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Федерация предпочла Валиеву и избежала претензий. У России убойный состав на командный турнир по фигурному катанию!

12:19
Федерация предпочла Валиеву и избежала претензий. У России убойный состав на командный турнир по фигурному катанию!
Камила Валиева / Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Шансы на золото огромны, но главная интрига с заменами впереди.

Итак, в короткой программе командного турнира на Олимпиаде выступят Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Марк Кондратюк / Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Отметим, что на данный момент нет понимания, кто из спортсменов будет кататься в произвольной программе: по правилам, страна-участница может сделать до двух замен в любом из четырех видов. Скорее всего, точного видения состава на произвольную нет сейчас и в головах руководства федерации. Все дело в том, что командный турнир предполагает следование командной стратегии для достижения желаемой цели. А цель у нас одна — командное золото. Но и ее можно достичь разными путями — обойтись, выражаясь военными терминами, малой кровью, или же понести большие потери.

Под большими потерями в данном случае мы понимаем моральные и физические силы, отданные лидерами в борьбе за команду — в таком случае у них может не остаться запаса прочности на личную борьбу. Можно вспомнить, как сложилась личная Олимпиада для тех, кто катал обе программы в командном турнире ОИ-2014 и ОИ-2018: Юлия Липницкая могла победить, но ошиблась дважды и стала только пятой, Евгений Плющенко снялся по состоянию здоровья за минуты до начала соревнований, Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев стали пятыми, не сумев зацепиться за бронзу, а Михаил Коляда занял восьмое место при явно большем личном  потенциале.

Юлия Липницкая / Фото: © Matthew Stockman / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Если посмотреть на актуальный список участников Пекина-2022, можно увидеть, что федерация словно решила на начальном этапе избежать кривотолков и претензий, поэтому выставила на короткую программу первые номера сборной во всех видах. Не придерешься ведь: и Кондратюк, и Валиева, и Синицина — Кацалапов, и Мишина — Галлямов пару недель назад выиграли чемпионат Европы, подтвердив свое лидерство после чемпионата России. Ни по одному из этих имен не возникает вопросов о справедливости их попадания в состав, но они были бы, окажись там условная Щербакова, Тарасова — Морозов или Евгений Семененко.

Именно лидерам выпала ответственность создать общий комфортный задел для сборной России перед произвольной программой, и это в их интересах в том числе. Всем, независимо от замен, гораздо комфортнее будет выходить на лед, зная, что команда уже обеспечила себе нужный результат. Конечно, ответственность имеет обратную сторону — почетное право получить дополнительную олимпийскую награду. Очень вероятно, что золотую — нашими главными соперниками будут такие же сбалансированные американцы, которые лишь в одном виде безусловно превосходят россиян. Если обойдется без фатальных ошибок, и в парном катании, и в соревнованиях женщин, и в танцах на льду сборная России опередит сборную США. Это поможет нейтрализовать наше отставание в мужском одиночном катании.

В общем, решение федерации по команднику пока что выглядит рациональным и бесспорным. Даже как-то и критиковать его не за что. А вот с заменами угодить всем уже не получится, особенно если проводить замену в женском одиночном. На кого менять Валиеву? На Трусову? Но почему не на Щербакову. Или Валиеву на Щербакову? Но почему не на Трусову.

Камила Валиева / Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Парадоксально, что еще неделю назад почти никто не сомневался в замене именно у женщин, но только в контексте участия в команднике одновременно Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Это вписывалось и в концепцию поберечь Камилу Валиеву для гарантированного личного золота, и максимально омедалить всех наших невероятных одиночниц.

Сейчас же, учитывая наличие Камилы в списках на короткую программу, очевидно, что «беречь» ее личное золото никто не собирается, и в этом, пожалуй, есть смысл. Во-первых, в условиях ежедневных тестов и роста заболеваемости никому ничего не гарантировано. Случайный положительный тест бьет любые гарантии и самые верные планы. При этом по совокупности результатов сезона Валиева точно заслужила право на командную медаль. Кроме того, у нее такой запас прочности в оценке (и технической, и артистической), что нет никакого смысла экономить силы перед личным турниром. Света и тепла этого солнца, по расчетам федерации, должно хватить на всех. Ну, а если не хватит, золото все равно должно остаться в России. Об этом позаботятся Александра Трусова и Анна Щербакова.

В таком случае было бы логично сделать замены в парных видах — и Мишина — Галлямов, и Синицина — Кацалапов де-факто являются претендентами на победу в личном турнире, но точно не имеют такого запаса и права на ошибку, как Валиева. Марк Кондратюк за личные медали объективно пока не борется, поэтому может полностью выложиться за команду.

Но в целом вопросы замен будут решаться в зависимости от раскладов после короткой программы. Иногда можно позволить себе прийти и забрать высшую награду  вторым составом. А иногда нужно биться всем имеющимся оружием до конца, но так и не победить.

Тем не менее, пока у сборной России сохраняются высочайшие шансы на командное золото Олимпиады. Оно будет разыграно уже 6 февраля.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов / Фото: © Jurij Kodrun — International Skating Union / Contributor / International Skating Union/ Gettyimages.ru

Расписание командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022

4 февраля

Мужчины, короткая программа

Женщины, короткая программа

Танцы на льду, ритм-танец

6 февраля

Пары, короткая программа

Мужчины, произвольная программа

7 февраля

Пары, произвольная программа

Женщины, произвольная программа

Танцы на льду, произвольный танец

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