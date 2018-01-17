За наше парное катание немного тревожно. Что-то пошло не так

Обзор первого дня чемпионата Европы.

Парное катание

Перед стартом турнира в Москве многие рассчитывали, что в парном катании россияне займут весь пьедестал, но после короткой программы такой сценарий уже вряд ли возможен. Начиналось все хорошо. Первыми из россиян выступали Наталья Забияко и Александр Энберт. Все прошло практически без помарок, и фигуристы заняли промежуточное первое место. Своим прокатом Наталья и Александр остались довольны.

Дальше на защиту своего титула чемпионов Европы вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ключевым стало падение Тарасовой после мощного и сложного выброса.

Владимир назвал выступление «провалом», Евгения не смогла найти слов. Грустное интервью наших фигуристов можно посмотреть на этом видео, после короткой программы пары Джеймс - Сипре. Французы, кстати, получили наивысшие оценки дня от судей и теперь являются главными претендентами на золото.

Последними из представителей MOZER-TEAM (все три российские пары тренируются в группе Нины Мозер) выступали олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов. Но им не удалось обойтись без падений.

Пары. Короткая программа

1. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) – 75,52

2. Наталья Забияко / Александр Энберт – 72,95

3. Ксения Столбова / Федор Климов – 72,05…

5. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (все – Россия) – 70,37

Мужское одиночное катание

Смешанные чувства остались после выступления мужчин, которые открывали континентальное первенство. «Я в шоке», - говорил после своей короткой программы действующий чемпион России Михаил Коляда. Но россиянин пообещал побороться в произвольной программе.

Еще хуже выступил Александр Самарин. По итогам короткой программы он только девятый.

Но положительным моментом стало выступление Дмитрия Алиева. Для 18-летнего фигуриста это дебютный чемпионат Европы. На чемпионате России он был третьим, после Коляды и Самарина. Сегодня у него практически безошибочный прокат (Дмитрий не сделал один из заявленных элементов - вместо четверного исполнил тройной прыжок) и промежуточное второе место.

Проиграл Алиев лишь пятикратному чемпиону Европы Хавьеру Фернандесу. Шестая подряд золотая медаль у испанца практически в кармане.

Мужчины. Короткая программа

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 103,92

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 91,33

3. Денис Васильев (Латвия) – 85,11

4. Михаил Коляда – 83,41...

9. Александр Самарин (оба – Россия) – 74,25

Что ждать завтра

Главным событием дня станет короткая программа у женщин. Впервые в очном противостоянии на таком уровне сойдутся две лучших фигуристки нынешнего сезона – Алина Загитова и Евгения Медведева. Они однажды соревновались между собой в рамках чемпионата России в 2016-м. Тогда Загитова только начинала взрослую карьеру, а Медведева уже была лидером сборной. Первой из них короткую программу покажет Евгения – ее выход запланирован на 17 часов 49 минут. Сразу за ней выступит Алина.

Также завтра будут разыграны первые медали. Пары покажут произвольную программу.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

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