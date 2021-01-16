«Ман Юнайтед» впервые за 8 лет возглавил АПЛ, а Фернандеш — лучший в лиге прямо сейчас. Но для титула этого мало

Старые проблемы никуда не делись.

Старые проблемы никуда не делись.

«Манчестер Юнайтед» поднялся первое место в АПЛ после 17 туров, обогнав «Ливерпуль» на три очка

Полузащитник Бруну Фернандеш получил приз лучшему игроку лиги четвертый раз за год, это рекорд. В этом сезоне АПЛ у него 11 голов и 7 передач, он сыграл во всех 17 турах

Удивительно, но болельщики еще не сходят с ума, не носят Уле-Гуннара Сульшера на руках и не молятся на Рэшфорда. Этому есть объяснение

«МЮ» стал лидером АПЛ впервые за 1221 день. Тогда команду тренировал еще Фергюсон

Помните, что вы делали восемь лет назад? Впервые с сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» влез на вершину АПЛ. А тут еще и после 17-го тура. Он многое демонстрирует: boxing day позади, самая нагруженная часть календаря — тоже. А значит, можно следить за чемпионской гонкой в Англии. Там принято всерьез рассуждать о титуле только после Нового года и в преддверии еврокубковых игр на вылет.

Когда «Юнайтед» последний раз лидировал в чемпионате Англии, это хорошо для них кончилось. Фергюсон привел команду к последнему чемпионскому титулу и спокойно ушел на пенсию. В атаке зажигали ван Перси (лучший бомбардир сезона — 26 голов), Бербатов (15) и Руни (12), а команда играла в странной клетчатой форме, похожей на клеенку со стола на бабушкиной кухне. В команду сезона по версии ПФА тогда вошли четыре игрока из чемпионского состава — ван Перси, де Хеа, Каррик и Фердинанд.

Просто для сравнения: в том сезоне «МЮ» вышел на первое место и не отдавал его до самого конца в конце ноября, после 13-го тура. В итоге команда Фергюсона оторвалась от второго места («Ман Сити») на 11 очков (89 против 78) и взяла титул. После круче было только дважды: в сезоне-2017/18, когда «Сити» с Гвардиолой улетел от «Юнайтед» на 19 очков (вернули должок), а в прошлом розыгрыше «Ливерпуль» Клоппа опередил «МС» с 18-очковым отрывом.

Секрет успеха «Юнайтед» — быстрая адаптация Фернандеша, взросление Рэшфорда и форма Мактоминея

Общие причины потенциальной борьбы «Юнайтед» за чемпионство я описывал в превью к английскому сезону, но еще раз закрепим: Сульшер показал способность к трансформации команды по ходу минувшего чемпионата. Это очень значимый скилл для тренера, который стучится в элиту. Джеймс и Гринвуд провели полноценный прошлый сезон и подошли к этому уже сформировавшимися футболистами.

Пока не получается использовать Ван де Бека как яркого ролевого игрока, чтобы переворачивать важные матчи. Это можно аргументировать квалификацией тренера или ненадобностью — ведь до сих пор неясно, зачем голландца покупали (10 матчей в АПЛ и один гол), потому что и без него команда неплохо справляется.

Сейчас у «МЮ» несколько равноценных лидеров:

Фернандеш — воплощение органики в атаке. Он пропустил момент адаптации в прошлом сезоне и заиграл сразу. Это позволило тренеру быстрее выстроить вокруг португальца систему. Бруну появляется там, где нужно, прекрасно перекрывает зоны, когда команда без мяча, и находит свободные, когда «Юнайтед» атакует. Еще один полезный навык в зонах: Фернандеш дает пространство партнеру за счет умного движения, а если нужна помощь — насыщает место, и в важной зоне появляется на игрока больше. Ну, а про скрытые передачи и рассказывать не надо. Но есть и обратная сторона. Пока «Юнайтед» слишком зависим от Фернандеша, он играет на высоком уровне с самого прихода в команду, то есть больше года. Рано или поздно начнется спад. И что тогда?

