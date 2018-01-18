Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании. Это было мощно!

Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании. Это было мощно!

22:08
Чемпионат Европы начался с хороших новостей.

Действующие чемпионы Европы Владимир Морозов и Евгения Тарасова после провала в короткой программе попали не в сильнейшую группу в произвольной. Вчера они были пятыми. Но сегодня наши фигуристы показали, что еще являются серьезными претендентами на золотые медали Олимпиады. За их произвольную программу судьи поставили 151 балл. Это очень хороший результат. Лучший в их карьере.

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У Федора Климова и Ксении Столбовой не все получалось в короткой программе, не все удалось и в произвольной. Снова падение Столбовой. После выступления всегда стойкая к неудачам Ксения не смогла сдержать слез.

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У Александра Энберта и Натальи Забияко вчера получилось лучше чем у других россиян. Они заняли второе место в короткой программе. Выступление в произвольной прошло без серьезных помарок, но в турнирной таблице они заняли промежуточное третье место, после Морозова/Тарасовой и Климова/Столбовой. Помешать занять россиянам весь пьедестал могла только французская пара - Джеймс/Сипре.

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Французы были лучшими после короткой программы. Но сегодня они дрогнули. Их выступление рассыпалось на глазах. Они стали четвертыми. Морозов и Тарасова защитили титул чемпионов Европы.

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Пары. Сумма

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 221,60 балла

2. Ксения Столбова / Федор Климов – 211,01

3. Наталья Забияко / Александр Энберт (все – Россия) – 210,18

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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