Клукас вскоре забьет третий. «Суонси» не для того опускался на дно, чтобы упускать победу, плывущую прямо в лебединую пасть.

Был момент у армянского полузащитника. Как выяснилось позже – одно название.

***

После игры Венгер назвал защиту «Арсенала» очень слабой: «Мы выглядели плохо в оборонительном плане, совершали серьезные ошибки. О втором и третьем мячах говорить не хочу».

Второй гол мы уже видели. Посмотрим третий.

Чуть позже тренер все-таки заговорил. И обвинил команду в совершении «необычных массовых ошибок». Вероятно, уже забыв о неразберихе в позапрошлом туре.

«Серьезно разозлился на Монреаля в моменте с аутом. Можно было просто выбить мяч вперед. Зачем давать сопернику преимущество? Ведь при вбрасывании играешь 9 на 10».

«Подобным ошибкам не всегда находится рациональное объяснение. Иногда за этим кроется полное отсутствие концентрации, которое мы продемонстрировали сегодня».

Чех пообещал проработать скиллы.

«Ошибки являются частью игры. Всегда ожидаю от себя максимума, и недоволен тем, что я сделал. Возьмусь за работу завтра!». – Написал голкипер в соцсети.

Монреаль в свою очередь промолчал.

***

После матча Венгеру задали вопрос о возможном трансфере Обамеянга.

– Станет ясно в среду, – ответил тренер.

Будет интересно посмотреть на габонца в Лондоне. Этого парень точно знает, на чем надо концентрироваться.

Фото: Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

Смотрите также

7 историй об Алексисе Санчесе, которых вы не знали

Мхитарян против Санчеса: Тимур Журавель разузнал, как это будет

«Муса будет играть и забивать, как до отъезда». Тимур Журавель – о возвращении нигерийца в ЦСКА