Драма Валиевой может быть использована в интересах ISU. Теперь у них есть повод не пускать на соревнования 15-летних

Раскрываем отчет медицинской комиссии с аргументами в пользу поднятия возраста.

Раскрываем отчет медицинской комиссии с аргументами в пользу поднятия возраста.

Олимпиада-2022 прошла, но ее эхо надолго с нами — будет гулять от стены к стене, от кабинета федерации к кабинету федерации, от конгресса к конгрессу.

Летом пройдет очередной конгресс Международного союза конькобежцев, на котором рассмотрят множество вопросов, самый важный среди которых для нас — повышение возрастного ценза при допуске спортсменов на взрослые соревнования. Иначе говоря, ISU обсудит возможность оставить за пределами чемпионатов Европы, мира и Олимпиад 15-16-летних фигуристов.

Если бы такие правила действовали уже сейчас, у нас бы не было олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Юлии Липницкой, двукратной чемпионки Европы Евгении Медведевой, чемпионки Европы Алены Косторной. И это только последние 8 лет и только ключевые турниры — минусовать золото Гран-при и не золотые медали главных стартов пришлось бы значительно дольше.

Разговоры про поднятие возраста ходят и активно обсуждаются уже давно. Но никогда еще они не были так осязаемы, как сейчас — по горячим следам Олимпиады в Пекине и драматичной истории 15-летней Камилы Валиевой. Для той части ISU, которая будет ратовать за новый ценз, настоящим подарком стало поражение Валиевой. Не будь связанного с ее именем допинг-скандала и следующего за этим кошмара, очень сложно было бы найти в ослепительной победе счастливой спортсменки доказательства ее несчастности. Невозможно защищать того, на кого никто не нападает, и выглядеть при этом адекватно.

Покушение на ценз на фоне триумфа Валиевой и в ее лице всего российского женского одиночного катания смотрелось бы как банальная зависть и признание невозможности соревноваться с нашими девушками по действующим правилам. Теперь же формально есть кого и от кого спасать, а значит, ISU официально будет действовать «из лучших побуждений» и с высокой вероятностью утвердит свое предложение о цензе.

Для обоснования предложения о повышении возраста был подготовлен отчет медицинской комиссии Международного союза конькобежцев — в нем разбираются физические и психологические предпосылки. Этот документ оказался в распоряжении «Матч ТВ». В последующих нескольких абзацах мы приведем перевод отчета медицинской комиссии — тезисно и простыми словами, — потому что исходный текст выглядит как кандидатская диссертация по анатомии.

В отчете говорится, в частности, о том, что на соревновательную и тренировочную активность влияет не только фактический паспортный возраст, но и другие показатели зрелости и незрелости: возраст скелета (степень окостенения костной структуры) и возраст развития (физическая, умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость).

Допуск несовершеннолетних спортсменов к соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста по физическим и психологическим параметрам и с точки зрения социального развития.

По данным комиссии, важно учитывать факторы незрелости скелета и быстрый рост скелета, происходящий в подростковом возрасте. Они — факторы риска для определенных видов подростковых травм.

Физиологическая предрасположенность к травмам из-за незрелости скелета

Пластинка роста (эпифиз) сделана из хряща и является последней частью кости, которая окостеневает в твердую кость. Она может быть в 2-5 раз слабее других структур (связок и сухожилий) вокруг кости и сустава. Эпифизарные пластинки спортсменов в подростковом возрасте более подвержены травмам, чем полностью развитый скелет взрослых.

Наиболее часто травмируются пластины роста, нагруженные во время повторяющейся деятельности. Например, колено в прыжковых видах спорта для взлета и при приземлении, пятка в беговых видах спорта, бедро в прыжковых видах спорта при повторном подъеме колена для взлета, плечо и запястье при подъемных маневрах и спина в видах спорта с продолжающимся сгибанием или чрезмерным разгибанием.

Быстрый рост подростка создает нагрузку на соединение мышцы и сухожилия, связку соединения кости и сухожилия и ростовые пластины.

Увеличение силы, необходимое для адаптации к этим изменениям, которое позволит ребенку или подростку продолжать развивать ту же скорость конечностей, что и до скачка роста, может происходить неравномерно. Такой дисбаланс в росте и силе в сочетании с нагрузкой от тренировок и соревнований также создает благоприятную почву для получения травм.

В целом, закрытие эпифизов и переход от фазы быстрого роста к состоянию взрослого достигаются в скелетном возрасте 17 лет (по стандартам Грейлиха и Пайл).

