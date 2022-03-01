Чемпионат мира без наших фигуристов — тёплый компот вместо шампанского. Что получит ISU после отстранения России

Первые расклады и эмоции после очередного шага мирового сообщества к полной изоляции российских спортсменов.

Первые расклады и эмоции после очередного шага мирового сообщества к полной изоляции российских спортсменов.

Если ужасных, плохих и так себе новостей нам было недостаточно в последние дни, то вот еще жирный мазок черной краской на картине реальности. Сегодня Международный союз конькобежцев принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В краткосрочной перспективе это означает в том числе то, что чемпионат мира в французском Монпелье 21–27 марта пройдет без наших фигуристов.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Первая реакция — выдох сожаления с примесью безысходности. Учитывая обстоятельства, к этому все шло, и несмотря на то что несколько дней назад ISU начал рассылать журналистам письма с одобрением заявки на аккредитацию на турнир. Какое-то время у нас даже были попытки спланировать поездку в Монпелье с учетом закрывающегося на глазах неба. Не через Париж, так через Стамбул, не через Стамбул, так через Белград — уверена, будь у российских спортсменов возможность выступить на чемпионате мира, а у журналистов шанс это увидеть и об этом рассказать, мы поехали бы в Монпелье на телеге, на собаках или просто пошли пешком.

Пока совершенно нет понимания, как долго продлится изоляция нашего спорта и когда международные соревнования снова будут доступны. Впереди межсезонье — период затишья, когда стартов не предусмотрено и так, поэтому первое время мы не будем замечать перемены к худшему.

Мы не будем, зато спортсмены и тренеры заметят — для них межсезонье не просто отдых, восстановление и постановка программ, а в первую очередь подготовка к новому сезону. Подготовка с конкретными опорными точками, с календарным планом предстоящих соревнований, с контролируемыми периодами сброса и набора формы. Все это на фоне гнетущей международной неопределенности будет требовать экстра-мер от российской федерации фигурного катания. В следующем сезоне нам будет нужна расширенная сетка собственных турниров, дополнительная медиа-поддержка — любые доступные формы поддержания жизни в виде спорта, который за последние годы стал номером один в стране. И планировать это все необходимо уже сейчас. В пандемийный год наша федерация с этой задачей успешно справилась, сделав акцент на повышении статуса этапов Кубка России, но это лишь первая половина сезона. Что делать с кульминацией — январем, февралем и мартом — без права поехать на европейское и мировое первенство — вопрос пока открытый.

Что касается самого чемпионата мира в отсутствие российских спортсменов, то он, безусловно, многое потерял. Из первоклассного французского игристого как будто выпустили все газики, превратив его в уставший теплый компот. Реальные мировые лидеры в трех видах из четырех — женском одиночном катании, у спортивных пар и в танцах на льду — лишены возможности соревноваться с другими спортсменами фактически из-за неправильной, по мнению ISU, обложки паспорта.

Зато в этот раз у Международного союза конькобежцев будет возможность увидеть восхитительное женское одиночное без четверных прыжков, омедалить без очереди всех желающих в танцах и понять, на что похоже мировое парное катание без участия российских пар, ведомых российскими тренерами.

Единственное, что можно сейчас спрогнозировать довольно точно — едва ли теперь хоть кто-то из звездных опытных иностранных спортсменов откажется от участия в чемпионате мира, как это обычно бывало после Олимпиады. Если даже кто-то из них и планировал завершать карьеру после Игр, теперь есть повод это решение отложить. Монпелье без россиян — большой шанс показать самые высокие результаты в карьере. Ну, пусть сделают это хотя бы такой ценой.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

И, наконец, еще один интересный вопрос — как будет решаться проблема с допуском на чемпионат российских тренеров. Например, Этери Тутберидзе тренирует Мориса Квителашвили, представляющего Грузию. Аналогичная ситуация у Евгения Рукавицына, который работает с Анастасией Губановой. Если тренеров не пустят в Монпелье, это можно будет счесть дискриминацией спортсменов Грузии. Если допустят, с какими глазами будут провожать своих тренеров на закрытый для них чемпионат Анна Щербакова и Александра Трусова?

Как вообще в этой ситуации быть российским фигуристам? Вопрос риторический. Ответим на него тогда же, когда проясним для себя классические русские «Кто виноват?» и «Что делать?».

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