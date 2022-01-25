Коляда, Кондратюк и Мозалев — лотерея без гарантий. Что с составом одиночников на командный турнир

Сложный выбор федерации ценой в олимпийское золото.

Сложный выбор федерации ценой в олимпийское золото.

Фотография с тренерского совета по поводу выбора одиночника, которому доверят выступать в командном турнире, могла бы стать иллюстрацией к рекламе средств от мигрени в состоянии «до принятия лекарства». Мужское одиночное из-за своей непредсказуемости — та еще головная боль для спортивных чиновников, и здесь, к сожалению, не поможет ни одно обезболивающее. Просто полежать в темноте и тишине тоже не поможет — решение принимать все равно придется, и это будет сделано перед отбытием сборной в Пекин после сбора в Красноярске.

В преддверии самого сложного выбора сезона «Матч ТВ» анализирует все возможные расклады.

За Марка Кондратюка как за претендента на командник говорят два свежих титула чемпиона России и чемпиона Европы. При этом будет неправдой сказать, что Марк весь сезон прыгает выше головы — он как раз показывает свой предельный на данный момент уровень, просто делает это отчаянно и стабильнее других. В нашей ситуации такое качество — преимущество, потому что в командных интересах важна предсказуемость ручной синицы, а не потенциал небесного журавля.

Со своим текущим набором прыжков безошибочному Марку не опередить чистого Нейтана Чена или Юдзуру Ханю (равно как и второй, и третий номер сборных США и Японии), но зацепиться за третью строчку благодаря чистому прокату — реальная задача. Большего команда и не просит.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Учитывая уровень фаворитов турнира американских и японских одиночников, Михаил Коляда — наша единственная надежда на бронзовую медаль в личном турнире. Призрачная, как желтая полоса заката над Южно-китайским морем, но все-таки она есть. Хочется верить, что именно на Олимпиаде в прокатах Михаила сойдутся сразу и задуманная сложность, и должная чистота, приумножив и без того высокую вторую оценку. Тогда российская бронза в мужском одиночном катании реальна, и Коляде будет намного проще ее добиться, чем Кондратюку и Мозалёву. Есть нюанс: личный турнир у одиночников стартует сразу после командного — то есть кому-то реально придется катать три или даже четыре программы подряд, а это непростое физически и психологически испытание.

Прошлый олимпийский опыт обычно можно записать в плюс, но в случае Коляды все не так однозначно. Олимпиада в Пхенчхане [где Коляда, кстати, катал четыре программы — весь командник и личку] стоила ему полностью выбранного кредита доверия в вопросе восприятия его как командного игрока. Хотя по сути он сорвал только одну программу. Но с тех самых пор отношение к Михаилу Коляде в среде фанатов и специалистов — что-то вроде правил этикета. Вот нож всегда кладут с правой стороны от тарелки, а Коляду всегда ругают.

Учитывая ранимую психику Михаила, его дикий перфекционизм и возникающие из-за этого ошибки, плюс общий нервный фон и высочайшие ставки на командное золото, предположу, что для него самого было бы лучше сосредоточиться на личном старте. Если федерация все же решит провести замену у парней и при этом поставит Коляду на короткую, это можно будет считать официальным признанием их склонности к мазохизму. Или к садизму — сложно представить тот масштаб народной ненависти, с которым может столкнуться Коляда, если снова не сдюжит командник.

Андрей Мозалёв — наглядный пример, что и последние могут стать первыми. Точнее, первые запасные могут войти в основной состав, если несколько раз в нужный момент докажут свою состоятельность. Изначально в этом сезоне федерация отдавала предпочтение Евгению Семененко — логично, учитывая, что 17-летний дебютант не подвел на прошлом чемпионате мира и вообще проявлял себя исключительно как боец. Но если по умолчанию лидером считался Семененко, то по итогам чемпионата России и чемпионата Европы его два раза «объехал» Мозалёв. Пусть на одну строчку в таблице с небольшим перевесом в баллах, но все же объехал, так и получив свой олимпийский шанс.

Интересно, что без травмы Михаила Коляды, которая не позволила ему выступить на чемпионате Европы, Мозалёву бы этот шанс не дали, и маловероятно, что в основе на Олимпиаду случились бы какие-то перестановки.

Учитывая то, в каких обстоятельствах Андрей попал в сборную на Игры, вряд ли он сейчас является реальным претендентом на командник. Федерация скорее обойдётся совсем без замен в мужском одиночном, чем поставит сразу двух новичков. Не будем забывать, что командник, помимо прочего, ещё и имиджевая история.

Накануне Олимпиады перед федерацией как будто лежат три лотерейных билета в лице Андрея Мозалёва, Михаила Коляды и Марка Кондратюка. Один чуть более потертый, другой с позолоченными рельефными буквами, третий — свеженький, только что из типографии. Выиграть, как и проиграть, может любой. Что делать? Рисковать с умом и помнить, что на прошлых двух Олимпиадах у нас столько билетов не было вовсе. В Сочи-2014 — одна квота, в Пхенчхане-2018 — две.

Так что прогресс в мужском одиночном налицо, надо только дождаться его медализации. А пока остаётся играть в лотерею.

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