Психологические травмы и обесценивание собственных достижений

Отчет указывает, что юным спортсменам приходится справляться с множеством стрессов на пути к спорту высоких достижений. Они подвергаются высоким физическим нагрузкам на тренировках и соревнованиях. Они обычно испытывают социальные проблемы. От них требуют выполнения большого количества школьных заданий и решения потенциальных трудностей, связанных с взаимодействием со сверстниками. Кроме того, им необходимо справляться с давлением конкуренции, поэтому юные спортсмены живут в парадигме постоянной оценки себя и других и обесценивания своих достижений.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что участие в соревнованиях высокого уровня для молодых спортсменов связано с высоким риском получения психологической травмы. Под психологической травмой в данном случае понимается не только сильное эмоциональное выгорание, но и расстройства пищевого поведения.

Задержка полового созревания и расстройства пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения влияют, в свою очередь, на половое созревание. Его задержка случается на фоне хронического недостатка энергии в результате интенсивных тренировок и недостаточного потребления энергии через пищу. Эстетические виды спорта, в которых положительно оценивается худощавый «сухой» внешний вид, особенно предрасположены к расстройствам пищевого поведения и задержке полового созревания.

По данным комиссии, спортсмены, соревнующиеся на высоком уровне, могут иметь проблемы с задержкой наступления половой зрелости в среднем на 2 года по сравнению с другими людьми.

Уравнивание шансов на успех после достижения половой зрелости

Юный спортсмен с высокими способностями может быть замечен тренерами и даже может демонстрировать ранние успехи, но рискует получить травму из-за недостаточного развития скелета/мышц или быть не в состоянии справиться с психологическим стрессом во время тренировок и соревнований.

Тот спортсмен, который развивается медленнее, не считается изначально столь же талантливым, как и его сверстник с ранним развитием. Но когда они оба достигают половой зрелости с одинаковой силой и мышечной массой, более талантливый в раннем возрасте спортсмен теряет интерес к тренировкам и испытывает чувство разочарования, потому что его тело меняется, навыки утрачиваются и между ним и сверстниками больше нет никакой разницы в результативности.

Елизавета Туктамышева / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Комиссия считает, что необходимо поощрять спортсмена с более поздним, но устойчивым развитием, продолжать тренировки и не отчаиваться из-за физиологической разницы периодов взросления по сравнению с другими спортсменами. Отмечается, что всем нужно разное время на полное раскрытие своего потенциала. При этом указывается, что спортсмен с более медленными сроками развития обычно имеет время и возможности для полноценного психологического и социального взросления. В итоге он более подготовлен к тому, чтобы справляться с давлением конкуренции, что важно для эмоционального и ментального здоровья.

Комиссия предполагает, что увеличение минимального возраста выхода во взрослые с 15 до 17 лет даст спортсмену-юниору время, необходимое для достижения зрелости скелета, снизит риск травм, связанных с недостаточным окостенением в фазу быстрого роста во время интенсивных нагрузок, а также расширит социальные и эмоциональные навыки. Это, по мнению комиссии, важные перемены к лучшему для спортсмена не только во время его спортивной карьеры, но и в жизни после спорта — предметам заботы Международного союза конькобежцев.

Таким образом, по версии медицинской комиссии ISU есть несколько главных предпосылок к поднятию возраста: физиологическая незрелость скелета и связанный с этим повышенный риск травмироваться, задержка полового созревания из-за нагрузок и расстройств пищевого поведения, проблемы с ментальным здоровьем из-за конкуренции и общественного давления на юного спортсмена.

И если аргумент про детские травмы из-за физиологической незрелости еще можно прикрыть контраргументами, что взрослые спортсмены ничуть не реже получают повреждения на тренировках и соревнованиях, то как забыть совершенно раздавленную к концу Олимпиады Валиеву, в прострации не понимающую, какую программу ей катать на тренировке, и падающую с каждого второго прыжка? Как забыть, что 15-летний подросток не спал ночь, 7 часов присутствуя на слушании спортивного арбитража, где решалась ее судьба? Как перестать вспоминать потухшие глаза самой талантливой фигуристки современности после самоубийства в произвольной программе личного турнира одиночниц, оставившего ее за чертой призеров?

Мы не забудем. И МОК не забудет. И ISU не забудет. И Камила, к сожалению, тоже не забудет. Так что, может, не такая это плохая идея — оставить взрослые соревнования взрослым спортсменам. Они по крайней мере могут сами за себя постоять.

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