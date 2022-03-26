Российских юниоров обделяют второй год подряд. Главная трагедия сезона — совсем не в бане на взрослом ЧМ

В ISU придерживаются крайне странной и непоследовательной позиции.

В ISU придерживаются крайне странной и непоследовательной позиции.

Смотря на то, как иностранные фигуристы радуются медалям на чемпионате мира в Монпелье, понимаешь, насколько же неполноценный этот сезон. Для нас прежде всего. Иностранцы получают свое в условиях, когда с ними некому побороться, и это, наверное, любопытный прецедент. Для них.

Американская пресса упивается восторгом от золота Алексы Книрим / Брендона Фрейзера в парном катании, и я далек от того, чтобы их за это осуждать. Сноска «ЧМ без участия россиян» вряд ли когда-то появится на их медалях, да и в перечне всех турниров Международного союза конькобежцев (ISU) это едва ли когда-то будут подчеркивать. И кого волнует, что где-то там, в Саранске, в это же время Марк Кондратюк на командных соревнованиях федерации первым в истории прыгнул чистый каскад из двух четверных, а наши девушки в очередной раз на равных поборолись с парнями в ультра-си.

Их — иностранцев — не волнует совершенно. А нас, полагаю, вполне себе. Хотя на самом деле волновать должно не столько это. Ирина Константиновна Роднина верно заметила, что постолимпийский чемпионат мира — мероприятие сомнительного статуса. Полагаю, пережить один такой бан наши спортсмены способны практически безболезненно. Тем более формально аналог есть, да и на следующий сезон варианты, как сообщал «Матч ТВ» и затем подтвердил министр спорта РФ Олег Матыцин, имеются.

Переживать-то надо не из-за взрослых, а из-за юниоров. У нас действительно растет такое поколение у девочек, что нынешнее — да, революционерское, да, невероятное и замечательное — легко может отойти на шаг назад.

Софья Акатьева уже на уровне Камилы Валиевой по технике, а в перспективе может догнать и Александру Трусову. Софья Самоделкина владеет всеми четверными, пусть и пока что по большей части на тренировках. Софья Муравьева — следующая королева компонентов, тоже владеющая ультра-си (тройной аксель). У Вероники Жилиной много четверных и тройной аксель, к тому же она прыгает 4-4. Аделия Петросян своими четверными риттбергерами выносит фигуристов-одиночников вперед ногами.

В прошлом сезоне они, как и все остальные, катались по Кубкам России осенью, а затем — пустота. ISU придерживается крайне странной и непоследовательной позиции: одной рукой издает документы, декларирующие необходимость поднятия возрастного ценза, что, само собой, должно означать увеличение престижа юниорских международных стартов, а другой — отменяет юниорский чемпионат мира. Единственный более-менее значимый международный детский турнир за исключением финала Гран-при. Которого из-за пандемии нет уже второй год кряду.

В этот раз ЮЧМ в календаре сохранили, хотя с этим тоже были свои сложности. Однако наших фигуристов на нем не будет по понятным причинам. Об отстранении россиян от всех турниров под эгидой ISU объявляли еще 1 марта, но наша федерация не оставляла надежд решить вопрос с допуском, что называется, на берегу. Увы, насколько мне доводилось слышать, прогнозы не сулят ничего хорошего — ISU не планирует разрешать российским фигуристам соревноваться на юниорском чемпионате мира, так что единственный вариант хоть как-то пробиться на него — обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Судя по опыту других национальных федераций, особого смысла в этом нет. Да и с иском у нас как-то не торопятся. Когда я несколько дней назад спросил об этом главу федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова по итогам заседания Минспорта РФ, посвященного как раз проблемам подобного характера, он ответил лишь одной фразой: «Мы работаем».

И это, скорее всего, правда. Наша федерация вообще не то чтобы склонна бросать спортсменов, однако дело, похоже, гиблое. И пока все «работают», наши суперюниоры второй год подряд остаются без международного рейтинга, без внимания публики, без призовых и без возможности заявить о себе всему миру.

До юниорского чемпионата мира остается чуть больше двух недель. И на нем, вероятнее всего, блистать будем не мы. Хочется верить, что подобное не будет иметь фатальных последствий для нашего спорта.

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