Обнять весь мир на прощание: Хавьер Фернандес завершит карьеру на чемпионате Европы-2019

Чемпионат Европы в Минске будет богат на яркие события. Но главным из них, несомненно, станет прощальное выступление Хавьера Фернандеса, на данный момент шестикратного чемпиона Европы, двукратного чемпиона мира и бронзового призера ОИ-2018.

2019-01-16T12:13:37+03:00 Чемпионат Европы в Минске будет богат на яркие события. Но главным из них, несомненно, станет прощальное выступление Хавьера Фернандеса, на данный момент шестикратного чемпиона Европы, двукратного чемпиона мира и бронзового призера ОИ-2018.

Эти титулы по спортивным меркам — уже бесспорный повод для гордости атлета и уважения публики. Но когда понимаешь, что все перечисленные награды принадлежат фигуристу из Испании, самой «не-про-фигурное-катание» страны, которую только можно себе представить, — на смену уважению приходит обожание.

Хавьер Фернандес родился в 1991 году в Мадриде. Как всякий испанский мальчишка, в детстве он играл в футбол. В футбольной школе Хавьер начинал полузащитником, при этом больше тяготея к нападению, чем к обороне.

Однажды вместе с родителями Хавьер пришел забрать сестру Лауру после тренировки. Лаура занималась фигурным катанием. 6-летнему Хави так понравилось на катке, что он остался.

Возможно, в этот момент мир потерял сверхрезультативного хавбека и будущую звезду «Королевского клуба» в лице Хавьера Фернандеса. Зато приобрел выдающегося фигуриста, который своим личным спортивным прогрессом много лет подряд двигал вперед европейское мужское одиночное катание. Что касается «Реала», то он в жизни Хавьера все равно присутствует — как любимая футбольная команда.

До 17 лет Фернандес жил и тренировался в Испании и даже успел дважды съездить на чемпионаты Европы и мира без особых успехов. Мы нашли видео выступления Хавьера в произвольной программе на ЧМ-2007.

В 2008 году на сборах в Андорре его заметил тренер Николай Морозов. Испанец плохо скользил, но выделялся энергетикой, подачей и как раз начал прыгать тройной аксель — словом, Морозову было с чем работать. Фернандес переехал в США с условием Морозова — «плати только за свое проживание, с оплатой тренировок я разберусь».

Под руководством нового наставника Хавьер Фернандес завоевал для Испании путевку на Олимпийские игры-2010 в Ванкувере, где сам и выступил, заняв 14-е место. Тогда у него была одна из самых ярких произвольных программ в карьере на музыку к фильму «Пираты Карибского моря» с фирменной «пьяной» дорожкой шагов.

В 2011 году Хавьер перешел в группу Брайана Орсера. В первый же сезон в «Торонто Крикет Клаб» Фернандес смог отобраться в финал Гран-при и даже выиграл бронзовую медаль. С тех пор карьера Хави шла только по нарастающей.

В 2013-м он впервые стал чемпионом Европы, и вот уже 6 лет никому не передает эту корону, пока уступая по продолжительности беспроигрышной чемпионской серии только Евгению Плющенко — в активе россиянина 7 титулов чемпиона Европы.

На ОИ-2014 Хавьера выбрали знаменосцем сборной Испании.

Он был близок к олимпийской медали, но проиграл Денису Тену чуть больше балла и остался четвертым. Может быть, именно эта недосказанность и обида на себя заставила Фернандеса не просто остаться в фигурном катании, а продолжить работу с удвоенной силой. Брайан Орсер помог ученику сместить прицел внимания с одного проигранного турнира на все те, которые еще могли случиться в его карьере.

И уже на следующий год, в 2015-м, Фернандесу покорилась новая высота. С девятой попытки он стал чемпионом мира. А с десятой — двукратным чемпионом мира. Мог ли мечтать об этом тот самый парень с 35-го места, который 8 лет назад падал даже с вращения?

Особыми соревнованиями для Хавьера стали финалы Гран-при 2015 и 2016 годов. Они прошли в солнечной Барселоне, и Фернандес больше всего на свете хотел порадовать испанскую публику своими яркими прокатами. Однако золото финала Гран-при испанцу не досталось даже в домашних стенах. Оба финала он проиграл Юзуру Ханю.

Что касается Ханю, то Фернандес вполне мог бы проводить тренинги на тему «Как сохранить хорошие отношения со своим принципиальным соперником, если вы большую часть времени проводите рядом». Хавьер на протяжении 8 лет тренировался бок о бок с японцем, не просто выдерживая ядерный потенциал напряжения конкурентной борьбы, но продолжая развиваться.

Судить об искренности этой невероятной дружбы может лишь тот, кто является ее непосредственным участником. В любом случае такое достойное публичное поведение профессиональных спортсменов, какое демонстрируют Фернандес и Ханю, заслуживает уважения.

После завершения ОИ-2018, принесших ему вожделенную олимпийскую бронзу, испанец не планировал оставаться в спорте еще на цикл. Хавьер пропустил чемпионат мира-2018, серию Гран при нового сезона, но решил выступить на чемпионате Европы — чтобы уйти по-испански громко, а не по-английски тихо.

В будущем Фернандес мечтает развивать фигурное катание в Испании своим непосредственным участием и личным примером. Он хочет построить больше катков, найти больше профессиональных тренеров, дать испанским фигуристам больше времени на льду.

Хавьер знает, о чем говорит. Он не получал никакой финансовой государственной поддержки, даже занимая высокие для Испании места в первой десятке чемпионата Европы. Если бы не готовность родителей фигуриста в определенный момент отдать все сбережения и найти вторую работу для оплаты проживания сына в Америке, если бы не востребованность самого Хавьера в ледовых шоу и заработки там даже тогда, когда он не был чемпионом, его судьба в спорте могла сложиться совсем иначе.

Фернандес, хотя и жил продолжительное время в Москве, США и Канаде, никогда не искал новую любимую страну для своего сердца — он был и остается верноподданным Испании. «Я выбирал тренера и условия тренировок, а не страну», — говорил он в интервью испанскому журналу.

Хавьер 6 раз в карьере приезжал на российский этап Гран-при в Москве и однажды выступал там же на чемпионате мира, и все 7 раз московская публика встречала его как родного. Таких «родин» у Фернандеса — весь мир, от Японии и до Канады. Массовая любовь к Хави не удивляет, если хотя бы раз видеть своими глазами, как испанец взаимодействует с публикой. Эмоциональная отдача в его выступлениях близка к предельной величине, а готовность общаться со зрителями вне прокатов просто поражает. Хавьер никогда не откажет поклонникам в автографе и фотографии на память, благодарно выслушает пожелания и примет подарки, еще и обнимет на прощание.

Зрителей чемпионата Европы в Минске Хавьер Фернандес тоже обнимет на прощание. Обнимет всех вместе и каждого по отдельности — своими прокатами, улыбками и, возможно, даже слезами.

Зрителям же останется скучать и наблюдать, каких высот достигнет упертый испанец в своей новой жизни.

Фото: Jeff Gross / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Александр Вильф, Robert Cianflone / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru

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