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5 лет золоту Липницкой на чемпионате Европы: как начиналась новая эра фигурного катания России

11:08
5 лет золоту Липницкой на чемпионате Европы: как начиналась новая эра фигурного катания России
Юлия Липницкая / Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Вспоминаем, как Липницкая завоевала первое за 8 лет золото для сборной России на чемпионате Европы.

5 лет назад на предолимпийском чемпионате Европы Юлия Липницкая завоевала золото для сборной России в женском одиночном катании. Тогда мы еще не понимали, что стали свидетелями смены эпох. Сложные, но по-спортивному славные 90-е с Ириной Слуцкой и Марией Бутырской окончательно ушли в прошлое, тихо завершились безмедальные нулевые. В России появилось поколение сильных — самых сильных в мире — молодых одиночниц. 

Одной из первых стала Юлия Липницкая. Давайте вспомним, как это было.

В Будапешт на ЧЕ-2014 Юлия ехала номинально вторым номером сборной, потому что проиграла чемпионат России Аделине Сотниковой. Но фактически по сезону Липницкая показывала более значимые стабильные результаты: победа на Finlandia Trophy, две победы на этапах Гран-при в Москве и Канаде, второе место в финале Гран-при, где Юля уступила только Мао Асаде.

Короткая программа в сезон-2013/14 у Липницкой была поставлена на музыку «Не отрекаются любя» без вокала. Юлия исполнила ее чисто, получив от судей 69,97 балла. По технике она выиграла короткую программу у всех соперниц, но проиграла подруге по сборной Аделине примерно полтора балла в компонентах.

Интересно, что на тот момент среди всех участниц чемпионата Европы только Липницкая исполняла каскад из тройного лутца с тройным тулупом. За этот каскад в короткой она получила 9,9 балла при условии отмеченного арбитрами неправильного ребра. По действующим на тот момент правилам неправильное ребро не уменьшало базовую стоимость прыжка, отражаясь только в величине ГОЕ (надбавок/снижений за качество исполнения).

В произвольной программе Юля выступала последней. К тому моменту всем уже было ясно, что ее главные конкурентки — Сотникова и Костнер — не были безупречными. Сама Юлия этого, конечно, не знала, но сделала все, что от нее зависело. Это был чистый и уверенный прокат программы под саундтрек к фильму «Список Шиндлера», который судьи оценили на 139,75 балла. 5 прыжковых элементов Липницкая исполнила во второй половине программы; показала каскады из тройного лутца и тройного тулупа, из двойного акселя и тройного тулупа. Завершающее комбинированное вращение Липницкой судьи отметили максимально возможными ГОЕ — тогда это были +3.

По технике Юля почти на 10 баллов обошла допустившую 2 ошибки Аделину Сотникову, а неудачно откатавшуюся Каролину Костнер — и вовсе на 20 баллов.

Показательно, как оценивали Липницкую на том чемпионате в плане компонентов. Разброс впечатляющий: от 7.25 до 10.00 за интерпретацию программы, от 7.75 до 9.25 за скольжение, от 7.25 до 9.00 за связующие шаги между элементами. Негласная практика привязки величины компонентов к «трем китам» — оценке за технику, стабильности результатов и порядковому номеру внутри сборной — тогда применялась не в полной мере. Потому судейская бригада была в смятении: с одной стороны, 15-летняя девочка-дебютантка, не чемпионка своей страны — поди разбери, какие ей ставить компоненты, семерки или девятки. С другой — «Шиндлер» на Европе ведь правда вышел пронзительным, безотносительно юного возраста и прочих земных материй. Поэтому 10.00 здесь были близки к истине.

Итоговая сумма — 209,72 балла. По состоянию на январь 2014 года это был второй результат в истории вслед за олимпийской чемпионкой Ванкувера Ким Ен А (ее рекорд — 228,56 балла). Липницкая безоговорочно выиграла первое за 8 лет золото чемпионата Европы для России.

После чемпионата Европы-2014 до Олимпийских игр в Сочи оставался почти месяц, а публика успела полюбить девочку с косичками, красное пальто и программу под заставляющую сердце сжиматься музыку.

Но это уже совсем другая история.

Фото: Chris McGrath / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Максим Богодвид, Dave Sandford / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Максим Блинов

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