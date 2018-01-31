Грустный дебют Мхитаряна. Организаторы – Монреаль и Чех

«Арсенал» в гостях проиграл «Суонси» (1:3). Армянский хавбек отметился ударом из офсайда. Венгер рассказал о «необычных массовых ошибках» и трансфере Обамеянга.
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Мхитарян выходит на замену в середине второго тайма. Счет 1:1. Мгновение спустя Монреаль упускает мяч за лицевую линию. Аут – нелогичное разрешение ситуации. Венгер от таких дел сатанеет. Ругается крепко. Наводит на испанца словесную порчу. После всего услышанного жизнь мужчины (вот этого, слева) никогда уже не станет прежней.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/958465921902923776
Вскоре могучий треугольник (Монреаль – Мустафи – Чех) организует привоз в собственные ворота. Красота!Открыть видео
На этом игра для «Арсенала» закончится. Мхитарян так и не поймет, зачем вышел на поле. Оборона хозяев уже не прогнется. Навесы в штрафную минуют прическу Жиру, а Клукас вскоре забьет третий. «Суонси» не для того опускался на дно, чтобы упускать победу, плывущую прямо в лебединую пасть.
Был момент у армянского полузащитника. Как выяснилось позже – одно название.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/958449994020859905
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После игры Венгер назвал защиту «Арсенала» очень слабой: «Мы выглядели плохо в оборонительном плане, совершали серьезные ошибки. О втором и третьем мячах говорить не хочу».
Второй гол мы уже видели. Посмотрим третий.Открыть видео
Чуть позже тренер все-таки заговорил. И обвинил команду в совершении «необычных массовых ошибок». Вероятно, уже забыв о неразберихе в позапрошлом туре.
«Серьезно разозлился на Монреаля в моменте с аутом. Можно было просто выбить мяч вперед. Зачем давать сопернику преимущество? Ведь при вбрасывании играешь 9 на 10».
«Подобным ошибкам не всегда находится рациональное объяснение. Иногда за этим кроется полное отсутствие концентрации, которое мы продемонстрировали сегодня».
Чех пообещал проработать скиллы.https://twitter.com/PetrCech/status/958464184504799232
«Ошибки являются частью игры. Всегда ожидаю от себя максимума, и недоволен тем, что я сделал. Возьмусь за работу завтра!». – Написал голкипер в соцсети.
Монреаль в свою очередь промолчал.
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После матча Венгеру задали вопрос о возможном трансфере Обамеянга.
– Станет ясно в среду, – ответил тренер.
Будет интересно посмотреть на габонца в Лондоне. Этого парень точно знает, на чем надо концентрироваться.https://www.instagram.com/p/BZmDuHHhqL5/?taken-by=aubameyang97
Фото: Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Getty Images
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