Грустный дебют Мхитаряна. Организаторы – Монреаль и Чех

Грустный дебют Мхитаряна. Организаторы – Монреаль и Чех

Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
09:19

 «Арсенал» в гостях проиграл «Суонси» (1:3). Армянский хавбек отметился ударом из офсайда. Венгер рассказал о «необычных массовых ошибках» и трансфере Обамеянга.

***

Мхитарян выходит на замену в середине второго тайма. Счет 1:1. Мгновение спустя Монреаль упускает мяч за лицевую линию. Аут – нелогичное разрешение ситуации. Венгер от таких дел сатанеет. Ругается крепко. Наводит на испанца словесную порчу. После всего услышанного жизнь мужчины (вот этого, слева) никогда уже не станет прежней. 

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/958465921902923776

 

Вскоре могучий треугольник (Монреаль – Мустафи – Чех) организует привоз в собственные ворота. Красота!

Открыть видео

На этом игра для «Арсенала» закончится. Мхитарян так и не поймет, зачем вышел на поле. Оборона хозяев уже не прогнется. Навесы в штрафную минуют прическу Жиру, а Клукас вскоре забьет третий. «Суонси» не для того опускался на дно, чтобы упускать победу, плывущую прямо в лебединую пасть.

Был момент у армянского полузащитника. Как выяснилось позже – одно название.

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/958449994020859905

***

После игры Венгер назвал защиту «Арсенала» очень слабой: «Мы выглядели плохо в оборонительном плане, совершали серьезные ошибки. О втором и третьем мячах говорить не хочу». 

Второй гол мы уже видели. Посмотрим третий.

Открыть видео

 

Чуть позже тренер все-таки заговорил. И обвинил команду в совершении «необычных массовых ошибок». Вероятно, уже забыв о неразберихе в позапрошлом туре.

 «Серьезно разозлился на Монреаля в моменте с аутом. Можно было просто выбить мяч вперед. Зачем давать сопернику преимущество? Ведь при вбрасывании играешь 9 на 10».

«Подобным ошибкам не всегда находится рациональное объяснение. Иногда за этим кроется полное отсутствие концентрации, которое мы продемонстрировали сегодня».

Чех пообещал проработать скиллы. 

https://twitter.com/PetrCech/status/958464184504799232

«Ошибки являются частью игры. Всегда ожидаю от себя максимума, и недоволен тем, что я сделал. Возьмусь за работу завтра!». – Написал голкипер в соцсети.

Монреаль в свою очередь промолчал.

***

После матча Венгеру задали вопрос о возможном трансфере Обамеянга.

– Станет ясно в среду, – ответил тренер.

Будет интересно посмотреть на габонца в Лондоне. Этого парень точно знает, на чем надо концентрироваться. 

https://www.instagram.com/p/BZmDuHHhqL5/?taken-by=aubameyang97

 Фото: Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

Смотрите также

7 историй об Алексисе Санчесе, которых вы не знали

Мхитарян против Санчеса: Тимур Журавель разузнал, как это будет

«Муса будет играть и забивать, как до отъезда». Тимур Журавель – о возвращении нигерийца в ЦСКА

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.