Рэшфорд — наконец-то превратился в топ-форварда. Возможно, на Маркуса положительно повлияла социальная активность в период пандемии, или он просто обрел стабильность. Хотя больше в этом сезоне англичанин заметен на выезде (поучаствовал в 11 голах — 6+5), а дома забил только однажды. С каждым годом Рэшфорд все больше играет на команду, его скоростные вылеты в контратаку давно стали визитной карточкой, но Маркусу нужно лучше проявлять себя против закрытых соперников.

Мактоминей — зверь в центре поля. В этом сезоне Скотт уже много забил для опорного полузащитника, но это скорее стечение обстоятельств. Когда он только появился в первой команде, то поражал объемом работы и постоянными подкатами. Прошло время, действия в обороне стали разумнее, и теперь чтение игры, пас на любую дистанцию и работа на стандартах — главные умения 24-летнего пацана, которому еще есть куда расти. Мактоминей играет не всегда (иногда в середине Матич + Фред), это меняет структуру опорной зоны и приводит к дырам.

Магуайр — странно, но травма пошла ему на пользу. После возвращения Харри неудержим: он лучший в лиге по выигранным единоборствам (72) и перехватам (34) — ключевым показателям для защитника. Он, конечно, не ван Дейк, но очень хорош. Особенно если учесть, что ему не важно, с кем играть в паре — Линделефом или Байи. Но оба периодически косячат, а Магуайр не успевает подчищать. Поэтому в лидирующем блоке команд «МЮ» пропустил больше всех — 24 мяча.

У Сульшера еще полно проблем: провалы в больших матчах, нестабильная игра от себя, много везения

Первое место нужно оценивать здраво. Например, «Юнайтед» все еще проигрывает большие матчи: пропустили шесть от «Тоттенхэма», уступили «Арсеналу», сыграли вничью с «Челси», «Сити» и «Лестером». И это еще не встречались с «Ливерпулем». А ведь были и пожарные ситуации, когда отыгрались с 0:2 против «Саутгемптона», на последней минуте забили «Вулверхэмптону» и вырвали победу у «Брайтона» на 99-й минуте! Все это указывает на нереальное везение.

«Юнайтед» — единственный топ-клуб АПЛ, который не стремится играть от себя (даже «Арсенал» старается). В прошлых сезонах почти идеально работала модель по отзеркаливанию соперника. А если не получалось, то садились низким блоком, кусались в опорной зоне и вылетали в контратаки. Это стабильно работало против команд, обожающих атаковать. В этом сезоне это вообще не дает результатов против грандов, но спасает против середняков и аутсайдеров.

А еще у «Юнайтед» аномальный xG. То есть они забивают больше, чем создают: 27,7 ожидаемых голов, хотя на деле 34. Почему так происходит? Много забили с пенальти (5) и после неочевидных ударов. Если проанализировать голевые моменты и перевести их в ожидаемые очки, то первым в АПЛ должен быть «Сити», а «Юнайтед» будет только четвертым. По ожидаемым голам — то же самое.

Сульшер все понимает, и поэтому осторожно высказывается по поводу титула: «Наша позиция сейчас не имеет никакого значения. Мы можем конкурировать за высокие места, но не думаем о чемпионстве». Погба, кстати, настроен более оптимистично: «Мы можем выиграть титул и все понимаем. Мы должны верить и идти к цели».

Завтра у «Манчестер Юнайтед» заруба с «Ливерпулем» (а через неделю еще одна, но в Кубке Англии — ее покажем в прямом эфире), в конце января выезд к «Арсеналу», а через полтора месяца две подряд, вероятно, определяющие встречи в борьбе за титул — с «Челси» и «Сити». А ведь никто не отменял Лигу Европы и очень неприятный «Реал Сосьедад».

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