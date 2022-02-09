Мир устал от русских чемпионок. Международный союз конькобежцев хочет не допускать пятнадцатилетних на соревнования

Поправки, которых мы опасались.

Поправки, которых мы опасались.

Сегодня «Матч ТВ» стало известно, что Международный союз конькобежцев (далее — ISU) вынес предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза для допуска на взрослые соревнования.

Совет предлагает оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и установить новый с сезона-2023/24 (до 16 лет) плюс с сезона-2024/25 (до 17 лет). Как и в нынешних правилах, фигуристу нужно достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.

Инициаторы аргументируют свою идею желанием защитить физическое и ментальное здоровье спортсменов. Постепенное внедрение, по мнению ISU, позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям и избежать того, что фигуристы, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены вернуться в юниоры.

Все серьезно. Предложение повысить возраст поступало ранее от федерации Норвегии, но если оно теперь исходит от ISU, вероятность его принятия высока как никогда.

Давайте попробуем разобраться, как изменится фигурное катание в реальности новой этики, какими благими целями может прикрываться ISU в поднятии возрастного ценза, и почему ценз бьет по российским фигуристкам, имен которых мы еще не знаем.

Если попробовать в этой ситуации поставить себя на место спортсменок, то у них отношение к поднятию возраста будет однозначным, но для каждого своим. Те, кому ценз буквально стреляет по ногам, будут против, задаваясь логичным вопросом: почему в неполные семнадцать лет я еще не считаюсь женщиной, а в полные семнадцать — считаюсь?

Будут и те, кто воспримет перемены положительно: целое поколение неплохих фигуристок, которое сейчас не претендует на участие в серьезных международных стартах из-за невыносимой конкуренции, получит бессрочную мультивизу на чемпионаты мира и Европы. Никто в здравом уме от такой возможности не откажется.

По факту же это решение просто заменит дискриминацию по критерию силы и сложности, заложенную в самой сути спорта, на дискриминацию суррогатную — по году рождения. От такой дискриминации не выиграет в отдаленной перспективе никто — у взрослых фигуристок пропадет мотивация учить новое и сложное, потому что для победы им будет достаточно малого имеющегося. То есть у нас не появится новая Каролина Костнер, только еще и с четверным тулупом, а будет толпа хороших фигуристок с полным отсутствием инструментов, за счет которых можно побеждать.

Иными словами, требовать узаконить золото условной Туктамышевой «за выслугу лет» (а не за прыжки и прогресс, как она того заслуживает) — так же унизительно, как сознательно создавать для Туктамышевой беззубую неконкурентную среду. Ни одно, ни второе никакого отношения к спорту не имеет.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Фигурное катание прекрасно тем, что в нем каждый найдет героя на свой вкус. Любите четверные прыжки и юную дерзость — пожалуйста, вот вам Саша Трусова и Нейтан Чен. Любите бесшумное движение по льду — вот вам Тесса Вирту, Скотт Мойр и Патрик Чан. Любите «все включено» — вот вам Юдзуру Ханю, в конце концов.

Что ISU понимает под защитой физического и ментального здоровья, пока неясно. Звучит, конечно, заботливо, но выглядит по Станиславскому подозрительно, особенно на фоне доминирования российских одиночниц, которому пока не видно конца. На место одной нашей чемпионки готовы прийти еще три, и так каждый сезон. С этим трудно бороться, но еще труднее мириться.

В спорте всегда будут сильные и слабые, будут победители и проигравшие, и эта система так идеально сбалансирована по своей сути, что от Международного союза конькобежцев требуется только одно — судить фигуристов по справедливости правил. Всё. Потому что народные бунты вызывают не победы маленьких над взрослыми, а спорные победы. Непрозрачные критерии оценки, нелогичные компоненты и полная неопределенность, как и за что ставят баллы, — вот где киллеры зрительского интереса, а совсем не пятнадцатилетние девочки.

Выдержать еще одно пришествие непобедимых русских в действительности не готов никто из наших соперников. Пятнадцать лет — нынешний минимально допустимый возраст — исполнится однажды Софье Акатьевой, Софье Самоделкиной, Аделии Петросян, Веронике Жилиной и другим, чьи имена мы еще, возможно, не знаем. Иногда кажется, что в России квады запрыгает рано или поздно даже заливочная машина. Именно от этого пугающего непобедимого будущего ISU хочет застраховаться, поднимая возраст.

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