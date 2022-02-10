Хорошие парни, которые приехали не за золотом. Что показали наши фигуристы на Олимпиаде

Семененко восьмой и лучший, Мозалёв в конце второй десятки.

Семененко восьмой и лучший, Мозалёв в конце второй десятки.

Розыгрыш медали в личке у фигуристов начался с мужского одиночного. Как пел лидер группы «Сплин» Александр Васильев, «в этом мире больше нечего ловить» — мы все понимали реальные возможности наших парней, а потому и не ждали от них медальных подвигов. Пока Нейтан Чен пытался стать олимпийским чемпионом со второй попытки, Юдзуру Ханю шел на сделку с дьяволом, имя которому — четверной аксель, Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв решали свои задачи. Нам же хотелось просто, чтобы это было чисто, красиво и не стыдно. Отчасти получилось.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч Тв

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко. Наглядная история, как из многих «вопреки» сделать одно большое «благодаря». Женя вообще не должен был ехать на Олимпиаду — на чемпионате Европы он проиграл второй раунд отбора Андрею Мозалёву, а два других места в команде — Марка Кондратюка и Михаила Коляды — казались непоколебимыми. Никто же не мог предположить, что Коляда сдаст положительный тест на коронавирус. Вот так по замене третьим номером Семененко и приехал в Пекин.

Его не выбрали кататься в командном турнире, отдав предпочтение Марку Кондратюку в обеих программах. Это было неудивительно и даже логично, и тем не менее приятно, пусть и косвенно, подтвердить, что ты не хуже более удачливого друга по сборной.

Наконец, еще после короткой программы на тренировке Мишин шепотом признался журналистам, что у Жени внезапно заболела спина, и они не знают, как выходить на произвольную. То есть ответ простой — взять и выйти, — но никто, понятное дело, не хотел превращать величественную программу «Мастер и Маргарита» в хореографический этюд про раненого солдата.

— У Жени были проблемы со спиной. В короткой (программе) еще нормально, а на разминке перед произвольной он даже тулуп тройной собрать не мог, — объяснил Мишин.

К счастью, воли и плюс-старта у Семененко хватает на двоих. Он катался на обезболивающих, но серьезно ошибся только на одном прыжке, а дальше как будто забыл про свою боль. 8 место на Олимпиаде в такой конкуренции — превосходный результат и однозначное преимущество в резюме фигуриста для будущих побед.

— Наверное, будет не очень дальновидно сказать, что я сегодня доволен. Я доволен тем, что мальчик справился с собой. И уже показал себя не мальчиком, а юношей. В нем уже проскальзывает какая-то порода, чувство собственного величия, которое очень трудно воспитать. Можно развить с трудом, но в Жене оно исходно есть. Это очень облегчает задачу, — сказал Мишин.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч Тв

Марк Кондратюк прошел олимпийскую дистанцию длиной в четыре старта — мало кому в принципе без последствий удается такой подвиг. Если представить запас сил на Олимпиаду в виде блюдца со смелостью, какой Гудвин в сказке «Волшебник Изумрудного города» наделяет трусливого Льва, то Марку Кондратюку от первого до последнего из четырех выходов на лед было важно свою смелость на расплескать. И если в командном турнире фигурист справился с задачами полностью, даже их перевыполнив (обошел в произвольной программе американца, проиграв только японцу), то к личке блюдце треснуло, а смелости не осталось. Сам Марк признается, что физические силы у него были, чего не скажешь о моральных. Пришлось брать выходной от тренировок, тратить время на прогулки, собирание лего и перезагрузку.

— С точки зрения физики было не сильно тяжело. Скорее, морально. Я, как большинство спортсменов, привык, что есть две программы. Первую ты откатываешь, не полностью вкладывая эмоции, чтобы оставить их на произвольную. А тут огромнейшее напряжение и после двух программ такое приятное опустошение. Но это классно, когда все закончилось, и не очень хорошо, когда впереди еще половина работы. И так получилось, что физически все нормально. В короткой, например, пусть криво-косо, но я все приземлил. Но морально ходил… не знаю, как овощ, что ли, — рассказал Кондратюк.

Это помогло лишь отчасти — по сумме двух программ Кондратюк занял 15 место. Мог бы быть выше? Безусловно. Будем считать это платой за командное золото в 18 лет.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч Тв

От Андрея Мозалёва ожидали, конечно, не места в пятерке сильнейших, а хотя бы чистого вдохновенного катания. Он столько раз говорил, что хочет на Олимпиаду, готов к ней и сделает все что в его силах, что мы почти поверили. Но реальность оказалась к дебютанту жестокой. После короткой программы еще можно было услышать «я просто счастлив, что нахожусь здесь», а после произвольной Андрей, серый и одновременно зеленый, попросил журналистов поговорить попозже, сославшись на плохое самочувствие. Похоже, просто перегорел — такое случается сплошь и рядом. Несколько ошибок привели Мозалёва лишь к итоговому 19-му месту. Что ж, это тоже опыт — обязательно пригодится для будущих побед.

Следующими в борьбу вступят танцевальные дуэты. Ритм-танец пройдет 12–14 февраля.

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