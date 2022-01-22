Отказ от Валиевой как возможность Трусовой и Щербаковой выиграть золото Олимпиады. Разбираем вариант тактики федерации

Как нашим одиночницам получить все доступные медали Игр в Пекине.

Как нашим одиночницам получить все доступные медали Игр в Пекине.

За последние две Олимпиады Россия усилиями одиночниц завоевала шесть медалей: три золотых и три серебряных. Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Алина Загитова и Евгения Медведева стали олицетворением непобедимых российских фигуристок, которых боятся и на которых равняются во всем мире.

Но как бы ни были сильны и прекрасны предшественницы, в Пекине соберется поистине выдающаяся женская сборная. Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева — три сезона доминирования на мировой арене, недосягаемый для большинства конкуренток уровень сложности и лишь одна печаль — им всем повезло и не повезло соревноваться в одно время. Не делится личное олимпийское золото натрое. Да и не нужен, пожалуй, ни одной из них золотой «огрызок» — ценность личного золота в его цельности и единственности. В этом смысле командный турнир — крайне удачное изобретение, потому что позволяет омедалить большее число достойных спортсменов.

Существует такое тактическое решение федерации, при котором в Пекине сразу три одиночницы — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова — могут стать олимпийскими чемпионками. А в общем медальном зачете и вовсе принесут России четыре медали: два золота, серебро и бронзу. И это предельная математическая эффективность.

Что для этого нужно? Нужно произвести одну из замен в женском одиночном катании, отправив кататься в команде Анну Щербакову и Александру Трусову. У Щербаковой баллы в короткой под 80 — обычное дело даже без тройного акселя, и этого с запасом хватит для победы над всеми остальными соперницами.

В произвольной равных не будет Трусовой, если даже она решит пойти всего на один четверной. Так будет лучше для интересов команды — более чистый прокат практически гарантирует Саше первое место.

В том, чтобы решить вопрос командного золота силами Трусовой и Щербаковой, есть и другой смысл. Ставить Валиеву в командник, особенно на обе программы, — всё равно что идти охотиться на комаров с дробовиком. Слишком мощное оружие для задачи такого масштаба. Она, конечно, выполнит свою задачу и принесет команде максимальные очки, но чего ей это будет стоить? Не останется ли в таком случае к личному турниру от Камилы только тень, как это случилось с Юлией Липницкой в 2014?

По законам физики, чтобы избежать невыносимого давления, лучше распределить нагрузку. Без эмоционально выматывающего командника у Камилы Валиевой останется больше сил для решающей битвы. При этом у Анны Щербаковой и Александры Трусовой появится возможность понюхать олимпийского пороха перед личным турниром, но не слишком устать и сохранить запал для личной борьбы.

Какие минусы есть в этой тактике? Собственно, это не минусы даже, а суть работы федерации по формированию состава. И сама работа команды — нужно чтобы каждый показал именно тот результат, который от него ожидают.

Допустим, в командник в мужском одиночном поставят Марка Кондратюка или Михаила Коляду. Было бы странно ждать от них лидерства в присутствии Нейтана Чена и кого-то из японцев, но побороться за третье-четвертое место они будут обязаны. Тогда мы не растеряем преимущество, завоеванное в своих титульных видах, на не самом удобном, выражаясь гимнастическим языком, снаряде — в мужском одиночном катании.

Открытым остается вопрос, где сделать еще одну замену (их можно делать не больше двух). Самый очевидный вариант — танцы на льду. Нам нельзя терять очки и пропускать вперед американцев — они, кроме французского дуэта, главные соперники для любой российской пары. При этом есть фактор, который обязана учитывать федерация — реальная перспектива личного золота Синициной — Кацалапова (первое за 16 лет). Второй фактор — больная спина Никиты. Хватит ли ее на четыре проката в нынешнем состоянии? Ответа на этот вопрос могут не знать даже сам Кацалапов и его лечащий врач.

Но без Виктории и Никиты в команде нам придется туго, и, по крайней мере, на ритм-танец их точно нужно ставить. А вот в произвольном, когда преимущество будет закреплено в других видах, сделать замену и дать выступить Александре Степановой — Ивану Букину — адекватное решение.

Тогда останется лишь определиться с тем, кто выйдет на лед в парном катании. Нужна стабильная пара, способная на два чистых проката — ошибаться и терять очки нельзя. По совокупности двух сезонов самыми стабильными выглядят действующие чемпионы России, мира, Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. К тому же парное катание в индивидуальном зачете завершает программу фигурного катания на Играх в Пекине. То есть у Мишиной — Галлямова будет больше всех времени, чтобы восстановиться.

Какую тактику в итоге выберет федерация, мы узнаем прямо перед командным турниром. Люди, отвечающие за наш медальный результат, хотят сначала собрать информацию о составах соперников и только потом формировать команду мечты. И это правильно — шансы на командное золото у России высоки как никогда. Нужно только грамотно распределить силы.

Читайте также: