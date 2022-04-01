Жеребьевка ЧМ-2022. Известны не все участники, появление группы смерти исключено

Катар оказался в звездной компании
Перед жеребьевкой все команды были разбиты на четыре корзины согласно рейтингу ФИФА. Катар в нем располагается лишь на 51-м месте, но статус хозяев дает отличный бонус в виде места с сильнейшими сборными. На жеребьевке ЧМ в Москве в декабре 2017 года это помогло России получить в соперники вполне проходимые Саудовскую Аравию и Египет.
Состав корзин, как и четыре года назад, не предполагает возникновение групп смерти: в третьей и четвертой корзинах не наблюдается топовых сборных. Впрочем, это вовсе не означает отсутствие сенсаций на групповом этапе. Можно вспомнить, как на ЧМ-2018 чемпионы мира немцы финишировали на последнем месте в группе со Швецией, Мексикой и Южной Кореей.
Полный состав участников станет известен только в июне
Согласно регламенту в одной группе не могут оказаться сборные из одной конфедерации за исключением УЕФА — европейцев в одном квартете не может быть больше двух.
На данный момент известны не все участники финального турнира. В июне определятся последние трое. Уэльс сыграет с победителем в паре Шотландия — Украина, Перу ждет встреча с сильнейшим в матче ОАЭ — Австралия, а Коста-Рика разыграет путевку в Катар с Новой Зеландией.
Жеребьевка традиционно начнется с первой корзины: восемь команд будут распределены на такое же количество групп. По такому же принципу свои группы узнают сборные из остальных корзин. В автоматическом режиме пройдет и формирование календаря группового этапа, когда станут известны составы всех групп. Уже известно, что матч-открытие ЧМ-2022 состоится 21 ноября, в нем сыграет Катар. Своего соперника по первой игре он также узнает в пятницу.