Федерация предпочла Валиеву и избежала претензий. У России убойный состав на командный турнир по фигурному катанию!

Шансы на золото огромны, но главная интрига с заменами впереди.

Шансы на золото огромны, но главная интрига с заменами впереди.

Итак, в короткой программе командного турнира на Олимпиаде выступят Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Отметим, что на данный момент нет понимания, кто из спортсменов будет кататься в произвольной программе: по правилам, страна-участница может сделать до двух замен в любом из четырех видов. Скорее всего, точного видения состава на произвольную нет сейчас и в головах руководства федерации. Все дело в том, что командный турнир предполагает следование командной стратегии для достижения желаемой цели. А цель у нас одна — командное золото. Но и ее можно достичь разными путями — обойтись, выражаясь военными терминами, малой кровью, или же понести большие потери.

Под большими потерями в данном случае мы понимаем моральные и физические силы, отданные лидерами в борьбе за команду — в таком случае у них может не остаться запаса прочности на личную борьбу. Можно вспомнить, как сложилась личная Олимпиада для тех, кто катал обе программы в командном турнире ОИ-2014 и ОИ-2018: Юлия Липницкая могла победить, но ошиблась дважды и стала только пятой, Евгений Плющенко снялся по состоянию здоровья за минуты до начала соревнований, Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев стали пятыми, не сумев зацепиться за бронзу, а Михаил Коляда занял восьмое место при явно большем личном потенциале.

Если посмотреть на актуальный список участников Пекина-2022, можно увидеть, что федерация словно решила на начальном этапе избежать кривотолков и претензий, поэтому выставила на короткую программу первые номера сборной во всех видах. Не придерешься ведь: и Кондратюк, и Валиева, и Синицина — Кацалапов, и Мишина — Галлямов пару недель назад выиграли чемпионат Европы, подтвердив свое лидерство после чемпионата России. Ни по одному из этих имен не возникает вопросов о справедливости их попадания в состав, но они были бы, окажись там условная Щербакова, Тарасова — Морозов или Евгений Семененко.

Именно лидерам выпала ответственность создать общий комфортный задел для сборной России перед произвольной программой, и это в их интересах в том числе. Всем, независимо от замен, гораздо комфортнее будет выходить на лед, зная, что команда уже обеспечила себе нужный результат. Конечно, ответственность имеет обратную сторону — почетное право получить дополнительную олимпийскую награду. Очень вероятно, что золотую — нашими главными соперниками будут такие же сбалансированные американцы, которые лишь в одном виде безусловно превосходят россиян. Если обойдется без фатальных ошибок, и в парном катании, и в соревнованиях женщин, и в танцах на льду сборная России опередит сборную США. Это поможет нейтрализовать наше отставание в мужском одиночном катании.

В общем, решение федерации по команднику пока что выглядит рациональным и бесспорным. Даже как-то и критиковать его не за что. А вот с заменами угодить всем уже не получится, особенно если проводить замену в женском одиночном. На кого менять Валиеву? На Трусову? Но почему не на Щербакову. Или Валиеву на Щербакову? Но почему не на Трусову.

Парадоксально, что еще неделю назад почти никто не сомневался в замене именно у женщин, но только в контексте участия в команднике одновременно Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Это вписывалось и в концепцию поберечь Камилу Валиеву для гарантированного личного золота, и максимально омедалить всех наших невероятных одиночниц.

Сейчас же, учитывая наличие Камилы в списках на короткую программу, очевидно, что «беречь» ее личное золото никто не собирается, и в этом, пожалуй, есть смысл. Во-первых, в условиях ежедневных тестов и роста заболеваемости никому ничего не гарантировано. Случайный положительный тест бьет любые гарантии и самые верные планы. При этом по совокупности результатов сезона Валиева точно заслужила право на командную медаль. Кроме того, у нее такой запас прочности в оценке (и технической, и артистической), что нет никакого смысла экономить силы перед личным турниром. Света и тепла этого солнца, по расчетам федерации, должно хватить на всех. Ну, а если не хватит, золото все равно должно остаться в России. Об этом позаботятся Александра Трусова и Анна Щербакова.

В таком случае было бы логично сделать замены в парных видах — и Мишина — Галлямов, и Синицина — Кацалапов де-факто являются претендентами на победу в личном турнире, но точно не имеют такого запаса и права на ошибку, как Валиева. Марк Кондратюк за личные медали объективно пока не борется, поэтому может полностью выложиться за команду.

Но в целом вопросы замен будут решаться в зависимости от раскладов после короткой программы. Иногда можно позволить себе прийти и забрать высшую награду вторым составом. А иногда нужно биться всем имеющимся оружием до конца, но так и не победить.

Тем не менее, пока у сборной России сохраняются высочайшие шансы на командное золото Олимпиады. Оно будет разыграно уже 6 февраля.

Расписание командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022

4 февраля

Мужчины, короткая программа

Женщины, короткая программа

Танцы на льду, ритм-танец

6 февраля

Пары, короткая программа

Мужчины, произвольная программа

7 февраля

Пары, произвольная программа

Женщины, произвольная программа

Танцы на льду, произвольный танец

Читайте также: