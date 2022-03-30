С Польшей и Португалией понятно. А кто вышел на чемпионат мира не из Европы?

Знаем практически всех участников будущего турнира.

Знаем практически всех участников будущего турнира.

По итогам вчерашних отборочных матчей мы знаем имена 27 участников чемпионата мира в Катаре. Еще двое официально станут известны сегодня. С оставшимися тремя участниками придется подождать до лета.

Чем закончились европейские баталии, нам хорошо известно. А что происходило в других федерациях?

Южная Америка: Колумбия и Чили не попали даже в стыки

В КОНМЕБОЛ перед заключительным туром квалификационного этапа оставалась одна интрига — кто заберет путевку в стыковой матч. Бразилия, Аргентина, Уругвай и Эквадор отобрались заранее, а на спасительное пятое место претендовали Перу, Колумбия и Чили.

Зубодробительной концовки не получилось. Перуанцам нужно было дома побеждать немотивированный Парагвай, с этой задачей они справились еще в первом тайме, забив два мяча. Колумбийцы свой матч выиграли благодаря голу с пенальти Хамеса Родригеса, а расстроенные событиями в параллельном матче чилийцы и вовсе дома уступили Уругваю — 0:2.

Сборная Колумбии была участником последних двух чемпионатов мира — получается, что поколение Хамеса, Фалькао и Куадрадо не получит шанс напоследок напомнить о себе. Чилийцы не попали на турнир в России, но память о мощном коллективе прошлого десятилетия осталась, поэтому Видаля, Алексиса Санчеса и Меделя нам тоже будет не хватать.

Перу в середине июня за право попасть в Катар сыграет с представителем азиатского региона.

Африка: Салах не реализовал пенальти — Сенегал добыл путевку в Катар

В Африке отборочный этап устроен самым интригующим образом — как бы успешно ты ни выступал в группе, все равно итоговую путевку можно получить только через плей-офф в двух встречах с примерно равным себе оппонентом.

Так на чемпионат мира не попали команды Нигерии (участники трех предыдущих турниров), Египта (участники ЧМ–2018 и финалисты последнего Кубка Африки) и Алжира (участники ЧМ–2010 и ЧМ–2014).

Самым драматичным получилось противостояние Египта и Сенегала — ремейк январского финала Кубка Африки. Обе команды одержали домашние победы с минимальным счетом, поэтому все решалось в серии пенальти. Фанаты «Ливерпуля» должны были оценить исход: Мохамед Салах не забил первый одиннадцатиметровый удар (его сильно слепили болельщики с помощью лазерных указок), а Садио Мане забил последний.

К Сенегалу присоединились Камерун, Гана, Марокко и Тунис.

Азия: Фавориты решили свои задачи заранее, Австралия и ОАЭ встретятся в стыках за право сыграть с Перу

Четыре из пяти участников чемпионата мира от Азии были известны заранее — это Иран, Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея. Австралия тоже застолбила за собой право участвовать во внутрирегиональном стыковом матче. В последнем туре решалось, кто будет ее соперником — ОАЭ, Ирак или Ливан.

В итоге сборная Объединенных Арабских Эмиратов одержала победу над немотивированными корейцами и прошла в следующий раунд. Их матч с Австралией состоится 7 июня. Победитель разыграем путёвку на ЧМ в споре с Перу.

Океания: Отбор с самой необычной формулой

Из-за пандемии коронавируса отборочный этап в Океании был проведен нетипичным образом — вместо привычного группового этапа был проведен сразу плей-офф с участием четырех команд. В воскресенье были сыграны полуфиналы, в рамках которых Соломоновы Острова победили Папуа Новую Гвинею, а Новая Зеландия обыграла Таити.

Сегодня вечером определится победитель всего отборочного раунда, который сыграет против четвертой команды Северной Америки 13 или 14 июня.

Северная Америка: США и Мексике осталось решить формальности

С формальной точки зрения в отборочной группе КОНКАКАФ известно только одно — сборная Канады едет в Катар. Но с наибольшей долей вероятности можно утверждать, что уже сегодня ночью к ней присоединятся команды США и Мексики, а команда Коста-Рики будет играть в стыках.

Нюанс в том, что теоретически костариканцы еще могут обогнать вышеупомянутых соперников, но для этого нужно, чтобы Коста-Рика с крупным счетом обыграла США, а Мексика дома тоже крупно уступила Сальвадору.

Американские футболисты посчитали эту возможность настолько невероятной, что подняли баннер «мы квалифицировались» после победы над командой Панамы в воскресенье. На ошибку им указали уже после матча.

Полный список отобравшихся на чемпионат мира команд:

Кто еще к ним присоединится:

Уэльс или победитель матча Шотландия — Украина

Перу или победитель матча Австралия — ОАЭ

два представителя КОНКАКАФ (скорее всего, США и Мексика)

представитель КОНКАКАФ (скорее всего, Коста-Рика) или представитель Океании (скорее всего, Новая Зеландия)

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